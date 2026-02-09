黎智英案判刑｜相關報道列表一次睇
日相高市率自民黨大勝 亞股普遍收紅日股創新高
（法新社香港9日電） 亞洲股市今天追隨美股反彈漲勢普遍收紅，日本首相高市早苗率自民黨在眾議院選舉大勝，東京股市日經225指數收盤勁揚近4%，再創歷史新高。
法新社報導，高市率自民黨贏得壓倒性勝利，在眾院拿下約2/3席次，為推動擴大財政刺激與大規模減稅政策鋪路。這項消息增強市場對日本政治穩定的信心，投資人在經歷上週市場普遍震盪後，似乎迎來回穩態勢。
高市昨天在開票結果陸續出爐時表示：「我們將把財政政策永續性列為優先事項。我們將確保必要投資。公私部門必須投資。我們將建立一個強大且具韌性的經濟體。」
盛寶金融（Saxo Markets）首席投資策略師查納納（Charu Chanana）指出，壓倒性勝利通常在短期內為市場利多，因為減少了政治不確定性，並且增加「確定性溢酬」，投資人得以更有信心地評估政策走向，而非擔憂脆弱的聯合政府與立法僵局。
但查納納也提及，中期影響則較為微妙。壓倒性勝選可能助長政府推動更宏大的財政和安全議程，推出更多支出計畫、展現更主動的防衛態勢，並且引發潛在的地緣政治衝突。
若高市決定減稅及增加支出，金融市場也可能對日本的公共財政及龐大債務感到擔憂，但投資人目前情緒樂觀，東京股市日經225指數盤中一度大漲逾5%，首次突破5萬7000點大關。
日經225指數後來漲勢收窄至3.9%，但仍創收盤價新高，日圓亦同步走強。在亞洲其他股市方面，香港、上海、雪梨、新加坡、馬尼拉與台北股市也收高。
在韓國科技巨擘三星電子公司（Samsung Electronics）股價大漲帶動下，首爾股市收盤漲逾4%。
在泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）率領保守派泰自豪黨（Bhumjaithai Party）贏得選舉大勝後，提振了市場對於泰國政局穩定的信心，曼谷股市收盤漲逾3%。
其他人也在看
中國豪奪全球70%成熟製程晶片訂單 美禁令成最強助攻
隨著全球半導體產業鏈的結構性調整，日本共同社報導稱，數據顯示，截至 2025 年底至 2026 年初，全球高達 70% 的成熟製程晶片訂單已高度集中流向中國工廠。
美元下跌壓力加劇 經濟學人：最大問題始於美國自己
自 2025 年初以來，美元匯率已大幅貶值約 10%，這場動盪不僅反映了經濟數據的波動，更揭示了美國國際信譽的深層裂痕。《經濟學人》分析報導稱，長期以來，美元被視為全球避險天堂，然而當前的威脅卻如同恐怖電影般「源自房子內部」。
國際資本瘋搶 瀾起科技掛牌首日升57% 市值破2000億港元
全球記憶體互連晶片龍頭瀾起科技 (688008-CN) 今 (9) 日正式登陸港股，首日開盤報每股 168 港元，較 106.9 港元發行價暴漲 57.17%，每手 (
高盛交易部門提醒美股投資者「系好安全帶」 因算法基金將繼續賣出
高盛集團交易部門稱，在上周五反彈且幾乎完全逆轉周中的大幅下跌之後，美國股市本周將面臨來自趨勢跟蹤算法基金的更多拋盤。
建議減持｜傳中國建議金融機構減持美債 稱旨在分散風險 非地緣政治博弈
彭博引述消息報道，稱中國監管機構已建議國內金融機構減持美國國債規模，理由是擔心持倉過度集中帶來的風險及市場波動...
【財圈識真假】拆解美上市中概妖股煉成法
各位「巴打」，投資者對「妖股」聞風喪膽，原因是這些股份沒有基本面支撐，買賣方不按常理出牌，股價走勢極其怪異，往往大起大落。「高仁指點」話你知，美國上市中概股可以說是妖股的溫床，本文將揭開這個工廠煉成妖股的過程。
香港電訊接獲進一步投資附屬公司要約
香港電訊(6823.HK)及電訊盈科(0008.HK)發布聯合公告指，於2026年2月7日，香港電訊接獲「CM Silk Road Capital Management Limited」(一家由招商局資本獨家控制的公司)提出的要約，以向香港電訊集團收購目標公司(Regional Link Telecom Services)額外9%的股權；及目標集團欠付目標公司現有股東若干股東應收賬款的9%。
《大行》港交所(00388.HK)投資評級及目標價(表)
港交所(00388.HK)將於2月26日(周四)公布去年業績，受惠港股成交暢旺(去年平均每日成交金額為2,498億元按年上升90%)及去年首次公開招股集資金額按年大升2.25倍至2,858億元等帶動，本網綜合7間券商預期港交所2025年全年純利介乎167.21億元至173.46億元，較2024年同期130.50億元，按年增長28.1%至32.9%，中位數171.51億元，按年升31.1%。投資者將關注港交所管理層對手數優化(去年12中曾建議證券每手股數由超過40種簡化至8種)、T+1結算、公眾持股修訂等指引、處理新股上市業務評論等。 下表列出9間券商給予其評級及目標價(港元)： 券商│評級│目標價 高盛│買入│550元 星展│買入│540元 滙豐環球研究│買入│530元 摩根大通│增持│530元 美銀證券│買入│520元 摩根士丹利│增持│508元 花旗│買入│505元 中金│跑贏行業│500元 瑞銀│中性│471元 (ta/w) ~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com
散戶仍加碼！銀價暴漲暴跌 下游企業面臨採購難 業者：至少腰斬40%-50%
近期白銀價格劇烈震盪引發市場連鎖反應，中國江蘇某鍍銀銅線生產企業坦言，儘管 AI 領域需求激增帶動訂單翻倍，但白銀原料市場陷入「無貨且高價」困境。
中國春節前迎來3萬億流動性缺口 市場料央行或大手筆投放資金平抑波動
【彭博】— 隨著馬年春節臨近，中國銀行間市場的目光聚焦於規模超3萬億元人民幣的流動性缺口上。鑒於中國央行已開啟跨節資金投放模式，市場普遍預期央行本周將加碼資金投放，為金融體系送上「春節紅包」，以確保節前資金面平穩運行。
太空計劃｜放棄殖民火星 馬斯克：SpaceX 發展轉向月球 建立自我生長城市
全球首富馬斯克（Elon Musk）近日表示，其旗下太空探索公司SpaceX正將發展重心轉向在月球建立一座可「...
金價升至每盎司5000美元上方 抄底買家重返市場
【彭博】— 貴金屬市場經歷了異常波動的一周後，逢低買盤重返市場，黃金價格漲至每盎司5,000美元上方。
比特幣上演大怒神行情！DAT商業模式面臨挑戰 囤幣企業進入考驗期
比特幣歷經前一日重挫之後，周五 (6 日) 強勢反彈，重新站上 7 萬美元整數關卡。然而比特幣 (BTC) 與其他加密貨幣市場的劇烈震盪，正拖累把比特幣納入資產負債表的上市公司股價表現，也讓市場擔憂，整體產業可能出現更廣泛的壓力。
美股資金大轉向！這「三大板塊」成2026開年最強黑馬
科技股重挫、比特幣寒冬未退之際，美股資金悄然轉向能源、必需消費品與原材料等傳統產業。埃克森美孚、好市多、沃爾瑪等股價強勢上漲，反映 AI 投資效應外溢至實體經濟，市場風格與投資主流正出現關鍵轉折。
美國債保守型組合穩獲5厘
特朗普上任美國總統後，當地經濟和政策趨不明朗，市場逐步去美元化，首源投資亞洲信貸主管符昌偉認為，今年趨勢會持續，投資者應分散投資，即使美國繼續減息，但作為錨點（anchor）的美國國債仍有不俗收益，配合其他投資級別的主權債，「今年相當保守的債券投資組合理應可獲得4厘至5厘回報」。
AI.com域名以7,000萬美元天價易主！刷新全球域名交易歷史新高
頂級域名 AI.com 近日正式完成交易，成交金額高達 7,000 萬美元，一舉刷新全球域名交易價格的歷史新高。此一價格不僅遠超 2019 年 Voice.com 創下的 3,000 萬美元紀錄，更被視為域名交易史上的里程碑事件。
高市早苗壓倒性優勢勝出大選 摩通及巴克萊料日圓走勢或會偏軟
日本首相高市早苗在大選中以壓倒性優勢獲勝，日本股市飆升至歷史新高，日圓匯率波動加劇。摩通首席日本外匯策略師Junya Tanase表示，日圓匯市對大選結果的初步反應相對溫和，短期內投資者關注的焦點將是日本股市及日本債市，以及日圓的後續走勢。
現貨金價格重返每安士5,000美元
資金趁低價重回貴金屬市場，今早(9日)亞洲時段，現貨金價格突破每安士5,000美元，現升1.21%至5,023.16美元。4月期金亦升1.18%，至每安士5,037.7美元。
港元定期存款利率大比拼 邊間銀行最高息？
銀行紛紛搶存戶，去銀行做定期存款，回報雖然未必及得上股票、債券，但勝在夠穩陣，而且簡單易明，難怪不少穩健投資者皆鍾情這種收息工具。
全球最大珠寶商宣示「降低銀飾比重」 CEO：因應原物料成本新現實
白銀價格過去一年來大幅飆漲之後，全球最大珠寶商 Pandora 周三 (4 日) 在發布財報的同時宣布，為了降低對白銀的依賴、分散貴金屬部位的曝險，今年將推出「鍍白金」(platinum-plated)的珠寶，投資人對此消息報以掌聲。