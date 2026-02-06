黎智英案 2 月 9 日早上 10 時判刑
日相高市早苗：鐵娘子2.0盼選舉帶來助力
（法新社東京6日電） 日本首位女首相高市早苗推崇英國第一位女首相「鐵娘子」佘契爾夫人，不過比起強調性別，對中國採取強硬立場、確立工作狂形象及善於溝通，才是形塑高市領導風格的主要元素，並有望助她贏得眾議院大選。
64歲的高市早苗的民調聲勢高漲，似乎有望在本月8日的眾議院選舉大勝，獲得更堅實的民意基礎以推動她富有雄心的政策。
一如高市本身的保守派形象，她就任首相後對移民問題表現強硬，也毫不避諱可能激怒中國的議題。
例如高市去年11月的「台灣有事」發言導致日中陷入外交爭端，中國今年初宣布對日本實施軍民兩用物品出口管制，北京並傳出同步收緊稀土對日出口。
這並非高市第一次惹怒中國，她先前擔任經濟安全保障大臣時，就曾直言批評北京及其在亞太地區的軍事擴張行為。
高市向來支持台灣，她去年4月訪台時表示強化台日安全合作「非常重要」。
此外她經常參拜東京的靖國神社，該神社供奉近250萬陣亡將士的亡靈，因合祀第二次世界大戰的甲級戰犯，被其他亞洲國家視為日本過去軍國主義的象徵。
高市大學時曾是重金屬樂團的鼓手，她上月與訪問日本的韓國總統李在明一同演奏K-pop歌曲，將這項音樂才能發揮得淋漓盡致。
她效法自身政治導師、已故前日本首相安倍晉三的作風，一上任就積極拉攏美國總統川普（Donald Trump），不僅大力讚揚對方，也致贈高爾夫球袋與推桿等禮物，並特地以美國牛招待川普。
儘管高市稱佘契爾（Margaret Thatcher）夫人是自己的政治偶像，迄今幾無跡象顯示她打算打性別牌爭取支持。
事實上，高市的性別觀點比本就保守的自民黨更偏右，她反對開放日本夫妻可使用不同姓氏，這項法律規定促使絕大部分已婚女性必須冠夫姓。
高市曾兩度與前眾議員山本拓結婚，兩人第一次結婚時高市冠上夫姓，兩人離婚又再婚後，則由山本拓改姓高市。
雖然高市選前承諾要讓內閣性別比例達到北歐國家的水準，她的18位內閣閣員中僅有兩名女性。
高市支持積極的貨幣寬鬆政策及擴大財政支出，延續「安倍經濟學」的政策，不過若再採取這個路線，可能引發市場震盪。
另一方面，高市過去3個月忙如旋風，兌現她去年10月當選自民黨總裁時的承諾：「我會努力工作、工作、工作、工作再工作」。
她去年11月為了準備國會答詢，曾召集幕僚從凌晨3時起在首相公邸開會，此事引發外界議論後，她透露自己每晚只睡2到4個小時。
巴士安全帶︱政府刊憲廢除規定 將展開公眾諮詢 陳美寶：將重新全面檢討︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】政府今日（6 日）刊憲，修訂《道路交通（安全裝備）規例》，廢除有關巴士乘客座位必須配備安全帶的規定。
申請自訂車牌「YUT G0R」被拒 市民提司法覆核 引運輸署指影射首長
有市民申請自訂車牌「YUT G0R」，但運輸署指「影射某政府部門首長之俗稱」，令人推論車輛代表公共機構或政府部門，因而拒絕。市民入稟高院提出司法覆核，要求推翻決定。
中國傳反制巴拿馬 停國企新投資 不滿判長和PPC合約違憲 籲改用其他港口
長和（0001.HK）在2021年自動續約25年經營權的巴拿馬運河兩個港口，近年被美國及巴拿馬政府虎視眈眈，最近美方再度揚言要強行收回巴拿馬運河後，巴拿馬最高法院上月裁定長和旗下巴拿馬港口公司（PPC）的兩個港口合同違憲，意圖奪回港口控制權，最新據報中方準備針對巴拿馬採取反制措施，或令當地失去來自中國的數十億美元投資。
加拿大公布電動車新戰略 將與中國合作
加拿大總理卡尼周四公布一項電動車新戰略,包括重啟買車補貼及改革關稅體系,並表示將與中國合作,推動加拿大本土生產和出口電動車,試圖擺脫對美國的依賴。根據加拿大總理府發布的聲明,加拿大將充份利用現有和新增的貿易協定,包括近期與中國達成的電動車合作協議,以促進電動車領域的大規模投資,實現加拿大汽車出口市場多元化,並將加拿大打造成為全球電動車領域的領導者之一。卡尼政府計劃改革關稅體系,為汽車製造商在加拿大投資提供更強有力的財政激勵,以抵制美國試圖將工廠工作吸引到國外的行動。加拿大政府保留了去年針對美國製造的汽車和卡車徵收反制關稅,以報復總統特朗普的關稅政策,同時正就一項「進口抵免」新計劃展開磋商,目的是幫助汽車公司降低關稅支出。 (BC)#加拿大 #卡尼 #中國 #電動車
長和賣港口｜巴拿馬總統：運河港口特許經營權 日後不再批予單一公司｜Yahoo
長和賣港口事件，巴拿馬最高法院上周裁定，長和旗下「巴拿馬港口公司」（Panama Ports Company, PPC）營運的巴拿馬運河兩端港口特許經營合約違憲，長和及後宣布 PPC 已經對巴拿馬展開仲裁程序。巴拿馬總統穆里諾（José Raúl Mulino）昨日（5 日）回應事件，表示日後不會再將運河兩端港口，即巴爾博亞港（Balboa）及克里斯托瓦爾港（Cristóbal）的特許經營權批予單一一間公司。
長和賣港口｜中方抨擊巴拿馬將付沉重代價 巴總統駁斥：維護法治 尊重法院裁決｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】長和擬出售包括巴拿馬兩個港口在內的全球 43 個港口，惟巴拿馬最高法院上周裁定長和的港口營運合約違憲，被外界視為對美方有利，惹起中方強烈不滿，稱巴拿馬一意孤行「必將在政治上、經濟上都付出沉重代價」。巴國總統穆利諾（Jose Raul Mulino）周三（4 日）在 X 駁斥北京說法，稱會尊重司法機構裁決。
中美晶片｜傳英偉達警告美國對華晶片新規過嚴 恐破壞其出口抽成計劃
華爾街日報引述知情人士報道，英偉達（NVDA）警告美國政府，稱其對H200 AI晶片出口的新規定過於嚴苛，將會...
《華郵》大裁員 據報削近4成人手 包括駐中東、烏克蘭記者 數百人總部外抗議｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】由亞馬遜創辦人、億萬富豪貝索斯（Jeff Bezos）持有的《華盛頓郵報》（The Washington Post）周三（4日）宣布展開大規模裁員，據報 800 名記者中約有 300 人被解僱，除取消體育版、書評版等，亦取消大部分駐外包括中東、烏克蘭記者職位。大批市民和員工周四（5日）在華郵總部外手持標語抗議，批裁員因貝索斯與美國總統特朗普關係密切，配合其對新聞媒體的打擊。
美中熱線！特朗普親曝與習近平通話細節：台海議題入列、4月訪中在望
美國總統川普周三（4 日）於社群平台 Truth Social 發文表示，已與中國國家主席習近平完成一場「非常出色」的電話會談。川普指出，這通通話歷時較長、內容深入，雙方討論多項重要議題，整體氣氛正面。
北京據報推措施反制巴拿馬 包括要求國企暫停新項目
彭博社報道，北京正要求國企暫停磋商在巴拿馬進行新的項目，以反制巴拿馬最高法院早前裁定，長和旗下「巴拿馬港口公司」對巴拿馬運河港口的特許經營合約違憲。 消息人士指，有關措施可能導致數十億美元的潛在投資受阻，中方已要求航運公司，考慮將貨物改道到其他港口，但前提是不會令成本顯著上升。另外，中國海關據報加強查驗巴拿馬的進口商品，包括香蕉和咖啡等。 港澳辦日前批評巴拿馬最高法院的裁決是罔顧事實、背信棄義，嚴重損害香港企業合法權益，敦促巴拿馬當局應當認清形勢，迷途知返，如果一意孤行，執迷不悟，必將在政治及經濟上付出沉重代價。 (WL)
貝森特：特朗普有權干預聯儲局決策
美國財政部長貝森特週三 (4 日) 在國會作證時表示，美國總統有權以言語與政治方式介入聯儲局 (Fed) 的決策，引發外界對央行獨立性的再度關注。
特朗普在周日大選前支持高市早苗 宣布下月在白宮會面
美國總統特朗普周四 (5 日) 透過社群媒體表示，對於周日登場的日本國會遠舉，他「完全支持」日本首相高市早苗的執政聯盟 ，他另證實兩人將於 3 月 19 日在白宮會面，並盛讚去年達成的美日貿易協議「對兩國大有助益」。
美國總統挺高市 中國外交部：不作評論
日本眾議院選舉將於周日(8日)舉行。美國總統特朗普周四在其社交平台發文，公開表態支持日本首相高市早苗，並表示雙方將於3月19日在白宮會晤。中國外交部發言人林劍在例行記者會上回應外媒記者提問時表示，選舉是日本的內政，不作評論。 (WL)
美伊談判前夕 伊朗展示先進彈道導彈
伊朗法爾斯通訊社報道，伊朗伊斯蘭革命衛隊周三晚公布一個地下導彈設施，展示已進入實戰部署的「霍拉姆沙赫爾-4」彈道導彈，是伊朗最先進的彈道導彈之一。報道指，這個導彈射程2000公里，可以攜帶重1500公斤的彈頭，命中精準度約30米。伊斯蘭革命衛隊高級指揮官賈瓦尼表示，展示導彈是向美國及其他西方國家傳遞明確信號，伊朗堅定維持自身防務能力。他又指，伊朗與美國周五在阿曼首都馬斯喀特舉行的談判，只限於商討核問題。 (ST)#伊朗 #導彈 #美股 (ST)
南韓官員：北韓問題近日可望有進展
（法新社首爾6日電） 南韓高階官員今天透露，關於北韓的問題可能在「未來數日內」出現「新進展」。這位不願透露姓名的政府官員說：「未來數日內，關於北韓（問題）可能會有一些新的進展。」
英國首相施紀賢已經走在下台的路上了嗎？
PA Media施紀賢之前在黑斯廷斯發表有關地方振興的演講。 對施紀賢爵士而言，這是一個非常嚴峻的時刻。 今天英國首相所說、所做的一切，都反映出他與其團隊充分理解目前處境的嚴重性。 若施紀賢爵士今早仍按照原定計劃，發表那場關於增加鄰里建設資金、以激發地方自豪感的演說，那會顯得極其不合時宜，甚至令人錯愕。 取而代之的是，首相向傑佛里·愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）的受害者致歉，因為他「相信了曼德爾森的謊言」，並任命他擔任英國最高層級的外交職位。 更值得注意的是，在面對記者連番猛烈追問時，施紀賢爵士承認他理解「工黨議員的憤怒和挫折」。 決定首相命運的，是工黨議員，而此刻他們的憤怒程度遠遠超過他領導工黨以來的任何時候。 英國首相施紀賢爵士是誰 英國首相如何選出？ 在英國當首相究竟是份怎樣的工作？工資福利待遇如何？ BBC一張圖像包含四段簡短引述，內容皆是對近期英國政治事件的反應。其中一段將局勢比喻為病人已無法對治療作出反應；另一段指出政府正在重蹈「鮑里斯政府2.
愛潑斯坦案︱英國駐美大使文德森捲醜聞 施紀賢認早知二人關係 領導地位或受挑戰︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】英國工黨多名國會議員私下警告，首相施紀賢（Keir Starmer）的政治前途正面臨嚴峻考驗，其中任命文德森（Peter Mandelson）出任駐美大使，以及文德森與已定罪性罪犯愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）的關係，引發黨內強烈不滿。
美國共和黨參議員稱 沒有必要對鮑威爾進行司法調查
【彭博】— 美國參議院銀行委員會的共和黨議員對司法部調查聯儲局主席鮑威爾一事提出質疑。與此同時，一位委員會成員發出威脅，稱在調查解決或終止之前，將阻撓總統特朗普提名的央行行長人選獲得通過。
美參議院銀行委員會共和黨籍主席稱鮑威爾無罪 聯儲局主席提名程序或遇阻
美國參議院銀行委員會共和黨籍主席Tim Scott表示，不認為聯儲局主席鮑威爾去年夏天在國會作證時違規，在接受任何檢察官質詢時會堅持這個說法。較早時，委員會內的民主黨議員要求Scott推遲沃什出任聯儲局主席的提名程序，直至對聯儲局主席鮑威爾及理事庫克(Lisa Cook)的兩項調查結束。 今次是Scott首次直接反擊白宮對鮑威爾作出的刑事調查，而委員會內的共和黨議員Thom Tillis亦已表明該調查是政治干預，並表示在調查進行期間，將阻止任何聯儲局的提名。 上周，美國總統特朗普宣布，將提名前聯儲局理事沃什接替鮑威爾。不過，參議院銀行委員會由13名共和黨人及11名民主黨人組成，這意味著只要有一名共和黨人倒戈，再加上所有民主黨人都反對，將可阻止該提名提交至全體會議表決。(mn/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com
美伊談判瀕臨破局 川普：最高領袖哈米尼「應該非常擔心」
伊朗週三 (4 日) 臨時要求將美伊談判地點改至阿曼，亦不希望阿拉伯國家參與，遭到美方拒絕，導致談判進展陷入停滯。