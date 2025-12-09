日本7.6級地震 港府稱未收到求助 旅議會料逾300港人身處當地

【on.cc東網專訊】日本青森縣東部外海昨晚(8日)發生黎克特制7.6級地震，造成至少30人受傷。本港入境處表示，已即時透過外交部駐港特派員公署、中國駐札幌總領事館及旅遊業監管局了解情況，至今未有接獲港人求助。

入境處表示，會密切留意事態發展，身在外地的香港居民，若有需要可致致入境處「協助在外香港居民小組」的24小時求助熱線18 68求助。

另外，香港旅遊業議會總幹事楊淑芬表示，因外遊旅行團毋須預先登記，故未有官方數據。她初步估計，目前在日本東北及北海道，約有20個香港旅行團、逾300人在當地，目前所有旅客平安，行程未受影響。

