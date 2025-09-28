日自民黨參議員率團訪台 討論經濟安全等議題

【on.cc東網專訊】台灣外事部門周日（28日）公布，日本參議院自民黨議員會長松山政司當日起率團訪台至周二（30日），期間將與台灣地區領導人賴清德、前領導人蔡英文會面，討論台日關係、區域情勢及經濟安全等雙方共同關切議題。

日本參議員代表團團員包括渡辺猛之、上野通子及堀井巌等合共5人，他們在台期間除了會見賴清德、蔡英文，亦會與台灣日本關係協會會長蘇嘉全等人會談，並前往高雄向日本已故前首相安倍晉三的銅像獻花致意。

廣告 廣告

松山政司歷任日本內閣府特命主管大臣、外務副大臣及經濟產業大臣政務官等要職，資歷豐富，熟稔日本經貿及社會政策。台方指，面對印太區域安全挑戰與全球供應鏈重組的複雜多變情勢，松山政司今次率團訪台有助深化台日在各領域實質合作，建構更緊密堅韌台日關係。

【更多即時新聞詳情請上東網新聞】