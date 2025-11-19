再見了！日本Suica企鵝西瓜卡 吉祥物企鵝2026年「光榮引退」、新吉祥物人選成謎＋功能大升級

去日本旅行必備的Suica （俗稱西瓜卡），相信大家都認識卡面上那隻可愛企鵝。不過JR東日本早前宣布一個令人意外的消息：陪伴大家25年的企鵝吉祥物將在2026年度末正式退休！消息公布後，社交媒體隨即炸鍋，大批網民表示難以接受。與此同時，JR東日本亦公布西瓜卡將迎來重大升級，包括儲值上限提升、新增QR Code支付功能等。更有趣的是，語言學習平台Duolingo的綠色貓頭鷹竟然在X（前Twitter）上表示要應徵接班人，令事件增添幾分趣味。

服務了25年旳Suica吉祥物小企鵝，將於明年低光榮退休。(圖片來源：X@JREast_official、Japan experience）

陪伴25年的「小企鵝」即將下台！Duolingo貓頭鷹搶風頭

JR東日本在記者會上表示，企鵝為Suica的成長作出巨大貢獻，讓服務深受大眾喜愛。這隻由繪本作家坂崎千春設計的企鵝，原本來自1998年出版的繪本《企鵝心情》。當年廣告公司看中這個角色，向坂崎提出合作邀請，自2001年起成為西瓜卡代言人。「在水中暢游的企鵝」象徵著使用ic card 時的流暢方便，與「Suica」名稱中的「sui sui」（流暢迅速）的意思不謀而合。

最初，Suica企鵝並非為交通卡度身設計，而是源於坂崎千春1998年出版的繪本。（IG@chiharu_sakazaki）

消息一出，語言學習平台Duolingo日本官方帳號的反應最搶眼。他們的吉祥物綠色貓頭鷹Duo在X上發文：「我也要去應徵西瓜卡吉祥物了」，這個幽默回應瞬間引爆話題。坂崎千春本人也發表感言：「25年來能以『Suica的企鵝』身份走過來，我感到十分幸福。」JR東日本表示會啟動一系列慶祝活動，向企鵝致敬，新吉祥物的設計可能會讓民眾參與投票決定。

西瓜卡全面升級 網民反應兩極

JR東日本同時公布西瓜卡的重大改革計劃。2026年秋季起，儲值上限將從現時的2萬日圓大幅提升至30萬日圓，並推出獨立伺服器的餘額追蹤支付系統，並配合旗下信用卡View Card，用戶可享受「延後付款」服務，毋須即時增值（類似電話的信用卡功能）。新系統將支援QR碼支付、電子貨幣傳送、優惠券等功能。

Suica卡的支付額度將大幅提升至30萬日圓，並計劃支援QR碼支付，迎來功能上的大改變。（圖片來源：PIXTA）

而網民對改革反應兩極，科技升級固然方便，但企鵝退役卻觸動不少人的情感。社交媒體充斥著「太震驚了」、「企鵝消失了好寂寞」、「心裡像破了個洞」等留言。有日本傳媒將此事與Donki曾想讓其吉祥物Donpen退役的事件相提並論，當年因反對聲浪過大，Donpen最終獲得保留。不少網民期待Suica企鵝也能迎來轉機，並發起網上簽名希望JR收回成命。畢竟這隻企鵝陪伴許多日本人從小到大，早已成為集體回憶的一部分。

Suica西瓜卡企鵝吉祥物經典形象，25年來深受日本民眾喜愛。（X@日本経済新聞）

IC卡百花齊放 特別版設計成收藏品

其實「Suica」這名字大有來頭，是「Super Urban Intelligent CArd」（超級都市智能卡）的縮寫。自2001年推出以來，西瓜卡不只改變日本人的出行方式，更延伸至購物、餐飲等日常消費。目前日本各地都有不同的IC卡系統，包括關西的ICOCA、九州的SUGOCA、北海道的Kitaca等，各有特色吉祥物。

日本各地不同IC卡系統的吉祥物大集合。（圖片來源：EAST JAPAN RAILWAY COMPANY）

這些年來，JR東日本推出過無數限定版西瓜卡，從季節限定到地區特別版，每款都成為收藏家追捧對象。2023年因IC卡晶片短缺一度停售實體卡，復產後更引發搶購潮。沖繩的ゆいレール（Yui Rail）雖然接受Suica等交通系IC卡使用，但不發行也不能購買定期券，遊客在當地可以正常使用西瓜卡乘車和在券售機充值。隨著數碼支付普及，實體IC卡或許會逐漸式微，但這些特別版設計已成為日本交通文化的重要象徵。

還有特別為外國遊客而設的Welcome Suica 版本。（網上圖片）

