日自民黨高層晤菲防長 關切中朝俄軍事合作

【on.cc東網專訊】日本自民黨政務調查會長小林鷹之周三（7日）在菲律賓，與該國防長特奧多羅舉行會談。因應中國加強海洋活動，兩人確認將強化安全保障領域的合作，並關切中朝俄深化軍事合作。

小林鷹之強調，將南海建設成為和平開放之海，會對地區與國際社會的和平穩定作出巨大貢獻。他與特奧多羅共同展示對中國、北韓和俄羅斯深化軍事合作的關切，並確認與美國、南韓、澳洲等國多邊合作的重要性。

小林表示，日本將推進向友軍提供防衞裝備品與器材的「政府安全保障能力強化支援」（OSA）機制，為了能實現包括老舊護衞艦在內的轉移，將在自民黨內展開探討。

