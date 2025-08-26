美國政府收緊入境審查 旅客憂手機被查
日面臨高門檻 對華出口水產欠進展
【on.cc東網專訊】日本東京電力公司啟動福島第一核電站核污水排海作業周日（24日）滿兩年，共同社周一（25日）報道指，雖然中國政府已解除暫停進口日本水產品的措施，但貿易所需設施重新註冊登記和放射性物質檢測成為高門檻，實際出口方面未見進展。
中國政府今年6月宣布恢復37個道府縣水產品進口，但要求提交日本官方出具的衞生證明和放射性物質檢測合格證明。有水產業者指出，檢測結果還沒出來，質疑是否真的能出口。此外，中方對10個都縣的進口禁令仍未解除，水產企業仍感憂慮。
報道指出，恢復進口是中日政府協商的成果，有人擔憂政治因素造成開倒車的局面。日本農相小泉進次郎原定本月與中國農業農村部部長韓俊在日本舉行會談，惟疑受台灣官員上月訪日影響而未能實現，雙方圍繞農水產品磋商的進展仍存不確定性。
【更多即時新聞詳情請上東網新聞】
其他人也在看
美對丹麥沃旭風電建設喊卡 歐洲股市收跌
（法新社倫敦25日電） 美國對丹麥再生能源公司沃旭（Orsted）一項海上風電建設計畫喊卡後，風力發電概念股受挫，另外，法國股市因總理呼籲進行信任投票而走低，歐洲股市主要指數今天收跌。倫敦股市適逢銀行假日休市一天。法新社 ・ 20 小時前
日本神戶保險女職員被殺案 有前科疑兇尾隨死者50分鐘
日本神戶市的保險女職員在回家時遇害的案件，日本警察雖然拘捕了35歲的男疑兇谷本將志，然而案件仍然疑點重重。當中被害女子片山惠被谷本從工作地點一直跟蹤回家達50分鐘卻未有發現，而谷本雖然報稱與受害人不認識，但他其實早在1個月已買新幹線的車票返回關西，並且租住在死者工作地點不遠的酒店。而谷本早在3年前也曾闖入一名不認識的女am730 ・ 1 天前
紅磡大廈電錶房起火傳巨響 火勢撲熄原因待查
【on.cc東網專訊】紅磡發生火警。今日(26日)早上11時，新柳街1A至1J號大廈地下一電錶房起火並傳出多聲巨響，大量白煙湧出，驚動多人報案。消防接報到場迅速將火救熄，事件中無人受傷，起火原因有待調查。on.cc 東網 ・ 13 小時前
以色列出動挖土機 約旦河西岸樹木連根拔起
（法新社穆哈伊爾24日電） 根據目擊現場的法新社記者報導，以色列挖土機今天在以色列軍隊在場下，將約旦河西岸村莊穆哈伊爾（al-Mughayyir）數百棵樹木連根拔起。被砍伐的樹木大多是橄欖樹，這種樹對約旦河西岸的經濟和文化至關重要，而橄欖樹長期以來也是農民與以色列屯民之間暴力衝突的導火線。法新社 ・ 1 天前
孟加拉稱終結洛興雅人種族清洗為全球責任
（法新社科克斯巴扎爾25日電） 孟加拉臨時領導人、2006年諾貝爾和平獎得主尤努斯今天表示，對於在戰火不斷的緬甸遭到迫害的洛興雅少數族群，終結他們遭種族清洗的慘況是「道德責任」。尤努斯（Muhammad Yunus）在科克斯巴扎爾的援助會議上談到，「孟加拉現在收容130萬名被迫自緬甸離開家園的洛興雅人」，並稱當地是「全世界最大的難民營」。法新社 ・ 1 天前
兩電9月燃料調整費下調 淨電費每度降2.3%至6.7%
兩間電力公司下月將下調燃料調整費，其中港燈會由年初的每度電44.1仙減至32.9仙，中電亦從年初的每度電46.3仙減至42.9仙，兩者減幅分別為25.3%和7.3%。 在港燈的調整下，包含基本電費和燃料調整費的每度電平均淨電費，會減至1.56元，比今年1月的1.67元便宜6.7%。以每月用電量275度的3人家庭為am730 ・ 20 小時前
法藥廠屈公病疫苗因副作用遭美國暫停許可
（法新社巴黎25日電） 法國藥廠Valneva今天表示，他們的屈公病疫苗Ixchiq遭到美國食品暨藥物管理局（FDA）暫停許可證，因為通報出現「嚴重不良事件」（serious adverse event，SAE）。Valneva表示，美國FDA在22日對Ixchiq發布即刻生效的暫停許可令，當中援引4起新增的嚴重副作用案例，其中3例發生在70至82歲患者身上。法新社 ・ 1 天前
中國空間站完成多項生命科學在軌實驗 提供新藥研發新思路
央視新聞周日報道，今年7月15日，天舟九號貨運飛船攜帶23項科學實驗物資上行中國空間站，進行在軌實驗。個多月來，各項實驗進展順利，其中空間生命科學實驗已完成在軌實驗任務，發現在太空微重力環境下，腦細胞移動速度更快、肌肉修復進程卻變慢，而脂代謝疾病藥治療效果明顯提升，或有助研發新藥。 最新在軌實驗發現，在太空環境下am730 ・ 20 小時前
NBA | 「蟻人」出訪中國 與姚明會面 誓言在巨人頭上入樽
木狼球星安東尼艾華特斯近日為運動品牌展開中國巡迴活動，期間與前火箭巨人中鋒姚明會面。一向作風搞笑的他，聲稱可以在姚明這位NBA傳奇面前入樽。Yahoo 體育 ・ 3 小時前
粉嶺村屋起火冒濃煙 射水撲熄起因待查
【on.cc東網專訊】粉嶺發生火警。今日(26日)早上10時52分，沙頭角公路河壩村多名村民報案，指一村屋起火冒出大量濃煙。消防接報派出一隊煙帽隊開喉灌救，同時搜救隊到場協助救援，火勢迅速被撲熄，事件中無人受傷，起火原因有待調查。on.cc 東網 ・ 13 小時前
輝達全新AI機器人大腦 首波台廠夥伴宜鼎、研華、益登3家入列
輝達 (NVDA-US) 今 (26) 日宣布推出全新 AI 機器人大腦 Jetson AGX Thor，並在官網公布首波 20 家合作夥伴，台廠僅有 3 家入列，包括研華 (2359-TW)、宜鼎(5289-TW) 與益登(3048-TW)，其鉅亨網 ・ 12 小時前
衞生署周一起一連六日打擊車站違例吸煙 控煙酒辦冀鼓勵更多人戒煙
【Now新聞台】衞生署周一起，一連六日打擊車站違例吸煙。衞生署控煙酒辦公室主任林民聰在本台節目《時事全方位》表示，會加強主動巡查，希望能夠鼓勵更多人戒煙。 衞生署控煙酒辦公室主任林民聰：「執法是整個控煙策略的一部分，最終目的是降低吸煙率，吸煙的人透過各方面措施令他們嘗試考慮戒煙或者戒煙。我們做一些執法，為何要加強執法，又要改善執法措施效率？最主要是希望提高阻嚇性，讓吸煙人士知道不要貪一時方便或者心存僥倖在禁煙區吸煙，這行為會影響身邊其他人。」#要聞now.com 新聞 ・ 11 小時前
滙豐定息按利率2.73厘 料受歡迎
本港銀行同業拆息(HIBOR)從低位明顯反彈之際，滙豐銀行趁機重推定息按揭，年利率低至 2.73厘，相比目前以H按計的封頂息3.5厘吸引，客戶可選擇3年或5年計劃，罰息期2年及3年。不過，市場普遍預期美國聯儲局下月減息，並觀望本港銀行會否跟隨，因此有分析認為業主毋須急於決定轉向定息按揭；但亦有分析認為計劃會受歡迎。am730 ・ 20 小時前
太誇張！嬰兒出生「被護士扯斷頭」
[NOWnews今日新聞]印尼北蘇門答臘省發生一起駭人聽聞的產科事故，一名產婦在分娩時意外發生嚴重併發，嬰兒頭部在接生過程中與身體分離，消息傳出後震驚社會並引發大規模輿論。許多網友在社群平台上要求院方...今日新聞 ・ 1 天前
調查：催工文化最危害工地安全 建造業議會倡源頭消除或減低風險
工業意外一宗都嫌多，加強安全意識可有助防範意外發生。有調查指出，七至八成的死亡事故是前線管理人員和工友的不良心態和習慣造成。負責調查的建造業議會認為，「趕工催工」文化影響前線人員心態，盼建造業持份者推廣及加強宣揚「零意外的目標」。發展局長甯漢豪表示，安全智慧工地系統標籤計劃累有逾600個地盤參與，希望公眾積極參與建造業am730 ・ 20 小時前
英國反對「難民酒店」示威浪潮爆衝突 多地現「升旗行動」 極右派聲勢擴大︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】英國多個城市和城鎮在周六爆發大規模示威，反對政府在酒店安置難民。示威者與反種族主義團體爆發對峙，部分地區演變成衝突，警方出動防暴警員及騎警分隔人群，並拘捕多人。據報極右翼政黨和團體亦有參與組織示威，全國多地出現大規模懸掛米字旗和聖喬治旗的「升旗行動」，令右翼聲勢進一步擴大。Yahoo新聞 ・ 1 天前
繼英特爾後 美政府研入股軍工企業
特朗普政府正考慮是否應該收購主要國防承包商如Lockheed Martin(LMT.US)的股權。 美國商務部長Howard Lutnick周二在接受訪問時披露，政府有意採取入股舉措。美國政府早前以約90億美元收購英特爾(INTC.US)10%股份的交易。 當被問及特朗普政府是否會入股其他與政府有業務往來的公司時，Lutnick稱，國防方面正在進行一場龐大的討論，指Lockheed Martin大部分收入來自聯邦合同，基本上就是美國政府的一個部門。(me/t)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 3 小時前
日本部分地方政府已引入或計劃引入住宿稅
隨著遊客數量激增，日本部分地方政府已引入或計劃引入住宿稅。infocast ・ 1 天前
華爾街日報稱 中國國際貿易談判代表李成鋼將赴美舉行會晤
【彭博】— 《華爾街日報》報導，中國本周將派遣一名重要的貿易談判代表前往美國，表明雙方關稅休戰後正在恢復溝通。Bloomberg ・ 13 小時前
白宮經濟顧問：特朗普需時數月決定聯儲局主席接任人
美國國家經濟委員會主任哈塞特周一表示，美國總統特朗普仍需時數個月決定誰將接替聯儲局主席鮑威爾，稱財政部長貝森特正物色人選，他和特朗普正面試一些非常優秀的候選人。 另外，哈塞特認為，鮑威爾上周五暗示或減息的演講很有道理，但稱聯儲局行動稍晚，指過去六個月的年化物價漲幅為1.9%，通脹率已經大幅下降。(me/t)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前