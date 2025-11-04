日本5G上網卡實測比拼！Truemove、AIS、中國移動香港、B4Travel邊張最啱你？

今次 ManHungTech 嘅影片就係要幫大家揀啱去日本旅行用嘅電話卡！重點係要5G、雙網絡，而且數據用量夠多。佢哋會測試唔同供應商嘅SIM卡，睇下邊張喺日本嘅上網速度同覆蓋最好，等你喺東京、大阪、京都、福岡都可以暢通無阻咁用數據。

影片入面，佢哋會詳細介紹Truemove Travel SIM Japan、AIS SIM2FLY、中國移動香港5G日本數據卡，同埋B4Travel 5G日本數據卡。重點會講各張卡嘅網絡覆蓋，用邊間網絡商（例如Docomo、Softbank、KDDI），同埋實際嘅測試數據。最後會總結邊張卡喺邊方面表現最好，等你可以根據自己嘅需求，揀一張最啱自己嘅日本上網卡！



