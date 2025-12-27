日本Premium Outlets新年特賣1月1日開催｜大量折扣＋限量福袋！御殿場/大阪臨空城Rinku都有份

日本元旦（1月1日）尤如香港的農曆初一一樣，大多商場及餐廳都會休息，究竟當日去邊好？旅客除了可以入鄉隨俗到神社初詣，亦可到Outlet血拼買福袋！Premium Outlets公佈了2026年新年初賣活動「New Year Sale」時間表，全國多間Outlet包括御殿場、大阪臨空城Rinku等將於1月1日起營業並推出超到肉的折扣及限量福袋，立即往下睇睇詳情！

Premium Outlets公佈了2026年新年初賣活動「New Year Sale」時間表，全國多間Outlet將於1月1日起開催。（相片來源：Premium Outlets）

初賣活動「New Year Sale」1.1起開催

日本各地的Premium Outlets將於2026年1月1日起舉行新年初賣活動「New Year Sale」，10間參與的Outlet包括擁有富士山美景的御殿場、栃木縣的佐野、距離東京車程約1小時的的阿見、鄰近成田機場的酒酒井、埼玉縣的深谷花園、鄰近關西機場的大阪臨空城Rinku、神戶三田、距離名古屋約70分鐘車程的土岐、佐賀縣的鳥栖，以及仙台的仙台泉，除了仙台泉於1月2至4日舉行，其他Outlet均於1月1日準時開搶，到時各店家將推出超到肉的折扣及限量福袋，優惠詳情將於12月26日早上10點在各Outlet的網站上公佈，計劃1月1日血拼的各位記得睇定必搶Items吧！

廣告 廣告

鄰近關西機場的大阪臨空城Rinku（相片來源：りんくうプレミアム・アウトレット (りんくう往来南3-28, Japan Osaka Izumisano-shi)@Facebook）

御殿場「Countdown Sale」低至2折

除了「New Year Sale」，御殿場將於12月26日至12月31日推出「Countdown Sale」搶先以優惠價推出冬季商品，當中Gallardagalante低至2折、United Arrows、Marc Jacobs都有3折起、Longchamp、Champion低至半價等，其他品牌如Abc-Mart、Le Creuset、New Balance、Urban Research等都有優惠，年末年始遊日不要錯過！

御殿場將於12月26日至12月31日推出「Countdown Sale」搶先以優惠價推出冬季商品。（相片來源：御殿場プレミアム・アウトレット (深沢1312, 日本靜岡縣御殿場市)@Facebook）

Premium Outlets「New Year Sale」

參與Outlet：御殿場、佐野、阿見、酒酒井、深谷花園、Rinku、神戶三田、土岐、鳥栖、仙台泉

日期：2026年1月1日至1月4日（仙台泉2026年1月2至4日）

御殿場Premium Outlet「Countdown Sale」

日期：12月26日至12月31日

網址：按這裡

更多相關文章：

日本聖誕節冷知識｜聖誕活動曾被禁止？為何要食KFC炸雞／士多啤梨蛋糕？平安夜等於情人節？

日本手信｜大阪關西機場必買手信Top 5！東京人龍手信王/抹茶餅乾界Hermes/超奶滑雙層芝士蛋糕

東京迪士尼「米妮幻彩世界」2026限定登場！一票兩齊樂園；限定遊行、夜間表演、主題房都變粉紅

日本藏王滑雪場交通｜仙台機場2小時輕鬆直達藏王滑雪場！高速巴士車票2,500日圓 即睇營運日期及車次時間

日本雪季直通車！成田機場直達輕井澤、苗場滑雪場，每人$305起｜東京機場交通

日本平機票優惠｜大阪最平不用$4,000！即睇聖誕節9連休放假外遊機票攻略＋旅遊平台最平價位

日本酒店優惠｜東京/大阪/京都/北海道星野OMO酒店推介！平安夜、聖誕節最平人均$291.3起｜日本聖誕2025

日本聖誕2025｜東京聖誕燈飾5大必去景點推介！米奇與好友慶典之樹/浪漫飄雪+泡泡光球/東京晴空塔魔法時鐘投影

日本小原四季櫻節｜櫻花紅葉同框不是夢！絕景1日遊推介 同遊香嵐溪紅葉節、超美夜間點燈

日本酒店設壓縮機，行李瞬間瘦身！網民大讚超方便超實用 即睇酒店列表

日本冬季限定！大阪城化身光影舞台 重現豐臣秀吉戰國時代＋觀光地標

日本紅葉團推介！每位$342起 輕鬆解鎖頂級賞楓勝地：上高地/立山黑部/香嵐溪/御在所岳/高千穗峽

日本熊出沒頻繁！數量為去年3倍 白川鄉紅葉點燈活動取消、當局狠心落實對策