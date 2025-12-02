日相出席招商活動 引用知名動漫台詞籲投資

（法新社東京2日電） 日相高市早苗昨天參與沙烏地阿拉伯投資者與企業人士的活動，在致詞時引用動畫「進擊的巨人」主角的英語版知名台詞「閉嘴」，呼籲外資擴大對日投資。

高市在這場位於東京都舉辦的活動中表示，日本官方與民間將重點投資人工智慧（AI）、造船等領域，以推動經濟成長，並強調日本市場的吸引力。

她提及日本的經濟安全保障時指出，考量稀土等重要資源，「過度依賴他國物資，恐導致供應風險」，表示將透過供應鏈多元化，以及推動危機管理投資，來實現經濟成長。

她接著提到日本漫畫與動畫在沙烏地阿拉伯頗受歡迎，並以「進擊的巨人」中的名台詞向與會者喊話，「閉嘴，把一切都投資在我身上（Just shut your mouths. And invest everything in me.）。」

最後，她以已故前首相安倍晉三曾在演說時使用的句子作結：「日本回來了，投資日本吧（Japan is back. Invest Japan.）」。