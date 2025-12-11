食粒糖就減到肥？日本 MSINC × PEACH JOHN「減脂小熊軟糖」爆紅 稱可減少內臟脂肪/改善BMI

近日亞洲地區的社交平台上，再度掀起日系減脂零食熱潮！日本 MSINC × PEACH JOHN 合作推出的「減脂小熊軟糖」在 Threads及IG 上爆紅。因為軟糖的外形可愛，加上主打一邊吃軟糖、一邊減少內臟脂肪的概念，一推出隨即引起熱話，更紅到連外國網民都尋找代購！

「減脂小熊軟糖」關鍵成分HMPA

這款小熊軟糖標榜添加了日本新研發、近年大熱的功能成分 HMPA（發酵米糠萃取）。品牌宣稱可促進脂肪代謝、提升脂肪利用；具抗氧化作用；有助調整腸道環境以改善代謝。與不少傳統保健品不同，小熊軟糖主打「像零食般好吃」，更推出橙、提子、桃三款口味，不少日本上班族表示吃起上來「完全不像保健品」。官方建議每日一包（約 60g），包裝及份量輕便，返工返學都可以帶着吃，難怪成為藥妝店缺貨的爆紅商品。不過，雖然標榜「減少內臟脂肪」及「改善 BMI」，產品本身並不是藥物，也未曾通過香港《藥劑業及毒藥條例》或《中醫藥條例》註冊，相關功效並非醫學認證，所以可能當作是減肥的「小助攻」更為合適。

日本 MSINC × PEACH JOHN「減脂小熊軟糖」爆紅

日本 MSINC × PEACH JOHN「減脂小熊軟糖」爆紅

香港都買到？

不少網民試食後分享，這款小熊軟糖雖然「入口無藥味」又「超易入口」，但真正的減肥功效就因人而異。有人表示未見明顯瘦身，覺得是「智商稅」。目前小熊軟糖成為不少人自用或送禮的熱門之選，在日本藥妝店相當搶手所以經常售罄，但原來讀者在香港亦可在 HKTVmall 入手。減脂小熊軟糖固然可愛誘人，但若想控制體重，均衡飲食與運動仍是不可或缺。讀者們又會想試試這款風靡日本的「可愛系減脂零食」嗎？

讀者可在 HKTVmall 入手

圖片來源：樂天市場網站、HKTVMall

