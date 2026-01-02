日本旅遊必學｜7-11日本全國378店提供行李寄存服務！寄存費由$25起

去日本自由行，最愁行李存放，現在不少酒店均拒絕多於一日的行李寄存，如果不想拖着沉重行李四處奔波，推介善用行李寄存平台「ecbo cloak」。這平台近日與7-11合作，於全國26個都道府縣、共378家門市正式導入行李寄存服務，寄存費由$25起，以後行程安排更靈活，輕鬆暢遊無負擔。

行李寄存平台「ecbo cloak」近日與7-11合作，正式導入行李寄存服務。（官方圖片）

便利店變身行李寄存點 附設保險更安心

「ecbo cloak」是一個專門提供共享空間寄存服務的平台，透過與咖啡店、商舖等合作，將閒置空間轉化為行李寄存點。今次與7-11攜手合作，進一步擴展服務網絡，讓旅客可在更多地點輕鬆寄存行李。由於大部分7-11門市鄰近車站或觀光熱點，對於經常往返日本的旅客而言，無疑是極具吸引力的便利選擇。平台更為所有寄存行李提供保險保障，若不幸發生盜竊、遺失或損壞，經審核後最高可獲賠償10萬日圓。不過平台亦提醒，貴重物品如現金、珠寶等不接受寄存，建議旅客自行妥善保管。

適用於全國26個都道府縣、共378家門市。（getty images）

預約付款一App搞掂 支援多種付款方式

旅客只需透過「ecbo cloak」的手機應用程式或官方網站搜尋附近支援的7-11門市，完成預約及線上付款後，便可直接前往門市寄存行李。寄存時間視乎各門市營業時間而定，多數門市提供24小時服務，方便不同行程安排。寄存費用按日計算，小型行李每日收費為500日圓（約港幣25元），大型行李則為800日圓（約港幣40元），每件行李重量上限為20公斤。付款方面，平台支援多種主流信用卡，包括VISA、MasterCard、American Express、JCB等，無需準備現金，付款更方便快捷。

透過「ecbo cloak」的手機應用程式或官方網站搜尋附近支援的7-11門市，完成預約及線上付款。（官網截圖）

寄存費用按日計算，小型行李每日收費為500日圓（約港幣25元），大型行李則為800日圓（約港幣40元），每件行李重量上限為20公斤。（官網截圖）

ecbo cloak

網址：按這裡

手機應用程式：按這裡

