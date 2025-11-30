日歌手大槻真希上海演唱 途中被熄燈切麥

（法新社上海30日電） 日本歌手大槻真希28日晚間在上海演唱時突然被強行中止、帶離舞台，許多歌迷批評太不尊重人。此外，歌手濱崎步演唱會突遭取消後，昨晚一個人在舞台上唱歌的照片在網路瘋傳。

資深女歌手大槻真希28日傍晚在上海「萬代南夢宮嘉年華」演唱途中，被突然帶離舞台，主持人隨即宣布演出結束。萬代南夢宮（Bandai Namco）主辦方當晚宣布，29日和30日的所有舞台演出由於「不可抗力因素」全部取消。

中國社群平台微博上有眾多歌迷發出當時演唱會的短片。據指出，歌手大槻真希在演出動畫「航海王」片尾曲Memories時，突然音樂停止。影片顯示，當下大槻真希還不清楚怎麼回事，有兩名工作人員上台告知後，大槻真希張大嘴巴，感到錯愕，一人將她的麥克風取走，隨後她被匆匆帶離舞台。

幾乎是同一時間，主辦方才發出這場演出取消的通知。

日本方面隨後抗議媒體拍攝安排沒有事先與日本協調，不少人分析這是「經過縝密計算的無禮」，整個畫面是中國算計的擺拍。

有中國網友評論，大槻真希演出中被帶離舞台，還有孤獨在舞台上的濱崎步，「得寫入歷史吧」。