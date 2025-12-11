聖誕好去處九龍區合集
食粒糖就減到肥？日本 MSINC × PEACH JOHN「減脂小熊軟糖」爆紅 稱可減少內臟脂肪/改善BMI
日本 MSINC × PEACH JOHN 最近推出的「減脂小熊軟糖」，稱可減少腹部內臟脂肪 ，成功引起網民熱議，即睇內文：
近日亞洲地區的社交平台上，再度掀起日系減脂零食熱潮！日本 MSINC × PEACH JOHN 合作推出的「減脂小熊軟糖」在 Threads及IG 上爆紅。因為軟糖的外形可愛，加上主打一邊吃軟糖、一邊減少內臟脂肪的概念，一推出隨即引起熱話，更紅到連外國網民都尋找代購！
👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略
「減脂小熊軟糖」關鍵成分HMPA
這款小熊軟糖標榜添加了日本新研發、近年大熱的功能成分 HMPA（發酵米糠萃取）。品牌宣稱可促進脂肪代謝、提升脂肪利用；具抗氧化作用；有助調整腸道環境以改善代謝。與不少傳統保健品不同，小熊軟糖主打「像零食般好吃」，更推出橙、提子、桃三款口味，不少日本上班族表示吃起上來「完全不像保健品」。官方建議每日一包（約 60g），包裝及份量輕便，返工返學都可以帶着吃，難怪成為藥妝店缺貨的爆紅商品。不過，雖然標榜「減少內臟脂肪」及「改善 BMI」，產品本身並不是藥物，也未曾通過香港《藥劑業及毒藥條例》或《中醫藥條例》註冊，相關功效並非醫學認證，所以可能當作是減肥的「小助攻」更為合適。
香港都買到？
不少網民試食後分享，這款小熊軟糖雖然「入口無藥味」又「超易入口」，但真正的減肥功效就因人而異。有人表示未見明顯瘦身，覺得是「智商稅」。目前小熊軟糖成為不少人自用或送禮的熱門之選，在日本藥妝店相當搶手所以經常售罄，但原來讀者在香港亦可在 HKTVmall 入手。減脂小熊軟糖固然可愛誘人，但若想控制體重，均衡飲食與運動仍是不可或缺。讀者們又會想試試這款風靡日本的「可愛系減脂零食」嗎？
圖片來源：樂天市場網站、HKTVMall
全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！
更多近期熱話
網民熱議世衛已將加工肉製品列為1級致癌物 港式早餐仲食唔食得？
Threads爆紅日本「神級」朱古力奶香港都買到 網民另外大推幾款「一生必推」
網民熱議黑芝麻取代開心果成「甜品界一哥」Threads友接力大推各款黑芝麻甜品
Threads友分享麥當勞早餐「配搭」 引熱議 火腿扒芝士漢堡沾熱朱古力 網民：你係咪有反社會人格
藍田飯店時光倒流價雙拼燒味飯售$23 有人讚「良心」有人著眼呢樣？
Threads友呻因「燒賣餸飯」想炒家傭 有人笑稱：聽晚改蝦餃 網友接力分享家中「地獄料理」
屯門「半份」手工意粉惹熱議 網民意見兩極 「以為食淨」定樓主「唔識食」？
長沙灣日式餐廳蒸蛋底部驚現「贈品」磨刀石 食客公審店家反應 網民：咁我覺得報食環會抵d
>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？
其他人也在看
牛扒解凍｜急凍牛扒快速解凍大法 避開3大常犯錯誤：用水/微波爐/室溫
牛扒解凍，是不少入廚新手都會遇到的問題。煎牛扒在聖誕大餐中，可以說是不可或缺的一部分，其實只要預先網購急凍牛扒，不但價錢便宜，更可以煮出餐廳級數的完美煎牛扒。用普通方法的話，急凍牛扒解凍時間長，但其實牛扒解凍有不少秘訣及技巧，掌握到快速解凍牛扒技巧的話，只需10分鐘就可以完成解凍程序，不過一旦出錯的話，就會令牛扒流失當中的肉汁跟肉味。想知道急凍牛扒如何快速解凍？現在即教你避開3大解凍常犯錯誤，以及快速解凍牛扒技巧！Yahoo Food ・ 1 小時前
職場過度友善反而低效與內耗？學懂「Let Them」藝術，3招學習從「職場好人」變「有效率的人」
想擺脫這種「好人陷阱」嗎？你需要學會的，不是變得冷漠，而是由 Mel Robbins 普及的 「Let Them」心態法則，將控制權從外界拉回自己手上。Yahoo Style HK ・ 2 小時前
松浦亜弥生完娃神隱十幾年！ 短髮回歸讓全日本懷舊發作！
說真的，看到松浦亜弥的名字，腦袋還是自動播放「♪ピーチピンクの片想い～」的洗腦旋律。Japhub日本集合 ・ 20 小時前
牛肉食譜│泡菜爆炒牛肉 牛肉加呢樣材料醃包嫩滑
很多人都覺得牛肉很難煮，尤其是家中炒牛肉常常會變老又嚡，但其實只要握好醃牛肉的秘技，牛肉便會很好炒。這道泡菜爆炒牛肉惹味又下飯，而且做法簡單，主要在醃牛肉時，要加入適量濕澱粉，便可以令牛肉炒起來不會乾柴，濕澱粉的比例一般是粟粉或生粉1份配水2份，要先加有味的調味料，最後上了濕澱粉要至少放15分鐘才開始煮，即睇如何製作泡菜爆炒牛肉：Yahoo Food ・ 2 小時前
日本人氣千層回歸！Châteraisé 把「一口入魂」升級
日本甜點迷可以準備清空甜點胃。來自日本、在港同樣擁有高人氣的 Châteraisé，最近把自家殿堂級「Mille Crepe 千層蛋糕」系列來一次大翻新，從餅皮、忌廉到整體風味全面升級，主打的就是一種：每一口都要比以前更難忘。 今次升級，先由最基本的餅皮開始重新來過。店方用上全新工法，令餅皮變得更濕潤、更柔軟，切開時層層分明但完全沒有乾裂感，入口就是輕輕一抿就化開的那種細膩。 內餡也不再只是單一生奶油，而是升級為帶吉士風味的打發忌廉，把雞蛋的香濃和奶油的輕盈結合在一起，吃起來更有層次又不膩口，香草香氣則在尾韻慢慢收結，留下一種很日系的優雅甜度。 對於喜歡原味千層的人，今次的「經典千層蛋糕」會很像一個重新寫過的標準答案。 軟糯餅皮加上升級後的吉士打風味忌廉，咬下去的口感比以前更輕盈，香草與奶香在口中是慢慢疊上去，而不是一下子衝出來。 甜度收得剛剛好，是那種可以一個人默默吃完整件，也不會有罪惡感的日常療癒系甜點。 如果平日是 Tiramisu 派，「意式芝士千層蛋糕」基本上是專門為大人口味寫的一封情書。 同樣是柔軟的千層餅皮，不過內層用上兩種來自北海道的芝士——馬斯卡彭加濃郁奶...men’s Reads ・ 11 小時前
網民大推合味道最好食係呢隻口味？ 多年以來從未被超越惹熱議！
最近有網民於連登出帖，大讚合味道「香辣海鮮味」，直接將其封神，指多年來無其他口味能超越，其辣粉超好味！帖文一出，立即引起網友熱議，不少網友認同樓主，且舉出有能力與之一拼的其他口味；不過亦有人慨嘆合味道杯麵的味道已大不如前，紛紛懷緬各款已消失的口味，引起其他人共鳴，立即睇下文了解內容啦！Yahoo Food ・ 1 小時前
尖沙咀美食｜台灣過江龍茶飲店「 SOMA TEA & MOCKTAIL」 登陸K11 MUSEA 香港限定黑松露精粹茶歐雷
深受台灣茶飲迷喜愛、有「台灣第一名奶茶」美譽的 SOMA TEA & MOCKTAIL 宣佈進駐尖沙咀 K11 MUSEA！品牌設有三大系列：茶歐蕾、花果茶與精粹系列，以獨家三種紅茶為基底，調配出滑順濃郁的經典奶茶，香港店獨家推出限定黑松露精粹茶歐雷，黑松露香氣四溢，茶飲Fans可以一試！Yahoo Food ・ 2 小時前
火鍋食譜｜冬天暖笠笠椰青水雞鍋 15分鐘做出超嫩滑雞肉
椰青水有益健康而且用途廣泛。可以煮餸，浸出嫩滑雞肉，冬天做打邊爐湯底亦好清熱。同場加映秘製火鍋醬汁，泰式微辣好惹味。 YouTube https://www.youtube.com/c/CarlinaLam Instagram: @carlinalam_ http://www.instagram.com/carlinalam_ Facebook: @lamcarlina https://www.facebook.com/lamcarlinaCook1Cook煮一煮 ・ 2 小時前
北角街頭栗子檔提早結束營業 老闆身體狀況不佳 網友擔心: 炒栗子小販又少一檔
秋冬時節一到，各區都會見到栗子車出動，街頭傳來朕朕栗子香及煨番薯，不少人都會忍不住購買一磅半磅邊走邊食。但近日就有網民發現，位於北角街頭的栗子檔，貼出告示宣布因「腳部腫痛」需清走貨尾，將提早結束營業，未有透露明年會否回歸。Yahoo Food ・ 2 小時前
盧偉冰：小米(01810.HK)首座大家電工廠正式竣工投產 首款「米家中央空調Pro雙風輪」即將面世
小米集團-W(01810.HK)合伙人兼總裁盧偉冰發文表示，最近小米首座大家電工廠「武漢小米智能家電工廠一期」正式竣工投產，首款自產大家電產品「米家中央空調Pro雙風輪」即將面世。 相比傳統工廠，小米智能家電工廠具備「高智高質高效」的絕對優勢。當中，實現關鍵零件的100%質檢；注塑車間和鈑金車間可實現100%的自動化生產，無須人工干預，且將製造公差降低；透過立體式智能物流，天空運輸帶可跨六大車間運輸物料，地面是AMR自導航機械人，做車間內關鍵物料運輸，全廠智能物流覆蓋高達94%，最快每6.5秒下線一台空調；全面引入小米澎湃智能製造平台。(ta/j)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 23 小時前
聖誕禮物2025｜Logitech 聖誕優惠低至半價，電競鍵盤直降 HK$600
今年聖誕想送一份高分又實用，還可以瞬間加滿戰鬥力的禮物給另一半？如果他是電競迷，不如趁今次 Logitech 聖誕優惠，輕鬆升級裝備，用有限預算砌出一套會令他尖叫的遊戲組合。今年聖誕，Logitech 精選產品以低至 6 折登場，其中 LIFT 人體工學垂直滑鼠半價，只需 HK$349 即可提升工作舒適體驗。Yahoo Tech HK ・ 11 小時前
煎肉餅食譜│蓮藕煎肉餅夠香口 加一樣材料肉質濕潤唔會乾硬
煎肉餅是不少人喜歡的家常小菜，但如果處理不好，煎熟的肉會變得又乾又硬，在拌肉的時候，可以加入蛋黄，增加黏性之餘，也可以令肉更濕潤，再配上爽口的蓮藕和洋葱，煎起來便會香口得來不會乾憎憎，即睇如何製作蓮藕煎肉餅：Yahoo Food ・ 1 天前
大寶冰室洗版留言爆紅 或係大型社會實驗？
元朗大寶冰室肉餅飯，因為潮文式亂入留言火速爆紅，排隊一嚐肉餅飯人龍由門口伸延到大馬路。離奇在大寶冰室標榜的招牌美食係足料蕃茄湯，今次忽然爆紅，會不會是一次大型網絡社會實驗？Yahoo財經 ・ 1 天前
rom&nd x Lawson「銅鑼燒」造型唇頰兩用膏！日本限定美妝，豆沙、甜莓，還有忌廉抹茶綠色？
韓國人氣美妝品牌 rom&nd，旗下支線 &nd by rom&nd 與日本便利店 Lawson 聯名合作，推出日本限定銅鑼燒唇頰膏，以經典日式甜點銅鑼燒為靈感設計，外型圓潤如紅豆餅，內餡是霧面唇頰膏，3 色全數療癒可愛！Yahoo Style HK ・ 1 小時前
韓國藥局必買清單推薦！比Olive Young更便宜好用，韓妹人手一支Rejuall再生霜、去疤膏、祛痘水等
每次去韓國旅遊，許多人第一站都是走進Olive Young，搶購韓國的大熱彩妝與護膚品。不過，近年來愈來愈多人將目光轉向在韓國街頭的藥局，不只價格更親民，甚至有許多Olive Young也買不到的韓國本地人愛用獨家人氣款。不論是黑頭粉刺、雙腿酸痛、腳跟乾裂，還是想讓肌膚白皙透亮，以下這份清單都能一次滿足你的需求！Yahoo Style HK ・ 1 天前
【喜茶】人氣「多肉青提」系列茶飲買1送1（只限11/12）
喜茶在Instagram宣布人氣「多肉青提」系列回歸，並在12月11日今天推出限定買一送一優惠！YAHOO著數 ・ 21 小時前
「布甸頭」救星？美髮界爆紅「髮根補染粉」，aespa Winter都有興趣的染髮神器
最近THICK FIBER髮根補染粉話題度超高！相信染開頭髮都會覺得「布甸頭」好困擾，而這款髮根補染粉正正就是「布甸頭」救星！專攻稀疏髮線與灰根問題，一掃就讓頭頂豐盈自然。Yahoo Style HK ・ 2 小時前
【話題】涉虛假理由調休及違規兼職取酬 「最快女護士」張水華被所屬醫院通報處分
因在 8 月哈爾濱馬拉松奪冠後，受訪時哭訴希望單位領導支持其調休參賽的內地「最快女護士」張水華，其所屬醫院，福建醫科大學附屬第一醫院的內部通報昨天（9日）被內地傳媒曝光，通報標題是《福建醫科大學附屬第...運動筆記 ・ 1 天前
曲奇餅食譜｜英式朱古力粒脆曲奇餅
🍪英式朱古力粒脆曲奇餅🍪 好耐無整呢款曲奇餅了，上次整已經係2年前的聖誕節，個次係整比阿女帶返學校開聖誕party，所以裝飾成聖誕曲奇款式😍😍 不過，今次係整黎送比朋友，所以整番大人款🤣🤣 簡簡單單放d朱古力粒做裝飾，快靚正😋😋 踏入12月，臨近聖誕節，所以特別用左聖誕包裝，希望朋友喜歡🥰🥰 食譜連結： https://www.facebook.com/share/p/1H6usb9PzS/ Follow my FB page & IG 👇👇 #汶・煮意 #manlicacyCook1Cook煮一煮 ・ 7 小時前
帶阿姐看世界 ｜羅家英唐僧上身驚喜突襲獻唱《Only You》 阿姐妙回「見慣不怪」？
今晚（11日）及明晚（12日）的《帶阿姐看世界》，繼續是汪明荃與羅家英的甜蜜不丹之旅。今明兩集，阿姐和家英哥將一償多年心願、穿起不丹傳統服飾補影結婚相，並親身體驗當地結婚儀式、接受「甘露水」、「黃米飯」及「酥油茶」等不同類型的祝福。Yahoo 娛樂圈 ・ 16 小時前