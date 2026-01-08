Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

日本Sugi藥局爆買藥妝排行榜！Kate怪獸唇膏03色號成唇妝霸主、爆紅Atrix晚安手膜精華柔軟滋潤必掃

日本 Sugi 藥局 2025 年爆買藥妝排行榜！2026 年又開計劃日本之旅了嗎？最近 Sugi 藥局公佈了 2025 年最受歡迎藥妝排行榜，小編為大家整理好彩妝、護膚品及身體護理產品願望清單，一起來爆買吧～

2025年最受歡迎彩妝排行榜－眼唇彩妝

開架品牌的眼唇彩妝，依然由 KATE、Cezanne 與 Canmake 三大品牌主導！當中必買的就是 KATE 持色唇膏，這款「唇妝霸主」統領頭三位，就是持色度高、水潤、色調完美的滿分之選！

眉妝 Top 3

眉妝第一名：KATE 3D造型眉彩餅 EX-4

眉妝第二名：KATE 雙用立體眉彩筆 BR-3

眉妝第三名：Cezanne 激細自動眉筆 03

眼影 Top 3

眼影第一名：CANMAKE 淚袋眼影 NEO No.1

眼影第二名：KATE 邃影光綻眼影盒 OR-1

眼影第三名：Cezanne 三色漸變透光眼影盤 01

眼線筆 Top 3

眼線筆第一名：D-UP 絲滑特濃防水眼線液

眼線筆第二名：KATE 進化版持色眼線液筆EX4.0 BK-1

眼線筆第三名：Heroine Make (Kiss Me) 纖細眼線液 01

睫毛液 Top 3

睫毛液第一名：dejavu 極致分明睫毛膏

睫毛液第二名：Opera My Lash 升級版睫毛膏 01

睫毛液第三名：Maybelline New York 飛天翹防水睫毛膏 01

唇膏 Top 3

唇膏第一名：Kate 怪獸級持色唇膏 03

唇膏第二名：Kate 怪獸級持色唇膏 05

唇膏第三名：Kate 怪獸級持色唇膏 07

胭脂 Top 3

胭脂第一名：Cezanne Blend Color Cheek 01

胭脂第二名：KATE 血色光雕雙色腮紅 RD-1

胭脂第三名：CANMAKE 夢幻胭脂膏 21

2025年最受歡迎彩妝排行榜－底妝

底妝方面以資生堂副線 Maquillage 最受歡迎，當中包括討論度高的精華粉底液、Cle de Peau 平替遮瑕棒，而 The Saem 的遮瑕液登上榜首，性價比高的高遮瑕配方備受喜愛！

粉底 Top 3

粉底第一名：Maquillage Dramatic Powdery EX Foundation

粉底第二名：Maquillage Dramatic Essence Liquid

粉底第三名：MISSHA M 無瑕氣墊粉底

遮瑕 Top 3

遮瑕第一名：The Saem 絲滑自然遮瑕液

遮瑕第二名：Maquillage Dramatic Essence Concealer Stick

遮瑕第三名：CALYPSO 魔法遮瑕膏

蜜粉 Top 3

蜜粉第一名：IHADA 敏感肌藥用防曬UV粉餅 SPF40 PA++++

蜜粉第二名：Shiseido 雪花心機蜜粉餅限定套裝

蜜粉第三名：Kose 控油持久定妝蜜粉

2025年最受歡迎護膚品排行榜

日本女生愛用的開架護膚品中，必試 Melano CC 的維他命 C 美白系列，簡易打造透明感嫩白肌膚。而 Lululun 的全效煥活面膜亦極受歡迎，就是所有膚質適用的保濕基礎面膜。

潔面 Top 3

潔面第一名：Melano CC 維C酵素深層潔面乳

潔面第二名：Curel 豐盈泡沫潔面乳

潔面第三名：DUO 皇牌五合一多效卸妝膏

爽膚水 Top 3

爽膚水第一名：Avène 抗敏活泉水

爽膚水第二名：Curél 深層高效保濕噴霧

爽膚水第三名：DRIP TUNE Fermented Emulsion

精華 Top 3

精華第一名：Melano CC藥用黑斑集中保養美容液

精華第二名：Unlabel Lab 超高壓浸透型VC精華液

精華第三名：Quality 1st 高濃度維他命C毛孔護理精華

面霜 Top 3

面霜第一名：Curél 深層高效保濕面霜

面霜第二名：SOFINA ip 角質層修護滋潤晚霜

面霜第三名：Drip Tune 高濃度玄米發酵滋潤乳霜

面膜 Top 3

面膜第一名：LuLuLun 全效煥活再生面膜

面膜第二名：Quality 1st VC100 面膜

面膜第三名：毛穴撫子日本米精華面膜

2025年最受歡迎身體護理排行榜

身體護理方面 Atrix 手膜精華非常吸引，晚間薄塗一層後，翌日即可擁有柔嫩的雙手，連小編也很想入手！而身體乳液則是注重保濕與低敏感的配方，三款皆是讓人安心的實力派乳液，四季必備！

護手霜 Top 3

護手霜第一名：Atrix Beauty Charge 夜間深層修護保濕護手膜精華

護手霜第二名：Coen Rich 抗皺輔酶美白護手霜

護手霜第三名：S-SELECT 防龜裂滋潤護手霜

身體乳液 Top 3

身體乳液第一名：Avene Xeracalm Moisturizing Lotion

身體乳液第二名：Curel 柔潤保濕身體乳液潤膚露潤膚乳

身體乳液第三名：S Select 高保濕身體乳無香型

