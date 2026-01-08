前奧運選手大推「Jeffing跑步法」超適合新手
日本Sugi藥局爆買藥妝排行榜！Kate怪獸唇膏03色號成唇妝霸主、爆紅Atrix晚安手膜精華柔軟滋潤必掃
日本 Sugi 藥局 2025 年爆買藥妝排行榜！2026 年又開計劃日本之旅了嗎？最近 Sugi 藥局公佈了 2025 年最受歡迎藥妝排行榜，小編為大家整理好彩妝、護膚品及身體護理產品願望清單，一起來爆買吧～
【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報
2025年最受歡迎彩妝排行榜－眼唇彩妝
開架品牌的眼唇彩妝，依然由 KATE、Cezanne 與 Canmake 三大品牌主導！當中必買的就是 KATE 持色唇膏，這款「唇妝霸主」統領頭三位，就是持色度高、水潤、色調完美的滿分之選！
眉妝 Top 3
眉妝第一名：KATE 3D造型眉彩餅 EX-4
眉妝第二名：KATE 雙用立體眉彩筆 BR-3
眉妝第三名：Cezanne 激細自動眉筆 03
眼影 Top 3
眼影第一名：CANMAKE 淚袋眼影 NEO No.1
眼影第二名：KATE 邃影光綻眼影盒 OR-1
眼影第三名：Cezanne 三色漸變透光眼影盤 01
眼線筆 Top 3
眼線筆第一名：D-UP 絲滑特濃防水眼線液
眼線筆第二名：KATE 進化版持色眼線液筆EX4.0 BK-1
眼線筆第三名：Heroine Make (Kiss Me) 纖細眼線液 01
睫毛液 Top 3
睫毛液第一名：dejavu 極致分明睫毛膏
睫毛液第二名：Opera My Lash 升級版睫毛膏 01
睫毛液第三名：Maybelline New York 飛天翹防水睫毛膏 01
唇膏 Top 3
唇膏第一名：Kate 怪獸級持色唇膏 03
唇膏第二名：Kate 怪獸級持色唇膏 05
唇膏第三名：Kate 怪獸級持色唇膏 07
胭脂 Top 3
胭脂第一名：Cezanne Blend Color Cheek 01
胭脂第二名：KATE 血色光雕雙色腮紅 RD-1
胭脂第三名：CANMAKE 夢幻胭脂膏 21
2025年最受歡迎彩妝排行榜－底妝
底妝方面以資生堂副線 Maquillage 最受歡迎，當中包括討論度高的精華粉底液、Cle de Peau 平替遮瑕棒，而 The Saem 的遮瑕液登上榜首，性價比高的高遮瑕配方備受喜愛！
粉底 Top 3
粉底第一名：Maquillage Dramatic Powdery EX Foundation
粉底第二名：Maquillage Dramatic Essence Liquid
粉底第三名：MISSHA M 無瑕氣墊粉底
遮瑕 Top 3
遮瑕第一名：The Saem 絲滑自然遮瑕液
遮瑕第二名：Maquillage Dramatic Essence Concealer Stick
遮瑕第三名：CALYPSO 魔法遮瑕膏
蜜粉 Top 3
蜜粉第一名：IHADA 敏感肌藥用防曬UV粉餅 SPF40 PA++++
蜜粉第二名：Shiseido 雪花心機蜜粉餅限定套裝
蜜粉第三名：Kose 控油持久定妝蜜粉
2025年最受歡迎護膚品排行榜
日本女生愛用的開架護膚品中，必試 Melano CC 的維他命 C 美白系列，簡易打造透明感嫩白肌膚。而 Lululun 的全效煥活面膜亦極受歡迎，就是所有膚質適用的保濕基礎面膜。
潔面 Top 3
潔面第一名：Melano CC 維C酵素深層潔面乳
潔面第二名：Curel 豐盈泡沫潔面乳
潔面第三名：DUO 皇牌五合一多效卸妝膏
爽膚水 Top 3
爽膚水第一名：Avène 抗敏活泉水
爽膚水第二名：Curél 深層高效保濕噴霧
爽膚水第三名：DRIP TUNE Fermented Emulsion
精華 Top 3
精華第一名：Melano CC藥用黑斑集中保養美容液
精華第二名：Unlabel Lab 超高壓浸透型VC精華液
精華第三名：Quality 1st 高濃度維他命C毛孔護理精華
面霜 Top 3
面霜第一名：Curél 深層高效保濕面霜
面霜第二名：SOFINA ip 角質層修護滋潤晚霜
面霜第三名：Drip Tune 高濃度玄米發酵滋潤乳霜
面膜 Top 3
面膜第一名：LuLuLun 全效煥活再生面膜
面膜第二名：Quality 1st VC100 面膜
面膜第三名：毛穴撫子日本米精華面膜
2025年最受歡迎身體護理排行榜
身體護理方面 Atrix 手膜精華非常吸引，晚間薄塗一層後，翌日即可擁有柔嫩的雙手，連小編也很想入手！而身體乳液則是注重保濕與低敏感的配方，三款皆是讓人安心的實力派乳液，四季必備！
護手霜 Top 3
護手霜第一名：Atrix Beauty Charge 夜間深層修護保濕護手膜精華
護手霜第二名：Coen Rich 抗皺輔酶美白護手霜
護手霜第三名：S-SELECT 防龜裂滋潤護手霜
身體乳液 Top 3
身體乳液第一名：Avene Xeracalm Moisturizing Lotion
身體乳液第二名：Curel 柔潤保濕身體乳液潤膚露潤膚乳
身體乳液第三名：S Select 高保濕身體乳無香型
香港也能輕鬆網購的必買推薦
Kate 3D造型眉彩餅 (顯色服貼款) 2.2克 EX4 亮棕系
價錢：$66.9︱
原價：$76
Canmake 淚袋眼影 NEO #N01
價錢：$69
Kate 怪獸級持色唇膏 03
價錢：$87.1︱
原價：$99
D-UP 絲滑特濃防水眼線液
價錢：$95
Rohto Mentholatum - Melano CC Enzyme Face Wash - 130g (2ea)
價錢：$80.7︱
原價：$98.7
LULULUN 全效煥活再生面膜
價錢：$68
>>按此下載<<全新Yahoo APP，睇盡衣、食、住、行，全方位最新網購情報，購物資訊盡掌握，立即下載！
相關文章：松本清熱賣藥妝排行榜｜推介10大不可錯過必買美妝/護膚品清單！低至$53入手護膚卸妝液/LAKA持久唇釉/MAYBELLINE防水睫毛膏
緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～
🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/
🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/
🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping
美妝護膚：
Jennie到日本都會買日本藥妝！7款平靚正日本美妝戰利品盤點，Miffy、肉桂狗美妝造型充滿少女心
日本藥妝必買清單10+款大公開！61折起入手熱門日本護膚品：第2款櫻花妹都愛用/精華液面膜輕鬆養成日系美肌
其他人也在看
LEGO 會發聲、發光互動！LEGO SMART Play 革命性登場！智能積木讓 Star Wars 戰機發聲互動，無需屏幕也能玩出新高度｜CES 2026
在 2026 年的 消費者電子展 (CES) 上，LEGO Group 正式發表了自 1978 年推出迷你人仔以來最重大的技術革新 —— LEGO SMART Play。這款全新互動平台的核心是一塊具備頂尖科技的 LEGO SMART Brick，它能讓玩家的創作「活起來」，而且全程無需使用智能電話或平板電腦的屏幕，回歸純粹的實體拼砌樂趣。Yahoo Tech HK ・ 21 小時前
日本島根6.4級地震｜同日餘震近30次！氣象廳預測未來一週內或有強震 附地震應對方法
日本島根縣1月6日10:18am左右發生規模推估6.4級地震，島根縣東部與鳥取縣西部測得最大震度5強，震央位於島根縣東部，震源深度約11公里，屬淺層地震，截至1月6日11:09pm為止，同地區足足出現了約26次地震。氣象廳提醒未來約一週內仍可能出現強烈搖晃，呼籲民眾提高警覺、注意安全。Yahoo 旅遊 ・ 19 分鐘前
大摩研究報告預測，要去到 iPhone 21 系列才有 2億像素鏡頭
文章來源：Qooah.com 摩根士丹利在最新的研究報告中表示，Apple 預計將會在 2028年發佈的 iPhone 21系列配備 2億像素鏡頭。首個配備2億像素鏡頭的手機是 2022年 Motorola X30 Pro，現階段已經有非常多 Android 手機陸續搭載，現在各家旗艦版本幾乎全面配備。 2億像素優劣勢方面，優勢是能顯著提升照片清晰度，還可通過像素合併技術實現4合1輸出 5000萬像素、16合1輸出 1250萬像素，從而增大單像素尺寸，大幅改善暗光成像的效果。但劣勢是會存在照片體積過大、算力需求高、功耗較高等問題。 Apple 如果要正式引入 2億像素鏡頭需要先攻克相應的劣勢，在此之前，Apple 還將推動多項影像與外觀技術升級。據爆料 2億像素鏡頭的傳感器是 Samsung 供應，這意味著 Apple 將打破長期以來由 Sony 獨佔供應的局面，這樣的措施代表，Apple 不會因僅有單一供應商導致受限，如因產能問題影響到產品，也能通過供應商競爭降低核心零件的採購成本。 Nothing Phone(3a) Lite 評測，勝在平價玩到品牌主打功能 摩根士丹利在最新的研究Qooah.com ・ 6 小時前
瑞銀新一輪裁員即將啟動 亞洲區又一位資深老將據悉已離職
【彭博】-- 據知情人士稱，在瑞銀集團工作逾25年的老將EricBloomberg ・ 18 小時前
49歲舒淇親授「不顯紋補妝大法」 只需1步瞬間不卡粉、法令紋隱形！同場加映高人氣遮瑕推薦
對於乾性肌膚與熟齡肌膚的女性來說，無論妝前保濕做得多好，只要經過數小時，眼下乾紋、法令紋與鼻翼卡粉便會悄然出現，就連長年站在鎂光燈下的女星也無法避免。這時若急著補妝，只會讓底妝產品卡進紋路，反而放大年齡感，這時候正確的補妝技巧才是關鍵所在。女神舒淇曾在網上分享她的「不卡粉補妝秘技」，簡單一招便能瞬間撫平乾紋，更能讓後續妝容宛如剛上妝般服貼！Yahoo Style HK ・ 21 小時前
51歲楊采妮狀態超驚人！公開「妝前5分鐘臉部運動」，幫助消水腫、減少細紋及肌肉下垂
楊采妮的保養哲學：效率至上的「臉部有氧運動」楊采妮認為，幫臉部做運動就像身體健身一樣，能有效提升肌肉線條並減少阻塞。對於時間有限的現代女性，這5分鐘的刮痧按摩儀式能促進血液循環，讓臉色在化妝前就呈現自然紅潤，並同步解決水腫、細紋及肌肉下垂的困擾。楊采妮的保...styletc ・ 19 小時前
拯救「扁塌毛躁頭髮」髮型用品恩物推薦！日本女生手袋必備：瀏海急救神器蜜粉超有用
香港的春夏潮濕悶熱，頭髮一不注意就容易毛躁扁塌，連精心打理的造型都撐不過半天。想擁有日雜女孩同款的精緻髮型、維持整日等蓬鬆感，其實不用大費周章！只要選對幾款實用頭髮造型小物，就能輕鬆擺脫髮型困擾！Yahoo Style HK ・ 1 天前
瘋傳藥房「掉錢包陷阱」 大鈔銀包跌地 網民憶述險中伏經歷
社交平台周一（6日）流傳一間本港連鎖大型藥房出現懷疑「掉錢包陷阱」，一名親歷事件的網民發帖文憶述經過，懷疑自己險些陷入「撿錢包反被誣陷偷錢」騙局，引起網民熱議及警惕。 facebook群組「紅磡黃埔社區藍圖」周一有網民發帖，稱在一間大型連鎖藥房購物時遇到可疑事件：「喺XX買藥嗰陣，將個籃放喺地上睇貨。期間一名戴口am730 ・ 20 小時前
港鐵老翁揮拳案｜女受害人兩度萌輕生 片段瘋傳後失工作：請一定要幫我捉到個阿伯｜Yahoo
港鐵列車日前發生一宗老翁揮拳襲擊女乘客事件，據了解警方正通緝一名 60 歲中國籍男子。《Yahoo 新聞》接獲女受害人李小姐聯絡，詳述事發經過，她哭訴在社交平台 Threads 流傳的揮拳片段拍攝前，已被該名老翁揮打兩至三拳，「打到我成個人呆哂」。除了嘴唇及下顎持續痛楚，患有抑鬱症的她更深受創傷後遺，兩度萌輕生念頭，認為只有施襲者被捕才可以安心，她並聲淚俱下：「網片影到哂阿伯個樣㗎，點解拉唔到？觀濱個女仔都拉到，請大家幫吓我，請一定要幫我捉到阿伯 ⋯⋯」Yahoo新聞 ・ 23 小時前
馬斯克預言成真！全球變壓器危機爆發 中國手握60%產能成最大贏家
在全球電力需求爆發性成長與能源轉型加速的背景下，一場前所未有的變壓器供應危機正席捲各國。馬斯克在 2024 年博世互聯世界大會上「一年前全球缺少的是晶片，接下來將會是變壓器」的預言正成為現實。這場危機不僅考驗著各國的電網升級計畫，更意外地將佔據全球變壓器產能 60% 的中國推向了舞台中央。鉅亨網 ・ 1 天前
網民討論遇過最有禮貌及無禮貌藝人 「A0」對年長fans變臉 武打明星揸車唔等得啄人車尾
不時都有網民開post收集平日遇見明星嘅故事，呢期threads就有人發起「不如講吓你遇過最無禮貌嘅藝人嘅經歷」，唔少人都留言回應。以下係精選帖文，我地盡量俾貼士你估誰是誰主角啦 －Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
劉嘉玲遭開罰單！自嘲「新年第一份愛心紅包」 意外曝光千萬大G座駕
2026年第二天，劉嘉玲在社群平台分享一張日常照片，畫面中她手拿一張交通違規罰單，幽默形容是「新年第一份禮物」，自嘲語氣引發不少網友關注，也意外讓她身後的座駕成為討論焦點。姊妹淘 ・ 20 小時前
分析：特朗普對委內瑞拉的突襲如何給中國帶來風險
Getty Images 僅需短短幾個小時，唐納德·特朗普（Donald Trump，川普）就顛覆了中國數十年來精心培養的關係。 在委內瑞拉總統尼古拉斯·馬杜羅（Nicolás Maduro）於夜間突襲中被捕前幾小時，他還在北京高階外交官的會晤中，讚揚中國國家主席習近平為「大哥」，並稱其「作為世界領袖的強大訊息」。 中國大力投資石油豐富的委內瑞拉，是北京在南美最親密夥伴之一。當時，中國官媒播放了該會晤的畫面，以證明兩國目前有600項協議——畫面中是西裝革履的男子微笑合影——但下一張馬杜羅的照片，卻是他在美國軍艦上、蒙眼戴手銬、身穿灰色運動褲的模樣。 ...BBC News 中文 ・ 15 小時前
71歲成龍爆砸4千萬港幣救女兒！匿名付房租、助創業 吳卓林低調態度洩玄機
父女終於有望和好？71歲的成龍被爆近年透過資金與資源，不斷低調支援女兒吳卓林，包括信託基金、生活費與工作合作，相關細節曝光後引發網路熱議，也讓這段長期疏離的父女關係再度成為話題。姊妹淘 ・ 1 天前
女生參與「兼職女友」騙局判囚18月 律政司指過輕 放監前3日加刑至4年
案發時16歲女生涉與兩男合作，以「兼職女友」身份與男客人相約酒店見面後，兩男出現拍下客人裸體片及非禮片，以勒索150萬元。她原審被判入獄18個月，律政司認為刑罰過輕，今日(7日)向上訴庭要求就刑期覆核。上訴庭3名男法官彭偉昌、陳慶偉及楊家雄接納律政司申請，改判女生入獄4年。 女被告張羽妍(現約20歲，學生)，經審am730 ・ 15 小時前
古巨基57歲妻二胎引熱議！凍卵與試管嬰兒如何改寫高齡懷孕的可能性？徐明義教授解析：「生理年齡」不等於「卵子年齡」
2026年開春，53歲港星古巨基宣佈57歲愛妻陳韻晴順利產下二胎，這則喜訊在引發關注的同時，也讓不少高齡備孕女性開始思考：「高齡懷孕，真的可行嗎？」。姊妹淘 ・ 17 小時前
馮皓揚再被童星學院校長追擊爆「食霸王餐」 經理人交律師處理 網民踢爆童星學院曾被TVB指侵權
喺電影《媽媽的神奇小子》中飾演少年蘇樺偉嘅馮皓揚（羊羊），憑該片奪得第40屆香港電影金像獎最佳男配角，去年加入TVB備受力捧，早前更於《萬千星輝頒獎典禮》贏得「最佳男新人」。馮皓揚本來形象正面，但自稱曾經悉心培育羊羊嘅童星訓練學校校長Momo（巫麗儀），月前拍片控訴多宗罪，暗示羊羊母子「喺我背後狠狠咁插我一刀」，聲稱「同佢無條件解咗本身簽咗10年嘅藝人合約，親手送咗佢入更大嘅舞臺」，但有人為咗劃清界線，向外界表示Momo嘅課程「唔係咁正規」，並且「周圍咁唱我，完全否定咗我5年嚟嘅心血，同埋專業」。Momo又暗示有家長表示冇錢交學費，「點不知我後嚟發現原來佢屋企係開髮型屋，同埋做生意㗎！」。馮皓揚之後對Mono嘅言論回應話「問心無愧」。Yahoo 娛樂圈 ・ 17 小時前
中式糖水 = 減肥大忌？合桃露熱量竟等於1.5碗白飯！ 「這款」糖水反而有助預防骨質疏鬆？｜營養師Audrey Tam
天氣轉涼，乾咳、喉嚨乾癢、皮膚乾燥等問題紛紛出現，所以不少人會多食幾碗中式糖水來滋陰潤燥、暖身暖胃，但你知道嗎？一碗看似健康的合桃露，熱量竟等同1.5碗白飯，隨時要慢跑一小時才能抵銷…問你怕未！Yahoo Food ・ 21 小時前
張曼玉逛街穿搭！皮衣牛仔褲＋「BALENCIAGA托特包」，Goyard單肩包變成購物袋
向來走在自己節奏裡的張曼玉，即使只是為了聖誕節出門採買，也依然把「隨性卻有型」演繹得恰到好處。近日她分享的採買畫面中，從外套剪裁、配件選擇到手上的包款，全都藏著滿滿細節。低調的黑色托特包來自 BALE女人我最大 ・ 19 小時前
2026馬年蘇民峰生肖運程｜屬馬犯太歲不等於行衰運？宜「一喜擋三災」，選錯顏色要小心撞車意外！
蘇民峰2026馬年生肖運程｜屬馬人士踏入2026丙午馬年「犯太歲」，不少人第一反應往往是運氣轉差、諸事不順，其實真正需要留神的是情緒起伏與身心狀態的變化。不過也毋須過分擔憂，只要掌握以下正確的化解方法，配合自身命格特質，便能夠化險為夷！Yahoo Style HK ・ 23 小時前