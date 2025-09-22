樺加沙｜天文台考慮明日下午 1 至 4 時改發八號
其他人也在看
鄭志剛公布新動向 成立上合發展控股
鄭志剛公布新動向，成立綜合性企業集團上合發展控股，集團以香港為總部，致力投資可望在未來二十年重塑全球經濟格局的九大領域，包括數字領域，及涵蓋內地、東盟國家及中東國家等新興市場。Yahoo財經 ・ 1 天前
滙豐香港富裕人士調查：退休要860萬！你準備好未?
「退休到底要有幾多錢先夠用？」相信這絕對是不少香港人經常在問自己的問題。根據《滙豐全球生活質素專題報告2025》1，接近1,400名受訪香港富裕投資者認為，平均要有111萬美元，亦即約860萬港元積蓄，才可享受舒適安穩的退休生活。Yahoo財經 ・ 8 小時前
阿里雲龍頭地位穩 估值上望萬億 續推進AI資本開支 收入增長勢提速
受AI驅動，內地大型科企股價回勇，恒生科指今年來已累漲41%，遠遠跑贏同期美股納指的17%。其中重磅股阿里巴巴（09988）旗下阿里雲，自上季起發展勢頭加速，本月獲多家券商相繼調升其估值倍數【表】，目前對其估值普遍超過千億美元，富瑞給予高達1230億美元（約9594億港元），意味阿里雲估值已接近萬億港元。分析認為，內地AI雲市場未來數年將持續高速增長，阿里雲領導地位趨穩固，接下來數季收入增長料再加速，AI資本支出按計劃推進。信報財經新聞 ・ 13 小時前
看走眼？巴菲特出清比亞迪股份持股 專家曝股神可能有三大考量
「股神」巴菲特旗下波克夏海瑟威 (BRK.A-US) 清倉比亞迪股份 (01211-HK) 的動向引發市場關注，根據該公司第一季財務文件，截至今年 3 月 31 日，波克夏海瑟威對比亞迪的投資價值已歸零，標誌著這場持續 14 年的投資長跑正式落幕。鉅亨網 ・ 5 小時前
港元定期存款利率大比拼 邊間銀行最高息？
銀行紛紛搶存戶，去銀行做定期存款，回報雖然未必及得上股票、債券，但勝在夠穩陣，而且簡單易明，難怪不少穩健投資者皆鍾情這種收息工具。Yahoo財經 ・ 2 小時前
無懼泡沫！減息觸發美股蜜月期料可再上
美股在聯儲局今年首次減息帶動下再創新高，推動一眾策略師口中的短線「蜜月行情」。市場對寬鬆金融環境的憧憬配合人工智能的投資熱潮，在向來被視為股市淡季的9月繼續托住大市。Yahoo財經 ・ 4 小時前
碧桂園9隻境內債 擬調整本息及償付
內地澎湃新聞網報道，碧桂園（2007.HK）擬對旗下9隻在岸債進行重組，計劃調整重組債券的本息償付安排，並提供重組方案其他選項，包括購回選項、碧桂園控股股票選項及一般債權選項。截至6月底，該9隻債券餘額約138.58億元人民幣。信報財經新聞 ・ 13 小時前
AI戰爭中國贏了？今年來恒生科技指數飆漲41%
今年中國科技股表現驚艷全球，恒生科技指數 (HSTECH) 以 41% 的漲幅大幅跑贏那斯達克指數 17% 的同期表現，AI 技術的突破性進展成為核心驅動力。這場由本土創新引領的科技多頭市場，不僅重塑了國際資本對中國市場的認知，更標誌著全球 AI 競賽格局的重要轉變。鉅亨網 ・ 6 小時前
兌換日元🇯🇵點先最抵？比較銀行找換店最新兌換價
日元走勢波動，不少港人心郁郁兌換日元儲定彈藥去日本旅行。我們今日就比較多間外幣找換店及各大銀行的兌換價，以及列出多間找換店、銀行及信用卡發卡機構的匯價，等大家可以做足準備！Yahoo財經 ・ 2 小時前
颱風樺加沙｜多間餐廳/酒樓/超市超前佈署宣佈暫停營業 網民大讚「良心老闆」贏晒大型集團
隨着超強颱風「樺加沙」逼近香港，多間餐廳、酒樓，甚至超市都超前佈署，宣佈將會暫停營業，包括：澳洲牛奶公司、糖水雄、彩福婚宴集團、和田市集、Just for mochi 小正大福等。網民留言大多讚賞多間食肆做法正確，將員工安全放首位，這樣才是「好老闆」。Yahoo Food ・ 4 小時前
向太拒談于朦朧墮樓無奈指「這個講不了」 拍片爆有女明星哭訴被潛規則
向太（陳嵐）近年加入內地直播及短視頻平台，敢言嘅佢早前曾先後談及梅豔芳及劉德華等明星往事，不過早前佢喺直播嘅時候被問及近期傳得沸沸揚揚嘅于朦朧墮樓身亡一事時，罕有拒絕回應，更無奈直言「這個講不了」。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
何雁詩家底強勁傳「物流大亨爸爸」擁逾6億身家 火鍋店獻唱求開心不求酬勞
何雁詩（Stephanie）早於出道時被傳媒爆出出身富裕家庭，據悉其爸爸做物流生意，於內地及海外多個城市都有分公司；物業方面，大埔5千萬獨立屋以外，亦有其他物業投資，擁逾6億身家，因此何雁詩自細生活無憂。何雁詩於8月份分享患上罕見遺傳病「天使綜合症」嘅兒子鄭讚廷（Asher）已入讀特殊幼稚園，而佢自己近日亦重拾歌手身份，推出新歌《欲哭無淚》及《黑房》，與樂隊合作舉辦Cozy Tour。日前，何雁詩為陳志雲YouTube節目擔任嘉賓，坦言自己係完全冇收取酬勞，純粹求開心：「最重要係隊band有錢落袋，我自己冇乜所謂，純粹enjoy音樂多啲。」Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
于朦朧墮樓亡網上瘋傳「被墮樓」等陰謀論 官方採強制措施查處三人
內地男星于朦朧日前墮樓身亡，其母親早前透過于朦朧公司表示于朦朧酒後意外墮樓，公安亦表示案件經過調查後排除刑事案件嫌疑。不過，網上依然謠言紛飛，更瘋傳于朦朧「被他人組局侵害後跳樓」及「被開膛破肚丟下樓」等傳言。昨日（21日）北京朝陽公安分局發布「警情通報」，指嚴禁「網上編造傳播虛假信息」並已對三人採取強制措施。Yahoo 娛樂圈 ・ 9 小時前
樺加沙強颱風殺到 留意家居保險魔鬼在細節
一文睇晒「家居保險」颱風保障範圍，包括打風爆窗、水浸、暴雨、停電等常見損毀，並說明空置物業、新裝修玻璃窗損毀、冷藏食物損失及理賠程序，還有如何運用家居保險減低財物損失，並分享防風措施助你安心度過颱風季節。Yahoo財經 ・ 3 小時前
樺加沙逼近恐現「山竹級」水浸 歷年這些海景屋苑跌價最甘
強颱風樺加沙逼近香港，或重演山竹級水浸。回顧杏花邨、將軍澳、海怡半島等臨海屋苑災後樓價走勢，數據揭示誰跌幅最大。Yahoo 地產 ・ 8 小時前
樺加沙逼近 旅程要取消？旅遊保險如何保障？
旅遊計劃若遇上天災如颱風、地震、水災等等而令行程取消，一般旅遊保險都會保障受保人的損失。本文就和大家拆解購買旅遊保險時，有關因天災令行程取消的保障事宜，看看有甚麼保障範圍及投保細節條款要留意。Yahoo財經 ・ 2 小時前
盆菜2025｜免費送貨！鼎爺廚房中秋手工盆菜早鳥優惠 人均低至$166享秘汁靚鮑魚＋特級爽口海參＋鮑汁燴花膠
中秋即將來臨，鼎爺廚房推出精心製作的手工盆菜，市區可享免費送貨，每日新鮮即製，加熱即食，方便得來又隆重兼美味！鼎爺廚房有兩款豪華盆菜選擇，包括中秋手工盆菜8人份或12人份，人均低至$166；以及極上鮑參鼎級盆菜10人份，人均低至$219！食材頂級，涵蓋鮑魚、海參、花膠等珍饈，超有誠意，完美適合親朋好友團聚時一同品嚐！立即睇下文了解詳情啦！Yahoo Food ・ 1 天前
商台DJ泰山爆跟隨蘇施黃8年從不敢頂嘴 被罵到自尊盡失：揾支筆車埋我度
商台DJ泰山（曾匡民）早前自爆患上前列腺癌四期，並已擴散至頭骨、盆骨、尾龍骨等部位，幸經多種療程後奇蹟好轉，體內九成癌細胞「走晒」，身體日漸康復。而泰山日前接受資深傳媒人金成訪問，談及跟隨蘇施黃8年的感受，坦言學到很多東西，但期間一直被蘇絲黃「罵得好甘」，導致自尊全無，形容對方甚至「揾支筆車埋我度」，但過程中又學習到很多東西。離開蘇絲黃後，泰山稱要花一年多時間才能重組自己的生活及人生方向。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
「樺加沙」打到嚟！膠紙封窗究竟有冇用？打風期間可以開冷氣？
超強颱風「樺加沙」料於周三（24日）襲港，天文台指其威力可與2017年「天鴿」及2018年「山竹」相比，屆時本港或見10級暴風，離岸及高地更有機會達至12級颶風。面對風暴迫近，不少市民趁周末搶購膠紙封窗，更出現膠紙一掃而空的情況。貼膠紙有用定冇用？「貼膠紙」作為常見的防風「習俗」，實際效用一直爭議不少。部分市民相信膠紙可在一定程度上加固窗戶，但工程界人士指出，膠紙的真正用途非在於加固窗戶，而是在玻璃破裂時減少碎片飛散，從而降低被碎片擊中受傷的機會。若窗戶被石塊或樹枝擊碎，貼上膠紙的確可令碎片不易四散，起到一定保護作用。如何貼才較有效？工程界建議若決定貼膠紙，宜把膠紙貼成「交叉」或「十字」形，並延伸至窗框邊緣，著重鞏固窗中心的受力位置，盡量讓玻璃「跌得完整」，而不是四散飛脫，起一定的防護效果。舊窗新窗大不同樓齡較新的樓宇，窗戶多採用鋼化玻璃，鋼化玻璃破裂時會碎成細小顆粒，較少出現鋒利大塊的碎片，導致割傷的風險本已較低，因此貼膠紙對鋼化玻璃的額外保護有限。惟舊式樓宇可能仍裝有非強化的玻璃，該類玻璃破裂時會產生較大及尖銳碎片，貼膠紙雖未必能阻止破裂，但有助減低碎片散落的風險。打風能否繼續開冷28Hse.com ・ 3 小時前
Coach手袋低至33折！GenZ最愛Brooklyn 28、新款Empire 34比官網平近$700、官網斷貨Swing Zip袋都有折！
Coach手袋近年設計風格大改，當中Coach Brooklyn系列手袋曾一度成為Lyst熱搜排名第一名，更受不少GenZ喜愛熱捧，可見人氣極高！想平價入手Coach手袋，Yahoo購物專員有好推介，網購平台Zalora有不少Coach手袋優惠，包括有人氣Brooklyn系列手袋、2025年夏季新款Empire 34手袋都比官網平，還有Coach香港官網賣斷貨的Swing Zip袋都有折，即抵精選抵買推介！Yahoo Style HK ・ 7 小時前