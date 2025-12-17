宏福苑五級火｜情緒支援熱線
日籍東京迪士尼維修員 涉在香港迪士尼偷拍 獲准保釋離港
36 歲日籍東京迪士尼機械維修員，被指今年 11 月到訪香港迪士尼時，以全景相機，從衣服下方偷拍一名女子私密部位，被控「非法拍攝或觀察私密部位」罪。
被告獲裁判官批准保釋，惟禁止離港。他周三（17 日）向高等法院申請更改保釋條件。高院法官胡雅文將保釋金由 2 萬元上調至 10 萬元，並撤銷其他原有保釋條件。官亦要求被告在每次聆訊前 7 天，向警方提供來港機票、在港行程、住址等資料。
案件下周一再訊
日本籍被告柴又賢史（36 歲，報稱東京迪士尼機械維修員），被控一項「非法拍攝或觀察私密部位」罪。案件將於下周一（12 月 22 日）在西九龍裁判法院再訊。
控罪指，被告於 2025 年 11 月 22 日，在香港新界大嶼山幻想道香港迪士尼樂園迪士尼故事劇場外，出於拍攝女子 X 的私密部位的意圖，為了從該女子 X 的衣服下方，拍攝其私密部位，而操作設備，即一部全景相機，而操作設備的情況是若非該設備如此操作，該部位本來不是可讓人看到的，及被告為了不誠實地作出以上所描述的行為，及不理會自己以上所描述的行為是否得到該女子 X 同意。
案件編號：HCCP973/2025 (WKCC5350/2025)
