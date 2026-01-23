專訪車婉婉｜母親離世傷心成低潮：希望我冇讓曾志偉丟架
日銀維持利率0.75%不變 預期經濟持續溫和成長
（法新社東京23日電） 日本中央銀行日本銀行（BOJ）今天宣布最新貨幣政策決定，將主要利率維持在0.75%不變。
日銀於2024年開始將利率從負值上調，相關數據顯示，日本長期經濟停滯的「失落數十年」已經結束。
日銀去年12月中旬升息後，分析師普遍預期，這次將維持貨幣政策不變。
將生鮮食品去除，日銀預測消費者物價指數（CPI）年增率將於2026年上半年降至2%以下，並稱政府抑制通膨的相關措施正發揮效果。
日銀指出，「隨著海外經濟重回成長軌道，以及所得帶動支出的良性循環增強，日本經濟可望持續溫和成長。」
這項決策出爐之際，日本首相高市早苗正準備在2月8日舉行國會選舉。（編譯：徐睿承）
