日菲混血女神的禁忌風波！池田依來沙的多面人生揭露！

福岡小甜心的模特兒冒險

說到池田依來沙，你腦海裡是不是浮現一個超有氣質的混血美女？1996年出生在菲律賓的她，帶著日菲西混血的獨特魅力，在福岡長大，147公分的小隻馬身形卻散發無敵光芒！🌟

2009年，她在「Grand Priz Nicola Model Audition 2009」一鳴驚人，成為《nicola》專屬模特兒，甜美笑顏瞬間讓粉絲淪陷！

她的Instagram（@elaiza_ikd）吸粉186.7萬，X（@elaiza_ikeda）也有27.4萬人追隨，網友直喊：「這顏值是怎麼回事啊！」

從銀幕新人到導演黑馬

2011年，依來沙在電影《俏妞出招》初登場，演個打壘球的國中學妹，正式開啟演員路！2017年，她主演《禮尚吻來》，飾演岸本杏，甜美又頑強的模樣讓粉絲瘋狂：「這演技也太會了吧！」😍

2019年的《狂賭之淵》裡，她變身冷酷的桃喰綺羅莉，壞女孩氣勢讓網友驚呼：「這反差感太炸了！」

同年，她在《貞子：起源》挑大樑，演秋川茉優，還在香港《蘋果日報》爆料拍片時遇過鬼壓床，嚇得大家直喊：「這也太靈異了吧！」

歌壇與寫真的百變風采

依來沙的才華還不只在演戲！2021年，她用「ELAIZA」名義進軍歌壇，首支單曲《Close to you》清亮嗓音直接讓人聽到起雞皮！🎵

2024年的《Love Story wa Totsuzen ni》（和Night Tempo合作）和2025年的《fantasy》更是話題爆棚，粉絲在Instagram喊：「這聲音簡直是天籟！」

她的寫真集《pinturita》（2019年，集英社，ISBN 978-4087808667）和《@elaiza_ikd》（2014年，小學館）從清新到性感全包，網友直呼：「每一張都想當手機壁紙！」

電視劇場的萬能女王

依來沙在電視劇的表現簡直無敵！2016年的《SHIBUYA零丁目》是她首次主演，2019年的《左撇子艾倫》裡，她演山岸艾倫，孤獨藝術家的內心戲讓人看得鼻酸！😢

2021年的《古見同學有交流障礙症》裡，她化身害羞的古見硝子，細膩演技讓粉絲大讚：「這根本是她本人吧！」

2024年的Netflix《地面師》（飾倉持）和TBS《海中沉睡的鑽石》（飾Rina）繼續讓她成為熱搜常客，X上粉絲喊：「依來沙的劇我一部都不放過！」

Japhub小編有話說

池田依來沙這位混血小甜心，簡直是娛樂圈的「魔法精靈」！從福岡少女到演員、導演、歌手的多重進化，她用才華和堅持閃瞎所有人！

她的書蟲魂、寺山修司迷妹身份，還有那隻萌到爆的「Pijon」鸚鵡，都讓她像個超親切的女孩。Instagram粉絲大喊：「依來沙是人間奇蹟！」😍

2025年的《fantasy》和新劇即將席捲全場，小編已經準備好熬夜追！快去她的Instagram（@elaiza_ikd）和X（@elaiza_ikeda）點讚，跟這位多才天后一起嗨翻2025吧！