日本 CN2 獨立伺服器正式上線 — Varidata 助力企業高速直連中國與亞太市場
香港 - Media OutReach Newswire - 2025年9月23日 - Varidata 正式宣佈在日本推出全新日本 CN2 專線獨立伺服器（Japan CN2 Dedicated Server），專為遊戲、影音及跨境業務等高併發、低延遲應用場景打造，提供獨享頻寬、不限流量，對內地連線穩定、存取速度快，並支援預設 50Mbps CN2 直連頻寬及250Mbps國際頻寬選項，助力企業在日本與亞太市場實現更快、更穩、更廣的網路覆蓋。詳情請見：日本 CN2 伺服器。
高速直連與穩定性並重
全新推出的日本 CN2 專線獨享伺服器，預設提供 50Mbps CN2 直連頻寬，以及高達 250Mbps 的國際頻寬，並搭載全球 Premium BGP。網路架構結合 3C（三大中國電訊商：中國電信／中國聯通／中國移動）及多家 Tier 1 營運商（如 NTT、PCCW、GTT），當中 SoftBank 為區內三大且規模最大的電訊商之一，並連接 BBIX — 東京及日本參與者最多、交換流量最大的互聯網交換平台（Internet Exchange Point），其參與者包括 Amazon、阿里巴巴、蘋果等國際企業。透過智能 BGP 網路，能實現面向中國大陸與全球方向的低延遲、低丟包網路轉發。網路路徑具備智能分流及自動切換機制，即使鏈路出現波動，也能確保業務連續性與穩定性。
國際頻寬與彈性升級
除 CN2 直連外，日本新節點同步提供國際頻寬能力，滿足企業跨區域存取與全球化業務拓展。用戶可按需進行頻寬擴容與資源升級（記憶體、儲存等），並可選擇多種作業系統與常用管理面板，支援個性化環境部署與快速遷移。
日本為遊戲而生，連線表現突出
面向大型對戰、MMO、行動電競與即時互動等場景，日本節點憑藉優異的跨網互聯品質與路由優化能力，大幅降低首包延遲與抖動，提升配對與對戰體驗。對亞太用戶而言，日本連線表現出色，可作為「近源接入 + 全球分發」的加速入口，滿足遊戲更新分發、直播推流、語音通訊、排行／戰績服務等關鍵鏈路的品質要求。
多路徑直連與網路冗餘
直連中國：電信CN2 + 中國聯通 + 中國移動
國際骨幹：接入多家 Tier 1 營運商，智能路由擇優轉發
冗餘設計：異常自動切換，保障高可用
安全加固：可選本地清洗與 Anti-DDoS 服務，降低攻擊面與停機風險
快速交付與全棧支援
Varidata 採用標準化上線流程與自動化交付，日本 CN2 獨享伺服器最快僅需 15 分鐘即可投入使用，並提供 7×24 全天候技術支援與運維協助，涵蓋系統部署、網路調優、遷移加速及安全策略實施等關鍵環節，協助客戶以更低成本、更短週期建置高效能基礎設施。
典型應用場景
遊戲與即時互動：對戰伺服器、配對／房間服務、語音／影片低延遲傳輸
串流媒體與直播：推流節點、點播分發、跨境回源與快取
跨境電商與 SaaS：面向日本與亞太用戶的低延遲門戶與應用交付
API／邊緣運算：就近接入與智能路由，提升多地一致性與回應速度
如何開始
即刻造訪日本 CN2 伺服器，了解網路測試、規格選型與上架流程。如需全球產品與網路總覽，請造訪 Varidata 官方網站。
Looking Glass 網路檢測工具
為協助企業及技術人員即時測試與評估網路品質，Varidata 特別提供Looking Glass 網路檢測工具，支援多種測試方式（Ping、MTR、Traceroute），可檢查 IP 或主機連接至 Varidata 香港資料中心的網路表現，驗證日本東京 CN2 直連中國的路由品質與國際 BGP 網路環境。用戶亦可下載速度測試檔案（500M/1G），深入瞭解實際頻寬與連線狀態。歡迎有興趣的用戶使用此工具進行網路回測。
立即體驗 Looking Glass 工具：https://www.varidata.com/zh-tw/looking-glass/japan-cn2/
Varidata
關於 Varidata
Varidata 專注於大頻寬獨立伺服器與 Premium 網路傳輸，憑藉覆蓋亞太與北美的多地資料中心，向企業與技術驅動型組織提供高可靠、可擴展與可自訂的基礎設施服務。透過智能 BGP、直連中國 CN2、快速交付與 7×24 專業支援，Varidata 致力為遊戲、串流媒體、跨境電商與企業應用等場景提供穩定、可預期的算網一體化能力。更多資訊請造訪 Varidata 官方網站。
關於洛杉磯 CN2 伺服器
Varidata 的洛杉磯 CN2 專線獨享伺服器，延續「Premium BGP + 直連中國 CN2」的高品質網路策略，面向中美互聯提供低延遲、低丟包的穩定傳輸能力，同樣支援國際頻寬擴容與多營運商智能路由。該節點適合需要覆蓋北美與泛華語市場的應用，如跨境影片／直播、內容分發、線上教育與企業級 SaaS。了解更多：
。
洛杉磯節點提供標準化的資源升級路徑（記憶體／儲存／頻寬）、可選本地清洗與 Anti-DDoS 防護，並由 7×24 技術團隊提供部署、遷移與效能優化支援，幫助客戶在北美快速構建高可用、高吞吐的業務底座。
媒體聯絡
Varidata Media Relations
銷售聯絡方式
電郵：sales@varidata.com
Telegram：@Varidata_Bot
技術支援
電郵：support@varidata.com
如您已是我們的客戶，可透過客戶端面板提交支援請求。
如需了解更多資訊，請造訪
。
