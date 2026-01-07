「寫日記」變新生代療癒潮流？30日「 Journal Prompts 」幫你新年展望，跟著思考令2026有更好安排

寫日記已成為 Gen Z 的新療癒儀式，尤其在香港高壓環境下，幫助年輕人應對焦慮與壓力，透過記錄情緒與目標，轉化成自我成長工具。 以下提供一套 30 日 Journal Prompts，專為 2026 新年設計，分階段引導你回顧 2025、探索內在、規劃未來，讓來年生活更有藍圖。

Getty Images

為什麼Gen Z都在跟隨「Journal Prompts」？

比起盲目訂立目標，Journal Prompts 透過有針對性的問題，引導大腦進入「深度思考」模式。科學研究證實，透過書寫能降低焦慮，提升對生活的掌控感。

TikTok 上「journaling ideas」相關標籤已累積過億級觀看，令寫日記變成減壓、表達自己的新嗜好，而且內容是強調美學與療癒並重，令寫日記變成既定很私密，可以亂來寫的東西，變成跟大眾分享，同時整理及疏導情緒的渠道。每日 10–20 分鐘表達性書寫，當你把新年展望寫下來，令文字安排好你的目標。​​

Getty Images

30 日「Journal Prompts」該如何入手？

「Journal Prompts」隨時都可以進行，大致可以分成四星期：回顧、內在探索、行動規劃、願景鞏固，每日題目結合香港年輕人痛點，如工作壓力、關係與自我價值。​

第 1–7 日：回顧與釋放

2025 年三個最大收穫（事業、健康或關係），它們如何改變你？​ 寫下三個後悔或教訓時刻，現在你會如何改寫結局？​ 列 10 件感恩事，包括香港日常小確幸如街邊奶茶或朋友聚會。​ 2025 最驕傲的決定是什麼？它帶來何種自由？​ 寫信給過去一年的自己，寬恕一件事並慶祝成長。​ 回顧身心狀態：睡眠、飲食或運動哪裡需調整？​ 描述 2025 最享受的一天，重現那份平靜。

第 8–15 日：內在與價值觀

三詞形容現在自己，三詞形容理想 2026 自己，差距如何填補？​ 最近一次焦慮爆發：觸發點是什麼？你需要何種支持？​ 你最珍惜的三個價值（自由、穩定、創意），如何融入香港快節奏生活？​ 誰讓你感到被理解？他們的哪些行為可複製到自己？​ 社交媒體如何影響你的自信？三愛三恨。​ 若無需取悅他人，你會放棄或追求什麼？​ 一個「真實做自己」的場景：誰在旁？心情如何？ 謝謝信給身體：它在 2025 如何扛住壓力？

第 16–23 日：2026 行動規劃

新年三重點域（健康、財務、關係），各一具體小目標。​ 2026 年底理想一天：從早茶到晚安，細節盡錄。​ 三新習慣及其「微版」（如每日 5 分鐘冥想）。​ 金錢反思：2025 最佳/最悔開支，2026 如何優化？​ 三拖延大事，本週最小行動。​ 界線練習：三情境說「不」，守護能量。​ 2026 單一主題詞（如「平衡」），為何選它？​ 一項想學技能，三個月小步驟。

第 24–30 日：願景與鞏固

信給 2026 年底自己：預期改變與支持方式。​ 唯一夢想：實現後生活何變？​ 理想支持圈：誰？如何互動？​ 三減壓儀式（如維港散步、無手機晚餐）。​ 自誇三強項：detail 吹噓。​ 今日三小確幸，明日如何放大？​ 「愛的情書」給自己：感謝與溫柔承諾。​

「Journal Prompts」實踐指南

除了買一本美美的日記薄來紀錄之外，都有不少日記APP可以使用，MOODA是小編近期有使用的日記APP，版面可愛，又可以剪剪貼貼DIY設計你的日記封面，又可以上載圖片（每篇一張，隨後要課金），而且是可以記錄心情，開回來回顧時就知你的日子是否過得開心。

MOODA圖片

MOODA圖片

MOODA圖片

MOODA圖片

另外，iPhone本身都有紀念情緒的日記APP，State of Mind，也是可以記錄心情同時都可以紀錄情緒。

iPhone原來有紀錄情緒功能！State of Mind完整用法攻略，記錄情緒不只是潮流，研究顯示每天1分鐘提升幸福感

「Journal Prompts」重點是讓你可以整理好思緒，令你可以對自己未來有更清晰的想法，自然安排得更有條理與效率，2026年加油！

