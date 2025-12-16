日防衞省簽租約 沖繩離島部署雷達監視解放軍活動

【on.cc東網專訊】日本防衞省沖繩防衞局與沖繩縣北大東村周一（15日）簽訂村有地租賃合同，以便在沖繩縣最東端離島北大東島部署航空自衞隊移動式警戒管制雷達部隊，目的是加強對中國航母和軍機經宮官海峽進入太平洋的監視能力。

日媒透露，租賃範圍涵蓋部隊部署所需的北大東島東北部與南部合計約11公頃土地中的大部分，料於新年過後動工進行場地整備，將建設部隊廳舍和安裝雷達，部署人員約30人。

解放軍近年在日本太平洋一側海域的活動日益活躍，航母遼寧號本月初在日本附近海域進行艦載機起降，中國戰機被指用雷達照射自衞隊戰機。日本防衞省把太平洋一側的島嶼地區視為「警戒監視的空白地帶」，正加緊提升情報收集能力。

【更多即時新聞詳情請上東網新聞】