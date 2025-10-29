日本SIM卡實測攻略 + 3大實用APP推介：玩轉日本無難度！

去日本旅行，揀啱張啱用嘅SIM卡同埋下載啱嘅APP真係好緊要！呢條片Haru會同大家分享佢親身實測嘅B4travel Plus 5G上網卡，仲有三款佢覺得去日本必備嘅APP，幫大家解決旅途上嘅煩惱，令行程更加順暢！背景就係好多人去日本之前，都會為咗上網問題而煩惱，唔知揀邊張卡好，又唔知有咩APP可以幫到手，所以Haru就拍咗呢條片嚟分享佢嘅經驗。

Haru喺片入面詳細介紹咗B4travel Plus 5G上網卡嘅設定流程，一步一步教大家點樣裝同埋用，仲做咗Speed Test，等大家可以睇到實際嘅網速。另外，佢仲推介咗Tabelog、乘換案內同埋Google Maps呢三款APP。Tabelog可以幫你搵到高質嘅餐廳；乘換案內可以幫你輕鬆搞掂日本複雜嘅交通；Google Maps就唔使講啦，去邊都要靠佢！總括嚟講，呢條片提供咗實用嘅上網卡資訊同埋APP推介，可以幫大家做好準備，玩得更開心！



