日沖繩桌面推演疏散先島群島居民 應對台突發事態

【on.cc東網專訊】日本沖繩縣政府大樓周四（29日）舉行桌面推演，確認包括石垣市在內的先島群島5個市町村居民等約12萬人疏散到縣外的步驟，以防備遭他國武力攻擊，可能是考慮到台灣突發事態。

據共同社報道，推演中設想出現中央政府認定為「武力攻擊預測事態」的可能性，沖繩縣政府設置危機管理對策總部，並確認將居民等轉移至接納方九州各縣和山口縣的路線。當局設想在民間企業合作下確保飛機和船隻，一天運送約2萬人，預計約6天能確保疏散的運送能力，另具體探討疏散時需支援老人和殘疾人士等約1.18萬人的應對措施。

沖繩縣知事玉城丹尼表示，該縣為應對萬一發生的情況，提高有關國民保護的應對能力很重要。今次是第4次桌面推演，已連續4年舉行，線上及線下參加者共425人，涵蓋沖繩縣、內閣官房、防衞省等94個機關和企業，預計在下次2026年度將首次開展包括居民疏散在內的實操演練。

