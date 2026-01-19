日相將宣布解散國會 在野新黨端政策備戰

（法新社東京19日電） 日本首相高市早苗將正式表明在本月23日召集的通常國會初期，解散眾議院；而立憲民主黨與公明黨成立的新政黨「中道改革聯合」已公布政策5大方向以及基本政策。

日本朝野已為此加快備戰之後的眾議院大選。

高市傍晚預計對外說明決定解散眾院的理由，之後的選舉日程等細節。

在野陣營方面，最大在野黨立憲民主黨幹事長安住淳，以及與公明黨幹事長西田實仁，今天上午在國會召開記者會，發布兩黨成立的新政黨「中道改革聯合」（日文：中道改革連合，簡稱「中道」）的綱領。

綱領明列「確實推動以生活者為優先的政策」。5大政策方向包括「永續經濟成長」、「建構嶄新的社會保障模式」、「實現包容性社會」、「推動務實的外交與防衛政策並深化討論修改憲法」、「持續改革政治與選舉制度」。

立憲民主黨與公明黨已在今天下午公布「中道改革聯合」的基本政策，內容觸及國防、外交、經濟與能源等政策，同時堅持「非核三原則」。