消委會十大消費新聞選舉︱熱氣球節被封「最離譜」新聞
日網熱議「何日本3D不如20年前的皮克斯」，漫畫家：因為日本不喜歡3D動畫
日本動畫大多數都是以 2D 風格呈現為主，僅在少數動作場面或是複雜場景時才會使用 3D，偶爾才會推出幾部全 3D 的動畫和電影作品。而最近一名日本網路漫畫家 のりば 在社群 X（推特）上發起討論，探討「為何日本 3D 動畫技術至今仍追不上 20 年前的皮克斯？」這一熱門話題。
該名漫畫家直言，答案其實相當單純，並不是真的技術上的落後，而是因為「日本人不喜歡 3D 動畫」。他指出皮克斯內部其實也有日籍員工在職，證明日本人才並不是真的缺少相關技術能力，真正的關鍵在於市場需求與投資意願。
這篇貼文也引起許多網友的共鳴和熱議。該漫畫家分析，由於日本國內對於純 3D 動畫的需求量非常小，導致資方不願意投入資金挑戰和開發。許多網友對此表示贊同，認為歐美的 3D 動畫雖然技術強大，但角色設計卻缺少特色、幾乎都長的差不多，並且肢體動作都是同一套在使用；相比之下，日本觀眾更偏好手繪線條所帶來的獨特風格和筆觸，這是單純追求 3D 技術時難以跨越的高牆。
討論中也提到了過去日本業界的嘗試，像是《銀河騎士傳》和《蒼藍鋼鐵戰艦》等曾獲得成功的全 3D 動畫作品。然而，這些由知名工作室雖然在當時展現了頂尖技術，卻成本問題難以成為業界常態。加上日本每年產出大量世界頂尖水準的賽璐珞（手繪）動畫，在價格競爭與觀眾習慣的雙重影響下，純 3D 動畫始終難以在市場上佔據主導地位。
一些網友也提到，目前日本動畫的主流趨勢是「2D 風格的 3D 動畫」或是「混合技術」的運用。像《機獸新世紀 ZOIDS》系列開啟了機器人以 3D 製作、人類角色維持 2D 的先河，或是如《飆速宅男》中只有把自行車以 3D 呈現，這種法更能被大眾接受。
其他人也在看
太古城女子墮樓 當場證實身亡
【on.cc東網專訊】太古城有人墮樓。今日(7日)凌晨5時42分，上址保安員報案，指發現一名女子懷疑從高處墮下，倒臥在屋苑大廈對開。人員接報到場，證實年約40至50歲事主當場死亡，警員於現場沒有檢獲遺書，其死因有待驗屍後確定。
佘詩曼盛裝打扮岀席頒獎典禮 突然跌倒嚇親網民引熱議：算工傷嗎？ ｜有片
內地娛樂圈盛事《微博之夜頒獎典禮》備受外界關注，TVB視后佘詩曼盛裝打扮岀席，可是她於台下突然跌倒，引起了網民熱議。
大S離世周年真相曝光！ 韓節目揭密：與具俊曄重逢時已「難以進食、行動」
女星大S（徐熙媛）於去年2月因流感併發肺炎辭世，享年48歲。在逝世滿一周年之際，韓國KBS綜藝節目《名人生老病死的祕密》特別製作回顧特輯，不僅派員來台採訪三天，更邀請專業醫師分析大S健康急轉直下的關鍵原因。節目揭露，大S在2022年與具俊曄重逢再婚時，身體早已處於極度虛弱的狀態，甚至到了「吃不下也動不了」的程度。
美伊阿曼談判剛結束 特朗普下令全球貿易連坐25%關稅 伊朗擺陣16馬赫導彈
2026 年 2 月 6 日，美伊關係再度陷入極端緊繃。特朗普政府在阿曼核談判結束之際，悍然簽署行政命令對與伊朗貿易的國家加徵 25% 關稅，實施「極限施壓」。儘管雙方在馬斯喀特就「繼續對話」達成初步共識，但德黑蘭隨即展示射程覆蓋中東的先進導彈並進入戰備狀態。在外交博弈與軍事對峙的雙重壓力下，全球金價與油價應聲齊漲。
鍾柔美扮A0終認衰 網民唔收貨：個名已經臭晒
【on.cc東網專訊】「聲夢小花」鍾柔美（Yumi）去年聖誕節錯手Post出同藝人劉展霆（Eden）親密合照秒刪後，又被爆同女造型師、疑似初戀男友及昔日男友啜嘴密照，A0形象盡毀，秒變「大話精」！自變成人見人鬧後，鍾柔美近月都少有高調露面，潛水近一個月冇工開，佢
三上悠亞體毛卡片成交天價！ 表面啦啦隊ICON私下驚人！
三上悠亞這位日本前AV女王，引退後轉戰娛樂圈和體育界，最近在節目上爆出超離奇經歷，讓粉絲和媒體都炸鍋。據鏡週刊和自由時報報導，她無意中發現一張夾帶自己體毛的交換卡，在網路拍賣平台上被炒到300萬日圓天價，相當於台幣60多萬。這件商品起初底價僅1000日圓，卻因粉絲瘋狂競標飆漲，讓她本人驚呼「原來我的毛髮這麼有價值」。
佘詩曼也許是「機場穿搭天才」，這3款大手袋名單快收藏：Chanel、Givenchy、Marni實用又好看
誰說機場穿搭只能舒適隨便？視后佘詩曼的機場造型，每次都是既舒服又時尚，而她最厲害的一點，就是懂得用一個有份量、有設計感的大手袋，來提升整個造型的質感與實用度！
消委會枸杞子│全部枸杞子檢出重金屬！位元堂性價比最高（附15款四星以上名單）
消委會枸杞子測試結果出爐！枸杞子是日常料理中常見食材，價錢便宜，功效多多，甚至受歐美地區追捧，被譽為兼備抗氧化和抗病毒功效的「超級食物」。消委會558期測試27款乾枸杞子樣本，測試發現全部樣本檢出不同種類的重金屬，當中有2款樣本的鉛含量接近香港《食物攙雜（金屬雜質含量）規例》的上限，另外逾7成樣本檢出殘餘除害劑。
藥倍安心｜鄭曦琳發文指昨日遭警方拘捕 涉嫌起底罪｜Yahoo
去年夏季，聖保羅男女中學學生潘浠淳的創新科技項目「藥倍安心（MediSafe）」被指涉嫌「請槍」事件引起外界關注。事隔半年，一直跟進事件的城大學生，綽號「何文田金冬天」的鄭曦琳今日（6 日）表示，昨日（5 日）被警方以涉嫌「未獲資料當事人同意下披露其個人資料而該披露造成指名傷害」，即俗稱「起底」罪被捕。鄭曦琳說，由於案件現已進入法律程序階段，基於法律及程序考量，現階段不便就事件作出任何評論。根據《個人資料（私隱）條例》，「起底」罪最高可判囚 5 年。
劉德華太太朱麗蒨近照激罕曝光 打扮低調樸素擋不住天生麗質
現年64歲嘅劉德華與細5年嘅朱麗蒨結婚喺2008年結婚，婚後育有女兒劉向蕙（Hanna），朱麗蒨甘願做佢背後嘅女人，一家三口低調生活，對上一次三人公開露面就係2023年底劉德華父親劉禮嘅喪禮。近日朱麗蒨嘅近照喺內地網站流出，令佢嘅近況激罕曝光。
將軍澳男子寓所內暈倒 母親揭發惜已來遲
【on.cc東網專訊】將軍澳有人暈倒。今午(6日)12時18分，康城路1號日出康城一名女子報案，指其兒子在單位內暈倒。救護員接報到場經檢驗證實事主已氣絕，人員正了解男子病歷及生前狀況，遺體稍後由仵工舁送殮房，死因有待驗屍後確定。
食客外賣app落單備註想加底 餐廳印單只見「我很肚餓」送贈菠蘿包 網民大讚滿滿人情味
大家平常在外賣平台落單時，或多或少都試過想加底、加餸，卻偏偏找不到相關選項，只能靠備註碰碰運氣。近日就有網民於社交平台Threads上分享一段溫暖又搞笑的外賣經歷，原本只是想多要幾口麵，結果因為備註印出的字數所限，餐廳竟然暖心送贈一個菠蘿包，令不少網民大讚餐廳充滿人情味！
46歲吳尊與15歲女兒「神顏父女檔」合影雜誌！Neinei獲好基因，斯文氣質爆滿兼有修長美腿
吳尊女兒？不還是綜藝《爸爸回來了》的那個4歲小女孩嗎？吳尊最近和女兒Neinei一同為雜誌拍攝，而Neinei已是15歲的活潑少女，不但長得斯文優雅，也明顯地遺傳了父親的身高，擁有修長美腿。不得不說，時間實在過得太快。
笑到最後｜美股大牛市因素已出（高明）
年年都係咁上上落落，舊年先經歷過美國關稅解放日，「美帝亡國、跌跌跌跌跌」，到頭來原來「今次都一樣、升升升升升」。高明以為有經歷嘅人，今年只會覺得相對平淡，但有心人係都要夾硬作AI泡沫爆破嚟穿鑿附會，又再次證明最恐懼嘅仍然係恐懼本身。
燒賣被指藏1.5cm生鏽針 女子脷底遭刺穿爆血 生產商職員稱「買咗保險」 食環：已下架｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】一名屯門女街坊日前在區內AEON超市購買一包由榮鈦行生產的急凍「蟹籽燒賣皇」，豈料遇血光之災，燒賣內暗藏針頭，事主舌頭被刺穿流血，急症室求醫並注射破傷風針，涉事生產商事後僅向事主回應稱「買咗保險」。
【惠康】滴露洗衣旋珠買2送2 再送$434豐富禮品
今期惠康有豐富禮品優惠，滴露全能抗菌/天然極淨洗衣旋珠56粒裝買2送2再送總值$434禮品；買1袋李錦記舊裝特級蠔油孖裝，即送總值$42禮品；買4罐安記海味溏心鮑魚180克，即送總值$66禮品；買維他奶/鈣思寶/維他常溫飲品滿$88，即送總值$64禮品；買李施德林產品滿$159，即送總值$89禮品！
英超人物 ｜鐵人占士米拿 由每週70英鎊 24年後逼近歷史紀錄
現年40歲的占士米拿，只要在星期日代表白禮頓出戰水晶宮，便會追平英超歷史最多上陣紀錄。他將會與加利·巴利並列，以653次英超上陣高踞榜首。
華爾街豪賭加密貨幣之後 散戶投資者交了「高昂學費」
【彭博】— 通過華爾街認可的基金，許多散戶投資者湧入了特朗普政府許諾的加密貨幣天堂，如今卻在領教市場的雷霆之力。
《愛回家》鄭世豪轉行任企業培訓師 發福近照曝光 網民：細龍生肥了咁多
曾於《愛・回家之開心速遞》飾演「細龍生」成功入屋的鄭世豪，於2024離巢TVB，之後於社交平台透露自己轉行擔任企業培訓師。日前，有網民於馬來西亞偶遇鄭世豪，更與其合照。
市民無法為末期病家人提取強積金 積金局承認溝通落差研酌情處理
積金局停用電子身份認證eKYC註冊「積金易」。積金局行政總監鄭恩賜在一個電台節目表示，早前發現有不法之徒使用懷疑仿真度高的身份證以eKYC註冊「積金易」，積金局報警並停用eKYC註冊功能，並已作出全盤檢討。他指出，此前約80%強積金計劃成員用「智方便」註冊「積金易」，約20%人用eKYC註冊。