日本A5和牛走私案的黑幕？ 中國籍社長非法出口真相！

沖繩街頭的和牛風波

嘿，日本美食迷們，準備好聽一個讓人大跌眼鏡的案件了嗎？2025年9月11日，神奈川縣警方在橫濱抓了三名嫌犯，其中包括食品進出口公司的中國籍社長戴文傑！

他們涉嫌假報出口地，將13噸頂級A5冷凍和牛偷偷運往香港，申報價值高達9100萬日圓（約新台幣1900萬）。這可是日本的國寶級食材啊，誰這麼大膽搞走私？快跟小編一起來挖這場和牛黑幕！😲

走私手法的狡猾操作

這起案件的來龍去脈超精彩！根據《共同社》和《南華早報》報導，2023年11月10日，戴文傑等三人向橫濱海關謊稱13噸A5和牛要出口到柬埔寨，實際卻偷偷送往香港，完全繞過日本《關稅法》和《家畜傳染病預防法》要求的檢疫程序。

為什麼選柬埔寨？因為出口香港的和牛得在厚生勞動省認證的設施處理，程序超嚴格，但柬埔寨完全沒這要求！這招「偷天換日」，省成本又賺暴利，簡直像諜戰片！🕵‍♂

驚人規模的走私帝國

這不是小打小鬧！警方調查發現，這三人從2020年5月起，涉嫌非法出口572噸和牛，總價值高達44.57億日圓（約新台幣9.3億）！這數字讓人頭暈，相當於把一整群頂級牛都偷渡出去了！

《FANZA新聞》提到，A5和牛因其油花和口感在香港餐廳大受歡迎，價格動輒每公斤數萬日圓。這波走私，顯然是看準了海外市場的暴利需求。😮

違法背後的法律鐵腕

為什麼這事這麼嚴重？因為日本對和牛出口管控超嚴！《家畜傳染病預防法》要求出口和牛必須通過檢疫，確保無傳染病，否則違法最高可判7年或罰款300萬日圓。

《關稅法》也禁止虛報出口地。神奈川縣警方已展開全面調查，據《朝日新聞》，他們正追查這572噸和牛的流向，懷疑背後有更大犯罪網絡。這法律鐵腕，讓走私犯無處遁形！⚖

網友熱議的美食危機

這案件在X平台炸開鍋！@kyodonews po文：「神奈川県警、A5和牛の不正輸出で3人逮捕」，獲數百轉推，網友留言：「和牛也太慘了吧！」「香港吃到的和牛不會有問題吧？」

台灣網友在PTT熱議：「這社長也太大膽，偷和牛賺暴利！」「以後吃和牛要查來源了😅」。還有粉絲擔心：「這會不會影響日本和牛的聲譽？」這話題，熱度直接爆表！📲

和牛文化的國寶價值

A5和牛可是日本的驕傲！據《南華早報》，和牛以其獨特油花和入口即化口感，深受全球饕客喜愛，香港更是主要市場之一。

這種非法出口不僅傷害日本農畜業，還可能讓海外消費者吃到未檢疫的肉品，風險不小。小編提醒，旅遊日本時吃和牛，選有信譽的餐廳，別被黑市貨坑了！🥩

Japhub小編有話說

哈哈，這和牛走私案真像好萊塢電影！從假報柬埔寨到香港暴利，這三人膽子也太肥了！警方追查會不會挖出更大黑幕？

各位有沒有吃過A5和牛的難忘回憶？快留言分享吧，小編下次去日本也要小心挑餐廳了！