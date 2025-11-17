日本AEON百貨「因熊出沒，暫停營業」！熊闖入秋田購物中心逾2小時、最終遭捕殺，無人受傷

日本熊患仍然持續，熊出沒地點亦愈來愈猖狂，11月16日就有一隻長約83cm的小熊闖入秋田縣能代市的AEON購物中心，幸好館內客人及工作人員及時疏散，事件中無人受傷，但熊熊最終被麻醉再電擊致死。

11月16日就有一隻長約83cm的小熊闖入秋田縣能代市的AEON購物中心，幸好館內客人及工作人員及時疏散，事件中無人受傷。（相片來源：AKT秋田テレビ(公式 ニュース)@youtube）

體長約83cm 逗留逾2小時被捕殺

綜合日媒報道，事發於11月16日上午11點20分，秋田縣能代市「AEON能代店」購物中心有員工報案稱「發現一隻熊闖入店內」，這隻小熊體長約83cm，店員以附近的商品及貨架築起臨時路障，將牠困在一樓的家具賣物場內。隨後縣政府工作人員到場以吹箭向熊施打麻醉，並在下午1點55分以電擊方式將其捕殺。

11月16日上午11點20分，秋田縣能代市「AEON能代店」購物中心有員工報案稱「發現一隻熊闖入店內」。（相片來源：AKT秋田テレビ(公式 ニュース)@youtube）

店舖當天全日休業

當時購物中心正值營業時間，幸好所有客人及員工均已避難，其後全日休業，其出入口張貼了手寫通告「因熊出沒，暫停營業」（熊出沒の為、営業しておりません），店內則以藍色帆布覆蓋。警方在熊被捕殺之前，一直封鎖店舖的出入口並加強警戒，同時在現場周邊實施交通管制。

當時購物中心正值營業時間，幸好所有客人及員工均已避難，其後全日休業。（相片來源：AKT秋田テレビ(公式 ニュース)@youtube）

其出入口張貼了手寫通告「因熊出沒，暫停營業」（熊出沒の為、営業しておりません）。（相片來源：AKT秋田テレビ(公式 ニュース)@youtube）

距離JR能代站只有12分鐘步程

事發地點距離位於JR能代站只有12分鐘步程，周邊有市政府、學校、商店街等，屬市區地帶，因此對於有熊闖入AEON，有當地居民接受訪問時表示：「熊竟然會到這種人來人往的地方，實在很可怕」；附近一間化妝品店老闆則說，「當日早上聽到防災廣播提及能代市政府附近有熊蹤，因此將店內自動門切換至手動以加強警戒，如今聽到熊被捕獲，終於安心下來了。」

