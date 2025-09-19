香港銀行跟隨美國重啟減息，主要銀行包括3間發鈔行將最優惠利率（P）和儲蓄利率，同步下調0.125厘，符預期，H按封頂息亦相應由3.5厘，降至3.375厘。與樓按掛鈎的1個月港元拆息（HIBOR）昨天仍上升，銀行公會稱，現時銀行體系結餘規模將令流動性持續偏緊，HIBOR回落空間有限。分析認為，現時臨近季結和10月長假期導致拆息高企，年底前料回落到2.4厘至2.5厘，意味着供樓人士在一段時間內依然要捱封頂息。

信報財經新聞 ・ 13 小時前