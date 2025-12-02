【彭博】-- 美國國債在感恩節後一周開局不利，日本國債的下跌蔓延至全球債市。隨著日本央行本月晚些時候可能加息的預期升溫，日本10年期國債殖利率躍升至2008年以來最高水平，美國10年期國債殖利率隨之上漲3個基點至4.04%。該走勢也推高了從歐洲到紐西蘭等各國債券的殖利率。美國債券交易員對日本央行政策仍保持敏感，因其掌控著全球日圓流動性的閥門。日本利率的上升可能吸引國內投資者將更多資金投入本土政府債券，而非投資於美國國債等海外收益較高的資產。受聯儲會降息預期影響，美國國債殖利率在4%附近震盪。此前紐約聯儲銀行行長John Williams表示近期存在降息空間，推動殖利率上周跌破該水平。交易員認為聯儲會下周推行年內第三次降息行動的概率約為80%。推薦閱讀：川普稱他已決定聯儲會主席人選 (1)投資者還將密切關注今日稍晚公佈的ISM 11月製造業數據，以獲取美國貨幣政策前景的線索。彭博調查顯示，經濟學家預計整體指數將小幅改善，而支付價格分項指標將出現下滑。瑞穗國際策略師Evelyne Gomez-Liechti表示：「這可能足以驗證當前市場看跌的壓力。」原文標題Treasuries Decli

Bloomberg ・ 19 小時前