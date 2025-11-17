全運會預告｜單車李思穎、何詩蓓分途再爭金
日本AEON百貨「因熊出沒，暫停營業」！熊闖入秋田購物中心逾2小時、最終遭捕殺，無人受傷
日本熊患仍然持續，熊出沒地點亦愈來愈猖狂，11月16日就有一隻長約83cm的小熊闖入秋田縣能代市的AEON購物中心，幸好館內客人及工作人員及時疏散，事件中無人受傷，但熊熊最終被麻醉再電擊致死。
體長約83cm 逗留逾2小時被捕殺
綜合日媒報道，事發於11月16日上午11點20分，秋田縣能代市「AEON能代店」購物中心有員工報案稱「發現一隻熊闖入店內」，這隻小熊體長約83cm，店員以附近的商品及貨架築起臨時路障，將牠困在一樓的家具賣物場內。隨後縣政府工作人員到場以吹箭向熊施打麻醉，並在下午1點55分以電擊方式將其捕殺。
店舖當天全日休業
當時購物中心正值營業時間，幸好所有客人及員工均已避難，其後全日休業，其出入口張貼了手寫通告「因熊出沒，暫停營業」（熊出沒の為、営業しておりません），店內則以藍色帆布覆蓋。警方在熊被捕殺之前，一直封鎖店舖的出入口並加強警戒，同時在現場周邊實施交通管制。
距離JR能代站只有12分鐘步程
事發地點距離位於JR能代站只有12分鐘步程，周邊有市政府、學校、商店街等，屬市區地帶，因此對於有熊闖入AEON，有當地居民接受訪問時表示：「熊竟然會到這種人來人往的地方，實在很可怕」；附近一間化妝品店老闆則說，「當日早上聽到防災廣播提及能代市政府附近有熊蹤，因此將店內自動門切換至手動以加強警戒，如今聽到熊被捕獲，終於安心下來了。」
更多相關文章：
日本火山大噴發！鹿兒島櫻島4,400米煙柱直衝上天，鹿兒島機場取消47個國內外航班
滑雪是燒錢活動？日本滑雪優惠低至半價、人均$392起！北海道星野低至52折送上網卡、富士山/琵琶湖絕景滑雪/娛雪｜日本滑雪
熊本只有熊本熊？避熊必去！九州5日4夜行程推介 11月出發睇勻紅葉/向日葵/煙花大會/聖誕燈飾
京都二條城秋季NAKED夜間光雕展！買一送一、人均$81睇「花×光×月」裝置藝術
日本藏王滑雪場交通｜仙台機場2小時輕鬆直達藏王滑雪場！高速巴士車票2,500日圓 即睇營運日期及車次時間
北海道大雪突襲！札幌積雪12cm高、創9年來11月最早紀錄 致航班、JR列車延誤或取消｜北海道天氣
聖誕機票價錢｜台北/曼谷/首爾/東京機票低至$1,454！即睇機票攻略+旅遊平台最平價位
日本雪季直通車！成田機場直達輕井澤、苗場滑雪場，每人$305起｜東京機場交通
Threads網友票選日本最失望景點！竟有多個旅遊熱點上榜，東京鐵塔、由布院都有份？｜日本好去處
聖誕好去處2025｜本地聖誕好去處合集（持續更新）！Miffy/小飛象/為食妹/mofusand陪過聖誕
2025芒草季｜大東山以外 芒草行山勝地5選！有一個落車行幾步就見到滿山芒草 附行山路線建議
迪士尼聖誕Party開鑼！編輯直擊3大新元素：《優獸大都會》主題冬甩店、20周年限定聖誕樹亮燈無人機表演 即睇迪士尼門票優惠
AIA嘉年華12月22回歸！門票早鳥優惠9折 逾30款機動遊戲/攤位，贏走限量版毛公仔
2025全球最佳50酒店排行榜出爐！香港Rosewood勇奪世界第1 曼谷3間酒店入TOP 10/東京、倫敦最多酒店上榜
其他人也在看
大埔踏單車漢遭貨車撞倒送院亡
【Now新聞台】大埔安邦路有貨車與單車相撞，踏單車男子被捲入車底，送院後傷重死亡。 涉事單車被移去路邊，尾輪扭曲變形，貨車司機在警車上接受調查。下午一時許，一輛貨車沿大埔安邦路行駛，去到大埔中心對開時撞倒一名踏單車男子，他被捲入車底重傷昏迷，由救護車送去那打素醫院搶救，其後傷重不治，警方正調查意外原因。#要聞now.com 新聞 ・ 22 小時前
九逕山 43 歲男疑失足墮崖亡 周末獨自行山 飛行服務隊直升機運送遺體｜Yahoo
一名 43 歲男子獨自往屯門九逕山行山，懷疑失足墮崖身亡。警方昨日（16日）接獲家屬報案指事主失聯，遂與消防展開聯合搜救行動，最終在樹幹之間發現死者，相信他意外從懸崖高處墮下。Yahoo新聞 ・ 3 小時前
大埔男子推單車捱撞捲車底不治 20歲P牌貨車司機被捕
大埔發生致命交通意外。今日(16日)下午1時許，一名52歲魯姓男子推著單車橫過安邦路8號對開期間，被一輛駛至的輕型貨車撞倒，隨即被捲入車底，其後更被貨車右尾轆輾過，頭部重創昏迷。 救援人員其後接報到場，將魯男送往大埔那打素醫院搶救，惜延至下午2時20分證實不治。涉事輕型貨車掛上「P」牌，即司機持有暫准駕駛執照。警am730 ・ 15 小時前
少林寺原住持釋永信被捕 涉挪用資金、職務侵佔及非國家工作人員受賄罪︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】嵩山少林寺原住持釋永信涉嫌挪用資金等案件，新鄉市人民檢察院日前依法以涉嫌職務侵佔罪、挪用資金罪、非國家工作人員受賄罪，決定批准逮捕。Yahoo新聞 ・ 1 天前
日本上月88人遭熊襲擊 秋田縣農地發現老婦屍體
日本今年熊害愈嚴重。日本環境省公布，上月共有88人遭熊襲擊，而4至10月共196人遭熊襲擊，創過去5年同期新高。秋田縣是熊害重災區，昨日一頭野熊闖入能代市永旺(Aeon)超市，店員隨即報警，並利用身邊物品堆成障礙阻止牠離開，顧客和職員被疏散後，熊隻在店內逗留約2小時，政府人員到場將牠射殺。此外，昨日下午，秋田縣鹿角市花輪地區一處農地發現一具老婦屍體，由於身上有多處傷痕，疑似遭到熊攻擊致死，警方正在調查。(ST)infocast ・ 1 小時前
深水埗菜館店主遇襲 3男女被捕 疑兇逃去
深水埗發生打鬥案。今日(16日)凌晨零時許，在大南街268號一間菜館內，店內多人毆鬥和毀壞物品。據報一名男子衝入店內襲擊陳姓菜館負責人，陳男、其女友及女友兒子其後還擊，施襲男子其後逃去。am730 ・ 1 天前
15人涉洗黑錢被捕 警方檢獲2000多萬元現金
警方拘捕15人涉嫌「洗黑錢」,其中3男2女已被暫控各一項「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」罪,明日上午在九龍城裁判法院提堂;其餘7男3女被捕人正被扣查。警方經調查後在本月13日採取行動,打擊一個洗黑錢集團,突擊搜查馬鞍山、沙田、葵涌及旺角多個單位,拘捕10名本地男子及5名本地女子,年齡介乎27至62歲,涉嫌「洗黑錢」、「串謀洗黑錢」、「經營賭博場所」及「在賭博場所內賭博」。行動中,警方檢獲一批名貴手錶、首飾、手袋、銀行文件及約2470萬港元現金,並凍結其中3名被捕人銀行戶口內共約160萬港元懷疑犯罪得益。調查顯示,犯罪集團成立一間表面上合法從事借貸業務的財務公司,背後透過寬鬆的大額借貸,企圖將黑錢洗白。集團頭目涉嫌在2016至今年期間,利用21個親友的個人銀行戶口及3間公司銀行戶口,處理及清洗約11.6億港元懷疑犯罪得益。 (BC)infocast ・ 18 小時前
少林寺原住持釋永信涉挪用資金等罪 河南新鄉檢察院批准逮捕
少林寺原住持釋永信涉及挪用資金等罪,河南省新鄉市檢察院批准逮捕。infocast ・ 20 小時前
姆明80週年展覽啟德亮相！沉浸式重現首部作品《姆明與大洪水》、1:1還原姆明屋｜香港好去處
姆明80周年啦！Trendic International Ltd.與Rights & Brands Asia Ltd.合作舉辦《姆明八十周年展：走進姆明的第一章》主題展覽，即日起至2026年1月4日、於啟德體育園啟德零售館2期4重舉行，為各位帶來姆明首部作品《姆明與大洪水》的沉浸式體驗～現有特典套裝，每人$300不但有價值$128門票一張，還有紀念明信片及姆明80周年展限量木製燈箱，值得粉絲珍藏！Yahoo 旅遊 ・ 6 小時前
涉挪用資金等罪 少林寺原住持釋永信被批捕
【on.cc東網專訊】內媒周日（16日）報道，嵩山少林寺原住持釋永信（原名劉應成）涉嫌挪用資金等案，經河南省公安廳指定新鄉市公安機關立案偵查，由新鄉市公安局提請新鄉市人民檢察院批准逮捕。日前由新鄉市人民檢察院依法以涉嫌職務侵佔罪、挪用資金罪、非國家工作人員受賄罪on.cc 東網 ・ 1 天前
機場一號客運大樓城巴撞路壆18人受傷 64歲車長涉危險駕駛被捕(更新)
機場暢航路一輛城巴撞向路壆，車長及乘客18人受輕傷，城巴已按既定機制暫停車長駕駛職務。事發在今午約3時，一輛A12號城巴駛至機場一號客運大樓時，懷疑失控剷上路邊花槽，前轆在花槽上，車頭玻璃碎裂。機場職員報警求助，警方正調查車禍原因。城巴向受事故影響的乘客致以慰問，指已即時派員於事故現場及醫院跟進事件，會全力配合警方調查am730 ・ 1 天前
多明尼加聯合美國出擊 緝獲加勒比海疑似毒品走私船
（法新社聖多明哥15日電） 多明尼加與美國展開聯合行動，緝獲一艘載有大約500公斤古柯鹼船隻。多明尼加緝毒局表示，2名多明尼加公民被捕，執法人員從這艘長約8.23公尺、配備2台舷外發動機的船隻上，繳獲484包古柯鹼，總重近500公斤。法新社 ・ 1 天前
中柬老緬泰越六國將聯合打擊跨國電信網絡詐騙犯罪
中國、柬埔寨、老撾、緬甸、泰國及越南聯合打擊電信網絡詐騙犯罪部級會議,昨日在雲南昆明召開。六國執法部門就進一步聯合打擊跨國電信網絡詐騙犯罪問題深入交換意見,取得一系列共識。公安部表示,六國執法部門共同簽署成果文件,各方均表達了聯合打擊跨國電信網絡詐騙犯罪的強烈意願,表示將共同開展多國聯合打擊行動,建立常態化協調機制,加強信息共享,持續開展涉詐人員遣返移交工作,不斷提升打擊質效,共同維護地區安寧。《新華社》報道,中國政府近年積極與五國開展執法合作,取得顯著成效,對賭詐犯罪集團形成有力震懾。公安機關將以更大力度堅決剷除電信網絡詐騙犯罪窩點,全力緝捕犯罪嫌疑人,切實維護人民群眾生命財產安全。 (BC)infocast ・ 1 天前
上水丙崗村鐵皮屋起火 六旬男住戶燒傷送院
上水發生火警。今日(16日)凌晨3時許，警方接報，指丙崗村一間鐵皮屋起火。消防接報到場，約一小時後將火救熄。救援人員其後在屋內救出一名67歲的盧姓男住戶。他身體多處燒傷，由救護車送往威爾斯親王醫院治理，他送院時清醒。am730 ・ 1 天前
文化和旅遊部提醒中國遊客近期避免前往日本旅遊
繼外交部後，國家文化和旅遊部亦提醒中國遊客，近期避免前往日本旅遊，已在當地的中國遊客應密切關注當地治安形勢，提高安全防範意識，加強自我保護，如遇緊急情況，應及時報警並聯繫駐日使領館尋求協助。 今年以來，日本社會治安不靖，針對中國公民違法犯罪案件多發，發生多起在日中國公民遇襲事件，部分案件迄未偵破，中國公民在日本安全環境持續惡化。近日，日本領導人公然發表涉台露骨挑釁言論，嚴重惡化中日人員交流氛圍，給在日中國公民人身和生命安全帶來重大風險。(wl/w) ~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 5 小時前
香港好去處｜「古埃及文明大展」 登陸香港故宮文化博物館！展出250件過千年文物、重現木乃伊製作過程、推過百款主題精品
想親眼睇過千年埃及文明古物嗎？依家香港可以近距離觀賞啦！香港故宮文化博物館將於今年11月20日至2026年8月31日期間，首次舉辦香港歷來規模最大、內容最全面、展期最長的「古埃及文明大展：埃及博物館珍藏」展覽。展內匯聚250件埃及國家博物館珍貴文物，部分更是首次離開埃及境外巡展，場內還推出過百款古埃及主題精品，更有限定盲盒毛絨掛飾等大家抽。成人門票$190起，設有多款不同優惠套票選擇，有興趣的朋友不妨入場感受埃及的神秘魅力！Yahoo 旅遊 ・ 9 分鐘前
外交部:日領袖涉台言論為中國公民安全帶來重大風險 籲避免赴日
在北京,外交部表示,日本領導人近日公然發表涉台露骨挑釁言論,嚴重惡化中日人員交流氛圍,為在日中國公民的人身和生命安全帶來重大風險,提醒中國公民近期避免前往日本。外交部在微信公眾號領事直通車發布的消息又指出,今年以來,日本社會治安不靖,針對中國公民違法犯罪案件多發,發生多宗在日中國公民遇襲事件,部分案件仍未偵破,中國公民在日本安全環境持續惡化。外交部及中國駐日本使領館又提醒已在日中國公民密切關注當地治安形勢,提高安全防範意識,加強自我保護。如遇到緊急情況,要及時報警並向駐日使領館尋求協助。 (BC)infocast ・ 1 天前
厄瓜多爾勢力最大犯罪組織最高領導人落網 曾裝死匿藏歐洲
厄瓜多爾總統諾沃亞宣布，當地最有勢力、最危險的犯罪組織「洛斯洛博斯」最高領導人、別名皮波的查瓦里亞巴雷已被逮捕。央視新聞報道，皮波曾偽造死亡證明，隱瞞身份匿藏在歐洲，並遙控在厄瓜多爾的暴力犯罪及販毒活動。厄瓜多爾與西班牙兩國警方合作，抓獲皮波。報道又指「洛斯洛博斯」成員數目可能超過8000人，經常實施敲詐、綁架、謀殺等犯罪活動，並從事跨國販毒，對國家安全構成嚴重威脅。今年9月8日，美國將「洛斯洛博斯」列為外國恐怖組織。(BC)infocast ・ 7 小時前
AirAsia 開通宿霧往返澳門直航
亞洲航空(AirAsia)昨日正式開通宿霧往返澳門直航服務，在拓展區域航線網絡的同時，全力支援宿霧地區災後復原與經濟振興。新航線屬 AirAsia 大規模航網擴展計劃一部分，在菲律賓共新增五條航線，包括兩條國際及三條國內航線。此舉令AirAsia 集團的全球航點網絡擴展至逾160個目的地。在拓展航線網絡同時，AirAsia 持續支持宿霧災後重建計劃。作為具體行動，AirAsia 宣布由即日起至12月14日期間，每售出一個機位即捐出15披索，專項用於宿霧地震及風災救援與重建工作。透過旗下慈善機構亞航基金會(AirAsia Foundation)，集團將撥款最高900萬披索支援當地社區，資助包括「單騎搜救隊」(Bike Scouts)等基層組織。該社企在菲律賓擁有超過10年實地災難應對經驗，將協助執行災區援助任務。(BC)infocast ・ 1 天前
印度拘捕一名克什米爾男子 疑為上周汽車炸彈恐襲案共犯
印度反恐部門周日(16日)表示，在新德里拘捕一名來自克什米爾地區的男子，指控他是上周一(10日)新德里紅堡汽車爆炸案的共犯，用於襲擊的汽車是以他的名義登記。當局指，駕駛汽車發動自殺式襲擊的人，也是來自克什米爾地區。紅堡是當地的歷史名勝，今次是新德里十多年首次受到同類襲擊，汽車爆炸造成13人死亡，20多人受傷。印度政府將事件定性為恐怖襲擊，指是反國家勢力發動，並在克什米爾地區進行連串搜查行動，拘捕過百人。當局隨即定性為恐怖襲擊。(ST)infocast ・ 5 小時前