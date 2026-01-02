日版《百萬富翁》復播 橋本環奈全中贏千萬

【on.cc東網專訊】曾經紅透全球的人氣問答節目《百萬富翁》，昨日(1日)相隔13年再在日本播出，由組合嵐成員二宮和也接棒擔任第二代主持。嘉賓之一的當紅女星橋本環奈，展現驚人運氣與實力，成功贏得1000萬日圓(約50萬港元)，創下節目首例奇蹟！

擔任首位挑戰者的橋本環奈，穿上紅色華麗和服登場。她一路順利過關，到挑戰最後的1000萬日圓問題時，她利用「打電話」錦囊，向新劇《不良醫生》拍檔大谷亮平及許豐凡求助，最終成功答對所有問題，贏下獎金！拿著1000萬日圓支票的她，開心得碌大雙眼，二宮亦笑言難以置信：「以為眼球會掉下來」。當日挑戰藝人還有男星室剛、男團timelesz成員菊池風磨、女歌手Ano等，上月剛來過香港的Ano亦順利拿走100萬日圓(約5萬港元)。

