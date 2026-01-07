031_2_0_0_0_0.jpg

一名日籍漢去年在大阪來港的國泰航班上以手機偷拍女子私密部位。他今早(7日)在西九龍裁判法院承認一項非法拍攝或觀察私密部位罪，被判囚4周及罰款1萬元。

被告ONISHI RYU大西龍(46歲)，報稱IT經理。他被控於去年11月24日，在一架正在航行但並非在香港境內或上空航行的香港控制的飛機(日本大阪飛至香港的國泰航空航班)上，操作手提電話偷拍X的私密部位，而拍攝情況是若非遭拍攝，該部位本來不是可讓人看到的，並且是為了性目的或不誠實地作出上述行為，亦不理會上述行為是否獲得X同意。

形容被告為機會主義者

辯方求情指，被告沒有刑事定罪紀錄，原本乘搭航班前往印度公幹，當時在航班上平視地攝影風景，惟恰巧影到敏感部位，沒有使用特殊方式及手法，形容被告為機會主義者。辯方補充，被告與妻子育有兩名孩子，並需要照顧年過七旬的雙親，經濟負擔較大，而且被捕後配合警方調查，早前一度還押4周，望法庭輕判讓他早日回家。

案件編號：WKCC5396/2025

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/日籍男涉國泰航班上偷拍女子-稱影風景時恰巧影到-判囚4周兼罰款1萬/634097?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral