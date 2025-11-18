日本 71 歲女兒不堪照顧壓力 殺害 102 歲認知障礙症母親罪成 判囚三年緩刑五年︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】 日本東京一名 71 歲女子去年 7 月因不堪長期照顧壓力，殺害了自己 102 歲的認知障礙症母親。地方法院近日宣判，考慮到被告的困境，裁定她殺人罪成，判處 3 年監禁，緩刑 5 年。

綜合日媒報道，被告小峰陽子去年 7 月 22 日清晨在東京家中，趁母親在床上熟睡時，先用細繩將其勒死，隨後再用刀刺向母親頸部，小峰陽子隨即在早上 6 時許報警自首。

小峰陽子在庭審中供稱，自己因為長期照護母親而身心俱疲。她表示，為母親洗澡和帶母親上廁所等照護工作，對她而言已變得難以承受。

她更憶述，當母親跌落床時，她因自身的背痛而無法扶起母親，於是致電 119 求助，但救護部門告知她只能提供「這一次」的服務，讓她感覺自己被當局遺棄。她坦言，在絕望中產生了「真希望母親死了」的念頭。