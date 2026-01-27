這樣居然只要100日圓？日本這4款「百元神器」就是讓人吃驚！

日本知名的百元商店（大創、Can Do）內販售著眾多商品，全部都只要用100日圓（未含稅價格）就可入手。用100日圓不僅能買到多數的日常用品，還有設計好看的室內裝飾品與毛巾等，通通都只要100日圓就能買到喔！聽說近年有很多觀光客，也會特地到這商品多樣化的百元商店購物。究竟這些外國朋友會到百元商店購買什麼商品呢？來看看百元商店內有什麼令人吃驚的商品吧！

●煮溫泉蛋的小道具

可以搭配生菜沙拉的水煮蛋，連外國朋友也很愛。但是，要煮出自己喜歡且熟度剛好的蛋黃，可不是那麼簡單的！但沒想到在百元商店內，聽說有簡單就能煮出溫泉蛋的小道具。

「一看到有這煮溫泉蛋的小道具，就不由自主的買下去。因為會知道煮的程度，所以可知道蛋黃的熟度。非常方便喔！」（中國/20-29歲/女性）

蛋黃從不熟的狀態到完全煮熟，隨著烹煮時間不同會有變化。在百元商店內販售的煮溫泉蛋小道具，能知道現在煮的程度，讓大家能更簡單的煮出水煮蛋。也有外國朋友看到就馬上入手！

另外，不僅只有煮溫泉蛋小道具，還有能用微波爐水煮義大利麵的神奇小物、能用微波爐煮飯的神器等，沒想到簡單料理的器具種類如此豐富，有被驚豔到！

●毛巾掛桿

在日本的百元商店內，令人驚訝的商品就是「毛巾掛桿」。毛巾掛桿上有吸盤，有可吸在洗衣機等的，或是可按照毛巾的大小調整長度的，百元商店中準備了各式各樣的毛巾掛桿。

「沒想到有能調整長度的毛巾掛桿，讓我嚇了一跳。可按照要吸的地方，或是毛巾的大小改變長度，真的很方便」（中國/20-29歲/女性）

住家內原本就有的毛巾掛桿一點也不稀奇，但是能伸縮、能拆下的毛巾掛桿，真的是很新奇的東西。而且，能在百元商店買到屬於家具一部分的毛巾掛桿，真的令人非常驚訝！還有一種賺到的感覺。

●日本餅乾、零食

在百元商店令人驚訝的商品，最多人提到的就是日本的餅乾。為什麼餅乾會令人驚訝呢？二話不說趕快來聽聽看大家怎麼說。

「百元商店內有很多奧地利沒有的餅乾。因為有許多小包裝的餅乾，可以買來當伴手禮。而且，也有賣菠蘿麵包，回國的時候想買回去！」（奧地利/10～19歲/女性）

「我喜歡日本的餅乾，像是Calbee薯條餅乾。在百元商店內的餅乾種類眾多，讓我超感動！」（韓國/20-29歲/女性）

日本的餅乾很受外國朋友的歡迎，而這些餅乾全部都只要100日圓就買得到，真的很吸引人！特別是常見的品牌餅乾也能用親民的價格入手，所以回國時會大量購入當成伴手禮。

還有，百元商店也有販售麵包，之中最受歡迎的是菠蘿麵包。聽說因為菠蘿麵包的起源自日本，受到許多外國朋友的喜愛。還有外國朋友想把如此美味的菠蘿麵包，帶回自己的國家！

●可愛的餐具

介紹完百元商店內讓人驚艷的商品、餅乾，接下來一樣人氣十足的商品是可愛的餐具。因為百元商店內有銷售各種不同的餐具，從材質上的不同到花樣的設計通通都有，有在用百元商店餐具的外國朋友也能看看挑選喔！

「百元商店有賣木製的餐具。超可愛的啦！」（越南/20-29歲/女性）

「因為有很多設計很可愛的餐具。但沒想到全部都只要100日圓，讓我嚇一大跳。在奧地利的話，就算是便宜的餐具，用100日圓也買不到」（奧地利/10-19歲/女性）

百元商店內準備了種類多樣的餐具，從陶器的餐具到木製的餐具。一般100日圓也買不到的高品質餐具，都能在百元商店中入手，真的很令人吃驚！有很多外國朋友也想把餐具帶回自己的國家，和餅乾一樣當成伴手禮。

其他也有販售100日圓的觀賞植物等，很多外國朋友都相當驚訝的說：「這也只要100日圓！？」。以歐洲為中心，有些國家原本就沒有百元商店，能夠買到價格如此便宜，品質又這麼好的商品，大家的印象都是非常驚訝呢！

Written by:Fujico

