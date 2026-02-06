日本 Helical Fusion 完成獨特線圈製造機械以推進核融合計劃

日本的 Helical Fusion 最近完成了一台獨特的線圈製造機，這台機器有望幫助該公司實現其通過核聚變獲取無限能源的願景。這台機器的設計目的是為其核聚變反應爐概念生產一個關鍵組件。該機器與 Sugino Machine Limited 合作開發，將幫助 Helical 實現其 Helix 計劃的目標，克服複雜的製造過程。

Helical Fusion 通過其 Helix 計劃，旨在提供商業可行的核聚變能源。核聚變的能量產生方式與太陽和恆星相同，通過將氫原子相互撞擊，形成一個更重的原子核，釋放出大量的能量。Helical 表示，計劃在 2030 年左右完成該技術的關鍵演示，這些演示將展示兩個核心發展支柱——高溫超導（HTS）磁鐵和一個集成的屏蔽/偏轉器概念。

廣告 廣告

在下個十年，Helical Fusion 目標是使用其名為 Helix HARUKA 的集成演示設備進行一次集成演示。如果計劃順利，該公司將運行 Helix KANATA 反應爐，並開始首次商業可行的核聚變發電。

根據一份新聞稿，Helical 的新型線圈製造機將開發 Helix HARUKA 的一個關鍵組件：高溫超導（HTS）線圈。Helical 解釋，商業核聚變電廠必須滿足三個基本要求：淨電力、持續運行和可維護性。Helix 計劃的目標是利用當前可用技術來實現這些需求。

Helical 需要螺旋形的線圈來使其核聚變反應爐運行。根據該公司的說法，這種形狀非常適合穩定約束生成核聚變能量所需的等離子體。然而，製造這些螺旋形線圈的複雜性長期以來被認為是建造 Helical 核聚變反應爐概念的一大障礙。

去年十月，Helical 宣布成功演示其專有的高溫超導電纜，這種電纜設計上更具可塑性，便於製造。該公司當時還表示，已經開始製作 Helix HARUKA 集成演示設備。根據最新聲明，Helical 現已完成線圈製造機的建造。這台機器能將 HTS 電纜纏繞成所需的螺旋形線圈。

根據聲明，這台獨特的機器預計將實現高性能線圈的高效生產，並在即將到來的 Helix HARUKA 組裝中發揮關鍵作用。Helical 的下一步是將這台機器運送到 Helix HARUKA 的建設地點，現場組裝計劃於今年晚些時候開始。

推薦閱讀