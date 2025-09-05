日航機師起飛前飲酒 調查揭曾篡改酒測日期 7 年前已因飲酒被列嚴格監察︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】日本航空一名 64 歲機師承認上月在夏威夷執勤前飲酒，並多次竄改酒精測試儀日期以逃避檢測，事件導致航班大幅延誤。日本航空表示，該名國際航線機師早在 7 年前已因飲酒問題而被列為需嚴格監察對象，當時他曾承諾戒酒。今次事件發生前，他曾使用酒精測試儀約 60 次，結果均顯示體內仍有酒精，其後改動部分測試日期。

日本航空最新調查發現，該名機師自 5 月以來在駐外期間約有 10 次飲酒紀錄，並多次以更改測試日期方式掩飾酒精反應。他在 8 月公司面談時被要求停止飲酒，當時曾再度承諾戒酒。

公司一名高層昨日（4 日）在記者會向公眾致歉，並強調將嚴肅處理事件。去年 12 月，日本航空已全面禁止機師於返程前在外站期間飲酒，以杜絕類似問題。

受事件影響，飛往名古屋中部機場的航班因此延誤約 2 小時，而兩班飛往東京羽田機場的航班更延誤超過 18 小時。

早前報道指，涉事機師於 8 月 27 日由日本飛抵檀香山後，在下午約 2 時半喝下 3 杯 568 毫升的啤酒。翌日早上，他使用酒精測試儀約 60 次，結果均顯示體內仍有酒精，其後改動部分測試日期。

該名機師最終在 8 月 28 日中午過後，通知公司身體不適，承認曾飲酒及測試儀仍顯示酒精反應。他原定駕駛的飛往名古屋中部機場的航班因此延誤約 2 小時，而兩班飛往東京羽田機場的航班更延誤超過 18 小時。