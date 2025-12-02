大埔獻花市民寫卡寄語「天佑大埔」｜圖輯
其他人也在看
宏福苑五級火．頭七︱殉職消防員家屬及同袍到場路祭 眾人鞠躬獻花（附頭七安排）︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑上周三（26日）發生世紀火災，逾百人遇難。今天（12月2日）是遇難者的「頭七」。早上廣福道休憩處繼續有市民排隊到場獻花，涼亭內貼滿悼念紙條，有人摺千紙鶴哀悼逝者。現場亦設有「小動物心願牆」及「寵物家屬悼念區」，紀念大火中逝去的動物，旁邊放置貓狗糧和罐頭等食物。現場氣氛肅穆，不時有人低聲啜泣。Yahoo新聞 ・ 4 小時前
美元定期存款利率大比拼 邊間銀行最高息？
去銀行做美元定期存款，回報雖然未必及得上股票、債券，但勝在夠穩陣，而且簡單易明，加上港元與美元掛鈎，減低匯率風險，難怪不少穩健投資者皆鍾情這種收息工具。Yahoo財經 ・ 1 小時前
大行多料美股再破頂 加皇：明年4因素續推高
加拿大皇家銀行資本市場成為又一間看好美股的券商，預料標普500指數在未來12個月可以達到7,750點，即未來一年有近14%上升空間。該行羅列4個利好因素Yahoo財經 ・ 1 小時前
美股日誌｜美股匯債皆挫 比特幣曾慘跌8%
美股在十二月首個交易日出現回吐，道瓊斯指數跌超過400點收市，跌幅近1%，扭轉上周的強勢表現。進入2025年最後一個月，金融市場有波動上升之傾向，有分析提醒，傳統12月上升的「聖誕升市」未必會出現。美債下跌，10年期美國國債息率升近8點子。美元見兩星期低位。加密幣拋售潮再現，比特幣曾急跌8%，一度穿8.4萬美元水平。Yahoo財經 ・ 9 小時前
含淚清倉｜孫正義：我是哭着賣NVDA的 堅稱AI根本沒有泡沫 清倉全為加碼投資OpenAI
日本軟銀集團創辦人孫正義近年積極拓展AI投資版圖，上月卻突宣佈清倉AI晶片龍頭英偉達（NVDA），震撼科技界之...BossMind ・ 4 小時前
兌換日元🇯🇵點先最抵？比較銀行找換店最新兌換價
日元走勢波動，不少港人心郁郁兌換日元儲定彈藥去日本旅行。我們今日就比較多間外幣找換店及各大銀行的兌換價，以及列出多間找換店、銀行及信用卡發卡機構的匯價，等大家可以做足準備！Yahoo財經 ・ 1 天前
宏福苑五級火︱安基苑棚網「即剪即燒」 現火舌 今早拆網 居民憂工程爆尾︱Yahoo．睇片
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑五級火奪取過百人性命，正進行大維修工程的牛頭角居屋安基苑，與宏福苑同樣聘用鴻毅建築師有限公司為工程顧問。工程承建商偉利建築工程周一（1日）在安基苑示範燒棚網，向住戶證明棚網符合安全標準。惟有住戶家屬向《Yahoo新聞》提供片段所見，其中取自屋苑C座的棚網樣本，地盤工燃點了 20 多秒起火，其後燒近兩分鐘才熄滅，過程中有火舌掉下。有觀看測試的居民稱：「着咗好耐，乜都燒咗啦！」由於鴻毅建築師兩名董事涉貪污被捕，住戶家屬亦擔心出現「監督真空」， 憂工程變「爛尾」。Yahoo新聞 ・ 3 小時前
《大賣空》本尊再度開砲 批特斯拉「估值荒謬」馬斯克薪酬更可怕
根據《路透》周一 (12/1) 報導，因電影《大賣空》(The Big Short)聞名的投資人貝瑞 (Michael Burry) 再度將矛頭指向特斯拉 (TSLA-US)，在最新部落格貼文中批評這家由馬斯克領導的電動車企業「估值荒謬」，同時警告特斯拉持續稀釋股東持股。這篇文章發布於他周日(11/30) 於 Substack 推出的付費電子報《Cassandra Unchained》。鉅亨網 ・ 13 小時前
日網瘋傳拋售7兆日元中國債報復傳言 專家斥自尋死路
日本網路上瘋傳一則傳言指日本打算在 11 月拋售 7 兆日元的中國國債來打擊中國經濟，該話題迅速衝上雅虎熱搜，日本網友一片叫好，但專家指出，只要稍加分析，便能發現其中漏洞百出。 從數據來看，日本財務省 2025 年 6 月時公佈的數據顯示，日本持有的中國國債約 110 億美元，鉅亨網 ・ 1 天前
澳新料人幣明年底升見6.95 年底結滙需求增 短線穩中向好
在岸人民幣（CNY）兌美元昨日在亞洲時段收升69點，報7.0725，創近14個月新高，分析指出，人民幣中間價昨日升至逾13個半月高位，與美元偏弱有助人民幣反彈有關。而臨近年底結滙需求增加，預計人民幣短線穩中有升。由於內地基本因素仍非太理想，人民幣年底前升穿7算機會不大，料短期在7.06至7.08區間上落，不過澳新銀行預期明年底有望升至6.95。信報財經新聞 ・ 12 小時前
內房危機｜內房債問題加劇 佳兆業提出「以股代息」 萬科要求境外債延期
內房問題持續惡化，佳兆業集團（1638）宣佈，正就六隻未償還的境外債連利息，提出「以股代息」的同意徵求；另一內...BossMind ・ 1 小時前
港元定期存款利率大比拼 邊間銀行最高息？
銀行紛紛搶存戶，去銀行做定期存款，回報雖然未必及得上股票、債券，但勝在夠穩陣，而且簡單易明，難怪不少穩健投資者皆鍾情這種收息工具。Yahoo財經 ・ 1 天前
HashKey上市過關 傳本月籌39億 首隻Web 3.0概念IPO 幣市不就添變數
本港即將迎來首隻Web 3.0概念的IPO。香港持牌虛擬資產交易平台HashKey Exchange的母公司HashKey Holdings（下稱HashKey），已通過聯交所上市聆訊，摩根大通、國泰君安融資為聯席保薦人。信報財經新聞 ・ 13 小時前
聖誕自助餐優惠2025｜銅鑼灣柏寧酒店聖誕自助餐限時64折起！人均最平$394任食香煎法國鴨肝／酥皮蟹肉周打湯
聖誕節就是大家可以盡情放肆食好東西的節日！今年銅鑼灣柏寧酒店PLAYT推出全新「聖誕美食嘉年華自助餐」主題，多款節慶美食如慢烤聖誕火雞、烤聖誕火腿配蜜糖燒汁、聖誕薑餅人曲奇、聖誕朱古力樹頭蛋糕等源源不絕供應。現在只要去KKday預訂，更有限時早鳥優惠低至64折，自助午餐折後人均$394起，而自助晚餐則人均$702起，以港島區聖誕節自助餐價錢來講，非常抵食！趁優惠價提早訂定聖誕大餐，到時帶屋企人去食餐好喇！Yahoo Food ・ 1 天前
李家超宣布立法會選舉如期 12.7 舉行 就宏福苑火災設「獨立委員會」由法官主持｜Yahoo
今日（2 日）是大埔宏福苑五級火發生第七日。行政長官李家超今早出席行政會議前見記者，表示 12 月 7 日立法會選舉將會如期舉行。Yahoo新聞 ・ 5 小時前
日本醫療欠費1萬日圓黑幕！ 20萬降1萬後1846萬單案！
哎喲，日本的機場本該是遊客帶伴手禮的快樂起點，誰知厚生勞動省26日宣布，2026年起將訪日外國人醫療欠款審查門檻從20萬日圓降到1萬日圓（約500港幣）Japhub日本集合 ・ 2 小時前
日債拋售潮波及全球債市 美國國債在感恩節後一周弱勢開局
【彭博】-- 美國國債在感恩節後一周開局不利，日本國債的下跌蔓延至全球債市。隨著日本央行本月晚些時候可能加息的預期升溫，日本10年期國債殖利率躍升至2008年以來最高水平，美國10年期國債殖利率隨之上漲3個基點至4.04%。該走勢也推高了從歐洲到紐西蘭等各國債券的殖利率。美國債券交易員對日本央行政策仍保持敏感，因其掌控著全球日圓流動性的閥門。日本利率的上升可能吸引國內投資者將更多資金投入本土政府債券，而非投資於美國國債等海外收益較高的資產。受聯儲會降息預期影響，美國國債殖利率在4%附近震盪。此前紐約聯儲銀行行長John Williams表示近期存在降息空間，推動殖利率上周跌破該水平。交易員認為聯儲會下周推行年內第三次降息行動的概率約為80%。推薦閱讀：川普稱他已決定聯儲會主席人選 (1)投資者還將密切關注今日稍晚公佈的ISM 11月製造業數據，以獲取美國貨幣政策前景的線索。彭博調查顯示，經濟學家預計整體指數將小幅改善，而支付價格分項指標將出現下滑。瑞穗國際策略師Evelyne Gomez-Liechti表示：「這可能足以驗證當前市場看跌的壓力。」原文標題Treasuries DecliBloomberg ・ 19 小時前
何東家族第四代成員1,618萬買囍滙兩房 呎價近3萬 上手10年賺436萬
樓市氣氛回暖，近月多個老牌家族陸續入市，當中灣仔地標屋苑囍滙更屢錄名人置業。最新交易顯示，何東家族第四代後人何猷廣以1,618萬元購入囍滙一個低層兩房單位，實呎迫近3萬元。28Hse.com ・ 3 小時前
聖誕自助餐優惠2025｜麗晶酒店港畔餐廳節慶自助盛宴75折起！人均$517起歎即煮新鮮龍蝦/烤火雞/鳳梨蜂蜜烤火腿
聖誕鐘聲漸近，漸濃等節日氛圍裡，不能少了一場豐盛的美食盛宴，是時候物色最抵食的聖誕自助餐！原來香港麗晶酒店港畔餐廳已推出12月主題節慶自助餐，匯集新鮮龍蝦、烤火雞、鳳梨蜂蜜烤火腿等節日美食，海鮮、烤肉、刺身、甜品等各式佳餚統統不缺，更驚喜帶來低至75折的限時優惠，人均低至$517起就能暢享節日美味！Yahoo Food ・ 2 天前
Black Friday黑五優惠2025｜M4 MacBook Air 創新低，HK$5,750 平過香港 2 千蚊入手最適合大眾 Apple 筆電
對大多數人來說，MacBook Air 可以算是最符合日常需求的 Apple 筆電。現在其 M4 型號創下了歷史新低。Yahoo Tech HK ・ 1 小時前