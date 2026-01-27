錦綉花園 5 億工程︱公契限小業主權利 地政：無法找到審批紀錄
日系品牌 comcoca 新春 x 情人節 全能壓紋機能系列 全方位滿足穿搭需求
踏入二月，新年、情人節接力登場，既要添置新春戰衣，又想和另一半、家人穿得有默契，衣櫃難免有點「大塞車」。 日系生活服飾品牌 comcoca 今年以「自信・多樣・日常感」為核心，推出春節禮遇與情人節限定雙重優惠，同場加映品牌人氣「壓紋機能系列」，用一套兼具美學與功能的穿搭解決方案。
雙節疊加的暖心優惠
comcoca 特別為今個新春及情人節設計兩個不同檔期的折扣活動，方便大家分階段入手心水款式。
春節禮遇：1 月 31 日至 2 月 22 日，到店或網店任選 3 件全店商品即享 88 折，無論是添置上班日常、拜年穿搭或送禮都相當實用。
情人節限定：2 月 12 日至 14 日，品牌會精選多款指定情侶單品推出限定特價，部分人氣男女同款如馬海毛風格 LOGO 針織毛衣及 MA-1 夾克，更設情人節專屬優惠價（例如針織衫由原價 $259 減至 $209，飛行夾克由 $439 減至 $339），讓情侶可以用貼心價打造默契造型；此優惠不與 88 折再疊加。
對忙碌的上班族或家庭客來說，先在春節檔期入手基礎款和親子裝，再於情人節檔期補買情侶單品，是相對精明的購物節奏。
壓紋機能系列：日本熱賣、四大機能一應俱全
今季主打的「壓紋機能系列」，是 comcoca 在日本長期熱賣的核心產品之一，主打「一件頂多件」的實穿度。系列採用品牌專利面料，透過特殊織法，把「速乾、抗皺、透氣、高彈性」四大機能融入同一布料之中，同時保留細緻壓紋肌理，呈現低調卻有質感的日系風格。
四大機能重點如下：
速乾：排汗後可以快速變乾，特別適合香港濕度高的氣候或假日外遊、行山等活動。
抗皺：長時間摺疊或放進行李箱後依然不易起皺，甚至可放入烘乾機處理而不易縮水，非常適合懶得熨衫的你。
透氣：長時間穿著不易悶熱，無論在冷氣辦公室或戶外活動都較為舒適。
高彈性：具有良好伸展度，活動時更自在，適合需要長時間走動的職場人士或照顧小朋友的家長。
對於經常旅行或要兩邊走（上班＋家庭）的都會生活來說，壓紋機能系列就是那種「摺好放入行李箱，拿出來直接穿」的懶人好幫手。
三大配搭靈感：從親子裝到全家 Look，一次穿出默契
comcoca 今季特別設計三個重點 Look，讓你在新春期間以 tone-on-tone 色系展現家庭默契，不局限於傳統大紅大紫，但依然有節日儀式感。
親子裝 Look 1：母女同款壓紋連身裙
成人款「【壓紋機能】V 領 A 字寬鬆背心連衣裙」配搭童裝款「【壓紋機能】童裝吊帶連身裙」，以相同壓紋肌理塑造溫馨母女造型。 成人款採用一體成型流暢剪裁與垂墜彈性面料，V 領設計有助修飾臉型與肩頸線條，單穿俐落，外搭襯衫或針織便可切換成不同場合穿搭。 童裝版本則以迷你吊帶裙為主，線條活潑可愛，同時呼應成人款設計重點，輕鬆營造成熟與童真並存的「闊太＋小閨蜜」氛圍。
親子裝 Look 2：荷葉下擺娃娃衣親子套裝
喜歡甜美氣質的家庭，可以留意「【壓紋機能】日系荷葉下擺短袖娃娃衣」成人款及配套童裝長袖款。 成人款以寬鬆版型配合靈動荷葉下擺，對於在意腹部或手臂線條的人來說相當友好，同時保留柔和的日系氣質；短袖設計亦十分適合春季天氣，拜年走親戚或日常外出都夠舒適。 童裝則延續經典荷葉元素與柔軟面料，小朋友跑跳玩樂時仍然不受束縛。
全家裝 Look 3：學院風親子套裝
想全家一起出場的，可選「馬海毛風格 LOGO 針織毛衣（男女同款）」配搭「【壓紋機能】童裝運動風 LOGO 短袖上衣」，打造學院風親子造型。 成人針織款選用蓬鬆柔軟的馬海毛風格面料，加上簡約學院風 LOGO 刺繡，輕鬆穿出溫文儒雅感；內搭襯衫，再配牛仔或西褲即可應付半正式聚會。 童裝短袖則保持活潑運動風，同樣加入 LOGO 元素及壓紋機能面料，讓小朋友在奔跑玩耍間保持清爽舒適，又與父母形成「隱形親子裝」的小默契。
單品推薦：從 OL 到居家休閒都照顧到
除了成套穿搭，壓紋機能系列亦有多款易搭配單品，適合混搭進日常衣櫥。
【壓紋機能】簡約 V 領長袖上衣：採落肩寬鬆版型搭配前短後長下擺，V 領修飾臉型，適合想遮手臂又不想看起來厚重的人。 可單穿配寬褲打造慵懶氣質，也能作為西裝外套內搭，兼具通勤與約會感。
【壓紋機能】五分蝙蝠袖衛衣造型上衣：結合休閒衛衣剪裁與機能面料，五分蝙蝠袖有修飾手臂線條的效果，適合搭配 leggings 或騎行褲，在家休息或週末跑咖啡店都不失型格。
對於追求「一件多穿」的都市人來說，這些單品可以輕鬆在通勤、居家、短途旅行之間切換，減少「衣櫃很多衣服但不知道穿什麼」的窘況。
男女通用設計：共享衣櫥的無界風格
comcoca 今季亦特別強調中性剪裁設計，鼓勵情侶、好友共享衣櫥，用同一件單品穿出不同氣質。
精選單品包括：
男裝質感面料日系 V 領針織衫（男女同款）：提供淺灰、寶藍、米色、黑等易搭配色系，版型適中不挑身型，適合喜歡簡潔日系風的人；情侶可各自搭配不同下身，營造「同款不同味道」的文青感。
男裝簡約工裝飛行夾克 MA-1（男女同款）：以經典 MA-1 為基礎加入工裝細節，備有黑、卡其、象牙白等色，適合春季忽冷忽熱天氣作為外層搭配；情人節期間更有限定價，性價比高。
男裝基礎款棉質圓領短袖上衣（男女同款）：採高支數精梳棉，領口結構穩固不易變形，是可重複穿搭的必備打底；配合外套、頸巾或飾物即可拉開層次。
男裝雙面半拉鍊搖粒絨衛衣（男女同款）：雙面穿設計配合半拉鍊領口，既可保暖又易於調節造型，適合微涼春日約會或短途旅行使用。
這類「男女同款」單品，對於空間有限、又重視穿搭彈性的情侶或小家庭而言，都是打造共享衣櫥的實際選擇。
