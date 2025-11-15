日相高市言論掀波瀾 北京籲公民暫勿前往日本

（法新社北京15日電） 中日關係因為日本首相高市早苗「台灣有事」的相關發言，緊張情勢升溫。北京當局昨天突然發布通知，呼籲中國公民暫時避免前往日本。

中國外交部和中國駐日大使館14日的通知稱「今年以來，日本社會治安不靖，針對中國公民違法犯罪案件多發，發生多起在日中國公民遇襲事件，部分案件迄未偵破，中國公民在日本安全環境持續惡化。近日，日本領導人公然發表涉台露骨挑釁言論，嚴重惡化中日人員交流氛圍，給在日中國公民人身和生命安全帶來重大風險」。

「外交部和中國駐日本使領館鄭重提醒中國公民近期避免前往日本，已在日中國公民密切關注當地治安形勢，提高安全防範意識，加強自我保護」。

高市7日在眾議院接受質詢時表示，如果「台灣有事」伴隨對方使用武力的情況，有可能構成安全保障法制中，日本能夠行使集體自衛權的「存亡危機事態」，但仍要看實際發生的個別具體情況。

中國外交部副部長孫衛東13日召見日本駐中國大使金杉憲治，對於高市「台灣有事」的發言提出抗議，要求撤回。

日本14日立刻以相同行動回應，外務省事務次官船越健裕下午召見中國駐日大使吳江浩，再次針對中國駐大阪總領事薛劍的斬首言論提出強烈抗議，要求中方採取適當應對措施。