日本女生瘋傳「GU旅行神靴」！$300有找羅紋針織增高鞋、行足萬步不覺攰
出外旅遊，日行萬步是稀鬆平常的事。所以一對舒服又好配搭的鞋絕對少不了。最近GU推出的羅紋針織襪靴（Rib Knit Socks Boots）最近在社交媒體瘋傳，獲日本女生激讚為「步行神器」，既好行、修腳型，而價錢又便宜。這對厚底靴走起路來如履平地，最驚喜是其羅紋針織設計能緊貼腳踝，視覺上令小腿更纖細，難怪日本網民實測後紛紛表示「行足全日環球影城都唔覺得攰」。到底這對平價神靴有何魔力？
走路不累的「GU神靴」
去日本旅行，GU絕對是掃貨必到之處。最近GU推出的羅紋針織襪靴在網上掀起熱話，憑藉出色的舒適度和修身效果，被日本女生封為「神靴」。這款靴子最特別之處在於鞋底設計—雖然鞋跟高約5.5cm，但前腳掌部分同樣加厚，令前後高低落差減少。這個巧妙設計讓150cm女生穿上後感覺瞬間變成160cm，同時走路時如穿平底鞋般穩陣舒適。
靴筒採用羅紋針織物料，緊貼包裹腳踝位置，視覺上令小腿更纖細修長。這種「寬鞋頭配緊腳踝」的對比設計，完美修飾腿型。加上鞋墊具良好緩衝作用，完全沒有穿高踭鞋的負擔。
真實用家評價更是好評如潮。有日本網民分享穿著它去日本環球影城（USJ）走了整天都不覺累，甚至有人穿去北海道行雪地、韓國看演唱會跳足全場都沒問題。寬腳板用家表示，平常穿40號鞋，選XL號剛剛好。針對靴子容易有異味問題，GU特別加入抗菌防臭功能，就算穿上一整天，雙腳都不會有汗臭味。
不過這款靴子也有小缺點—採用襪套式設計且沒有拉鍊，穿脫時需要技巧。穿著時要拉住鞋後跟拉帶用力將腳伸進去，脫下時亦要抓緊鞋跟才能拔出。對於需要頻繁脫鞋的場合（如日本居酒屋或試衫時）可能稍微麻煩。至於耐用度方面，有重度使用者指每天穿約一年鞋底會裂開，但考慮到親民價格，不少網民表示「壞了會立刻再買一雙」。
女裝 Ribbed Knitted Sock Boots 357523
價錢：$299
GU其他必買鞋款推介
除了羅紋針織靴，GU今季還推出多款平價時尚鞋履值得留意。當中最受注目的是毛絨拖鞋系列，鞋口和內加入蓬鬆仿毛材質，腳感溫暖同時有被包覆的貼合感。微微增加的鞋底厚度能拉長身材比例，配合立體圓潤鞋頭，充滿可愛氛圍。加上遠睇有UGG的感覺，但價錢就相對便宜。
女裝 Faux Mouton Slippers 357929
價錢：$199
除此之外，還有一款中筒靴同樣受歡迎，提供黑色、啡色及深啡色。日本女生特別喜歡用來配搭窄身長裙、牛仔褲或毛料西裝褲，輕鬆營造秋冬慵懶風格，配合一穿多搭的旅行服飾。
女裝 Volume Sole Lace Up Boots 357932
價錢：$299
