日本 311 地震距今 14 年 失蹤 6 歲女童骸骨尋回 父母感安慰｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】2011 年 3 月 11 日的「東日本大地震」造成近 2 萬人死亡，逾 2,500 人失蹤；事隔 10 多年，有工人在開工期間發現疑似人骨，經鑑定後證實是屬於一名當年失蹤的女童，其父母對於相隔多年仍然找到女兒的骸骨，感到相當安慰。

據警方指，去年 2 月 17 日曾經安排在宮城縣氣仙沼市和南三陸町的 3 個地點進行修復工作和清理。及後一名工人在氣仙沼市大谷海灘進行清理時，發現到疑似人骨，於是向警方報案。

繼2021年再次發現地震失蹤者

宮城縣警方接報後取走該具疑似人骨，進行 DNA 檢測和蛋白質體（Proteome）分析，證實該具骸骨是源自山根捺星，屬於其下顎骨以及牙齒。今次亦是繼 2021 年 3 月以來，宮城縣當局再次發現當年地震的失蹤者。

廣告 廣告

山根捺星的父母表示，原來對於女兒的去向早已放棄了希望，當他們收到當局致電時感到相當驚訝，「但也非常高興」。當局稍後會將山根捺星的殘骸交還。

【報道】

日本電視台