日自民黨大勝 華專家料日本再軍事化勢加速

【on.cc東網專訊】日本首相高市早苗去年11月初發表「台灣有事論」，導致日中關係急速惡化，持續緊張。內媒引專家分析指，日本眾議院選舉後，日本「再軍事化」進程勢必加速發展，戰後和平體制的核心約束會進一步被削弱，日本進一步成為地區安全緊張、陣營對立、軍備競賽乃至核風險擴散的源頭。同時，日本將謀求進一步綁定美國，拉攏美歐亞盟友，強化同中國的對抗牽制姿態。

中國社會科學院日本研究所綜合戰略研究室主任盧昊周日（8日）接受內媒訪問時指，在保守勢力穩定掌控國會前提下，高市早苗推動修憲強軍等右翼政治議程的外部限制進一步削弱，估計她會加緊修改新安保三文件、進一步解禁安全防衞政策限制、強化國家軍事機器能力。在野勢力無論內部團結、國會席位還是政見公信力均存在較大不足，暫時難以制衡執政聯盟行動。

盧昊認為高市早苗內閣奉行「政治大國」、「軍事大國」戰略導向，積極推動「再軍事化」，其舉措具有高度系統性與長遠設計，目的是實質架空和平憲法第9條的放棄戰爭權規定，以及「專守防衞」國防原則，發展更具進攻性及威懾力的軍事能力，進一步擴大海外軍事行動權限範圍。

分析認為自民黨與日本維新會組成的執政聯盟大勝，日本的安保、移民等政策或將進一步向右傾斜，而眼下日本的處境尤為棘手，日中關係處於最糟糕狀態，日本必須從頭思考如何搭建起關係改善的路徑。對於選舉後日本在對華方面的動向，中國國際問題研究院亞太所特聘研究員項昊宇相信日本會進一步綁定美國及拉攏美歐亞盟友，試圖維護在區域安全機制中的主動地位，並在東海、台海、南海等議題展現出比歷屆政府更直接、更強硬的干預姿態。日本右翼勢力的戰略冒險和投機性可能會進一步增強，對華政策的對抗性可能會更加顯著，這對中日關係是嚴峻挑戰，也會有新的風險。

內地官媒前總編輯胡錫進撰文指，今次選舉結果很難為高市早苗奉行更極端的對華冒險政策提供有效支持，因為中國已經成為經濟和軍事上的超級力量，科技實力也愈發顯著，日本對華政策除了受內部政治的影響，還會受中日實力差距的制約，也會受到美國及歐洲對華態度的牽制。高市早苗可能會用勝選與中方打心理戰，希望在不收回錯誤言論下，實現對華關係的突破，但這是她的妄想，中方不會在涉及台灣的原則問題上向日本讓步。

胡錫進直指，高市早苗無論當幾年首相，都成為不了希望成為的戴卓爾夫人。他寫道：「她（高市早苗）不是『鐵娘子』，而是『攪屎棍』。」

