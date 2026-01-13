日稱華海警釣魚島周邊航行常態化 極其嚴重

【on.cc東網專訊】日本傳媒周二（13日）報道，日本第11管區海上保安總部（那霸）總部長坂本誠志郎指中國海警船在中日有主權爭議的釣魚島周邊航行已呈現常態化，事態極其嚴重。

日本海上保安廳統計，釣魚島周邊領海外側毗連區2025年共357天發現中國海警船航行，創2012年日本國有化釣魚島以來的最多天數紀錄。坂本誠志郎表示，中國海警局2018年歸入中央軍委指揮的武警旗下以來，操船技術提升，且比過去加強了管理，海保巡邏船每天都在現場與中方對峙。他透露，中國海警船直升機去年5月飛入日本領空，在現有框架下，海保巡邏船只能在現場通過無線電警告直升機離開。

對於海保巡邏船重裝化和強硬應對，坂本誠志郎指出這會給予中方行動升級的機會，無助於穩定管理釣魚島。他指海保巡邏船在中國海警船躲避惡劣天氣時仍持續警戒，人員非常辛苦，但不能給中方可乘之機。

