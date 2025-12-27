宏福苑五級火｜情緒支援熱線
日本Premium Outlets新年特賣1月1日開催｜大量折扣＋限量福袋！御殿場/大阪臨空城Rinku都有份
日本元旦（1月1日）尤如香港的農曆初一一樣，大多商場及餐廳都會休息，究竟當日去邊好？旅客除了可以入鄉隨俗到神社初詣，亦可到Outlet血拼買福袋！Premium Outlets公佈了2026年新年初賣活動「New Year Sale」時間表，全國多間Outlet包括御殿場、大阪臨空城Rinku等將於1月1日起營業並推出超到肉的折扣及限量福袋，立即往下睇睇詳情！
初賣活動「New Year Sale」1.1起開催
日本各地的Premium Outlets將於2026年1月1日起舉行新年初賣活動「New Year Sale」，10間參與的Outlet包括擁有富士山美景的御殿場、栃木縣的佐野、距離東京車程約1小時的的阿見、鄰近成田機場的酒酒井、埼玉縣的深谷花園、鄰近關西機場的大阪臨空城Rinku、神戶三田、距離名古屋約70分鐘車程的土岐、佐賀縣的鳥栖，以及仙台的仙台泉，除了仙台泉於1月2至4日舉行，其他Outlet均於1月1日準時開搶，到時各店家將推出超到肉的折扣及限量福袋，優惠詳情將於12月26日早上10點在各Outlet的網站上公佈，計劃1月1日血拼的各位記得睇定必搶Items吧！
御殿場「Countdown Sale」低至2折
除了「New Year Sale」，御殿場將於12月26日至12月31日推出「Countdown Sale」搶先以優惠價推出冬季商品，當中Gallardagalante低至2折、United Arrows、Marc Jacobs都有3折起、Longchamp、Champion低至半價等，其他品牌如Abc-Mart、Le Creuset、New Balance、Urban Research等都有優惠，年末年始遊日不要錯過！
Premium Outlets「New Year Sale」
參與Outlet：御殿場、佐野、阿見、酒酒井、深谷花園、Rinku、神戶三田、土岐、鳥栖、仙台泉
日期：2026年1月1日至1月4日（仙台泉2026年1月2至4日）
御殿場Premium Outlet「Countdown Sale」
日期：12月26日至12月31日
網址：按這裡
