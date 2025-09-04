日航機師起飛前飲酒 航班延誤逾 600 人受影響 去年至今第三宗 交通省調查︱Yahoo

日本航空（JAL）

【Yahoo新聞報道】日本航空（JAL）再度爆出機師酒後問題，上周四一名原定由檀香山飛往日本中部國際機場的機長，當日以身體不適為由請病假，並承認前一天在酒店內飲酒。JAL 因此需安排其他機師接替，結果連同另外兩班原定飛往東京羽田機場的航班一併延誤。

受事件影響，由夏威夷飛往日本的 3 班航班延誤，其中 2 班延誤約 18 小時，共約 630 名乘客受影響。日本國土交通省已於周三派員到JAL東京總部調查。該公司表示，雖然早前已提交防止同類事故的措施，但再次發生酒精相關事件，實屬嚴重，並為事件向乘客致歉，重申會「徹底落實相關措施」。

日航機師屢涉醉酒

連同上述事件，日航去年至今已發生最少三宗機師飲酒事件。去年四月，日航一名機長因在美國的酒店醉酒鬧事，遭當地警方警告。同年十二月，原定從墨爾本飛往日本的航班當中，有兩名機師未能通過酒精測試，導致延誤起飛。

美國西南航空機師涉醉駕飛機被捕

近年全球多間航空公司屢次爆出機師涉酒事件。今年 1 月美國西南航空（Southwest Airlines）機師 David Allsop 被查出企圖酒後駕駛客機，遭警方在機場登機口帶走，最終被逮捕並停職。同月，日本樂桃航空兩名機師在新加坡準備飛往關西國際機場前，未依規定接受酒測便直接飛行，事後僅辯稱「不小心忘記」。

在去年 7 月，國泰航空由悉尼返港的 航班，一名由悉尼返港的二副機長在澳洲接受抽樣呼氣測試，結果呈陽性，立即被停飛候查。

達美航空機師 2023 年在英國愛丁堡準備飛往紐約時，被發現手提箱內藏有烈酒，酒測更達法定標準的 2 倍，結果遭革職及判監禁 10 個月。台灣長榮航空 2023 年則因一名外籍機師酒測數值不合格，卻在多次檢測後仍被放行，事件引發工會批評公司漠視飛行安全。