日本10 代最喜歡的懷舊歌曲 聽著聽著眼淚自己流了下來⋯
最近真的是懷舊合集耶！！不知道大家會不會聽著某一首歌、聞到某一種味道，回憶瞬間被拉回某個過往時光，發生的種種回憶浮現眼前⋯⋯
以下是票選出來的懷舊歌曲排行，雖然每個人的取向不一樣，但發現一些好聽的音樂也是好事啦！一起來看～
キセキ／GReeeeN
「戀愛歌曲王道！歌詞超讚！聲音也超讚！小學的時候很流行，現在聽到就很懷念」「小學每天吃飯時都會聽，MV現在回味也很感動，是很喜歡的歌曲」「是小學、中學住宿活動的主題曲」
木綿のハンカチーフ／太田裕美
「超喜歡他的歌聲！不管什麼時候聽都會喜不自禁！」「聽的時候，超有什麼都不用想的感覺」
ヘビーローテーション／AKB48
「因為是在幼稚園的時候超長唱跳的歌」「不管什麼時候、在哪裡大家聽到都會很興奮的歌！小時候在學校身邊大家都喜歡AKB48，在學校表演也都跳他們歌」「小學的時候，我只聽AKB的歌」
恋するフォーチュンクッキー／AKB48
「小學的時候狂聽AKB48的歌，是會影響心情的歌」「我小學歡送6年級生時這首歌、想起了歡送前輩們拼命練習跳舞的時候」「小學畢業那天感恩會媽媽們唱的歌，超級感動」
赤いスイートピー／松田聖子
「聽奶奶唱才知道的歌！我覺得是一首很美的歌」「松田聖子的歌聲超好聽」
栄光の架橋／ゆず
「喜歡歌詞」「小學五年級運動會跳體操時候的歌，應該也是現在練習時的歌吧」
羞恥心／羞恥心
「想起了我第一個喜歡的藝人。當時從電視節目出來的時候看到的時候嚇了一跳」「幼稚園的時候在奶奶家唱過，在幼稚園還和喜歡的男孩子一起唱了，超級懷念！」
CHE.R.RY／YUI
「聽了很長一段時間父母送我的MD時，偶然發現了這首歌，真的很喜歡YUI的聲音和歌詞」「因為是我小時候常唱的電視上經常播放的歌」
どんなときも／槇原敬之
「不知道為什麼，是在幼稚園之前嗎？聽了幾次這首歌，我前不久之前聽了還懷念到哭了」「爸爸的車裡常播放的歌」
不知道大家有沒有自己的懷舊歌單呢！
