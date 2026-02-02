日男運錢為何連環中招？ 日港連劫6億日圓太離譜！

一日三劫！日男帶億萬日圓飛港 羽田逃過催淚鎚擊 上環卻栽在內鬼手上

這起跨國連環劫案簡直像好萊塢劇本，主角是一名50多歲的日本男子，他帶著1.9億日圓巨款從東京羽田機場出發，沒想到停車場就遭遇4名歹徒噴催淚噴霧、鎚砸車窗的驚魂一刻，幸好力保不失逃過一劫。結果飛抵香港上環，才下機沒多久，又在找換店外被兩名賊人搶走5800萬日圓背包，逃逸車輛還棄置在附近。香港警方火速行動，已拘捕6人，

包括3名日本人、2名內地人和1名本地人，其中一名報案日男竟是內應，提供情報給匪徒，警方起回部分贓款。日媒NHK和共同社直指受害者疑同一人，

連東京上野另一宗4.2億日圓劫案也牽扯在內，三案手法相似，全都針對運往香港的找換現金。日本警方正追查是否同一團夥作案，香港重案組也介入調查，案情撲朔迷離讓人直呼太誇張。

深度細節還原

從時間線拉回頭看，這一切從日本開始發酵。東京上野御徒町站附近，周四晚9時半左右，5名男女（包括日本人與中國人）正將3個裝滿4.2億日圓的行李箱搬上車，3名歹徒突然殺出，

噴催淚噴霧搶走箱子，逃逸後棄車在400米外。幾小時後，羽田機場停車場，受害男子剛停好車，4名歹徒又出現，用催淚噴霧和鎚頭攻擊，但他死守1.9億日圓未被得逞。

男子從事找換生意，原本計畫運錢來港，沒想到落地香港上環德輔道中272號找換店外，27歲和51歲兩名日男（疑包括他）落車時，兩名賊人搶走裝5800萬日圓的背包，上車逃去。

香港警方在機場截獲疑犯，起出部分現金，但有些已兌換成其他貨幣。日警懷疑歹徒鎖定運錢路線，跨國聯手布局，案值總和超過6億日圓，震動兩地警界。

各界觀點與社群風向

媒體報導角度各異，日本NHK強調受害男子連環遇劫，懷疑歹徒從日本跟蹤到香港，共同社則點出三案手法一致，全用催淚噴霧搶現金，質疑背後有組織犯罪。

香港星島頭條聚焦警方速破案，拘6人包括內應，01報導則補充受害人持護照入境，從事找換生意，推測是兌換巨款引來禍端。

但PTT鄉民卻吐槽「這男的也太倒霉，一天內日港連劫，難道帶錢出門不請保鏢？」，Dcard網友笑說「找換店外搶錢像電影，香港治安變差了嗎？」，

X上有人公審「日本歹徒效率高，香港內鬼更狠，跨國聯手簡直國際大片」。媒體A說是巧合，鄉民卻覺得「絕對有內鬼，運錢路線怎麼洩露」。

總結與反思

這連串劫案不只暴露運巨款的安全漏洞，還戳破找換行業的灰色地帶，日男從羽田保住錢袋卻在上環栽跟頭，內應日男更讓人傻眼，警方跨國合作勢在必行。

最終，歹徒雖落網，但受害者損失慘重，提醒大家錢財露白小心為上，別讓財富變禍源。

Japhub小編有話說

哇，這案子簡直是「運錢悲歌」，日男一天內日港雙劫，內鬼還藏在身邊，鄉民吐槽得真準！小編覺得，找換生意風險高，別以為現金王道，還是多用數位錢包保險。

