日核安機構職員赴中國丟失公務手機 機密個資恐外洩

（法新社東京8日電） 根據日本官員與媒體披露，日本原子力規制廳一名員工在前往中國的私人行程期間遺失智慧型手機，內含機密通訊錄。

本案於本週曝光，正值中國持續對東京施壓之際。日本首相高市早苗去年11月曾暗示，若台灣遭受攻擊，日本可能會採取軍事行動予以回應。

目前營運受損福島核電廠的東京電力（TEPCO）準備於本月下旬，重啟全球規模最大的核電廠。

日本原子力規制廳一名官員今天在要求匿名的情況下向法新社證實，該局一名職員遺失一支公務用手機，該手機是用於重大地震等災難發生時的緊急聯繫。

該名官員告訴法新社，此事件已於11月通報給負責監管個資處理的日本相關機構。他並補充道，這支手機主要用於通話與簡訊聯繫，並非用來存取局內的核能資料。

遺失的手機中，有負責核安相關部門職員的姓名、聯絡方式等資訊。由於該部門主要負責日本國內核能設施中核物質的防護與管理，以防止恐怖攻擊或核物質遭竊，因此個資管理極為嚴格，相關職員的身分與聯絡資訊不對外公開，屬於相當敏感的資訊。