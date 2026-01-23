日銀維持利率0.75%不變 預期經濟持續溫和成長

Reuters特朗普即將在達沃斯登台。 上任第一天，他就向世界發出了警告。 「沒有任何事能阻擋我們，」美國總統特朗普（Donald Trump）在就職演說結束時如此宣示，現場響起雷鳴般掌聲。那是在一年前華盛頓的寒冷冬日，他第二任期的開始。 當時全世界是否沒有給予足夠的重視？ 在他的演說裡，藏著一句對19世紀「天命昭昭（manifest destiny）」學說的引用——即美國被神授使命，應將版圖擴張至整個大陸，並傳播美國理念。 ...

BBC News 中文 ・ 1 天前