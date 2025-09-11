日本超狂3D擬真系飯糰！ 熊貓保鑣宛如從碗盤爬出⋯

說到精緻便當，大家一定都會想到日本小學生的高顏值便當，日本的家庭主婦大多都會很用心的為孩子們準備兼具營養、美味的造型便當，每份打開的瞬間都會讓人嘴角揚起幸福的笑容～然而除了富有創意的便當之外，日本一位主婦則是創造了3D飯糰，彷彿真的小動物從盤子上爬出來！！！

日本推特上一名稱號為おにぎり劇場的媽媽（@mZHtgivNQr33RCL），經常在社群上分享他手捏的可愛造型飯糰，每款都捏造的微妙微俏、可愛無比，連小細節都能看見用心，不說還以為是專門店在販售的呢！只能說真的是高手在民間～

這名媽媽會開啟捏立體飯糰之路，都是因為他還在唸書的兒子～本身為藝術總監的她在給兒子準備飯時，靈機一動捏了立體可愛造型，之後也玩出興趣，還會與兒子討論新花樣，飯糰也成為母子兩日長的共同話題～