日韓女生都在偷偷練這招！養成「偽體香」的3個關鍵：從肌膚到髮絲都香得剛剛好！
對日韓女生來說，「體香管理」早已是生活的一部分，她們不是用濃烈香氣取勝，而是透過香水、沐浴與髮香堆疊出一種乾淨又令人上癮的香氣存在感！這種若有似無的「偽體香」，才是高段位香氣哲學的核心。以下三個步驟，教你打造出宛如天生體香的迷人氣味。
一、從香水開始，用法式疊香打造「乾淨又有個性」的氣息
「偽體香」的香味哲學就是絕不張揚，她們追求的是那種彷彿與肌膚融為一體的自然香~而來自法國普羅旺斯的香墅旅程，便是以天然香材與純淨線性香調聞名——沒有濃烈前調，卻在每次呼吸間釋放出柔和韻味，懂香味的女生，都知道它們是法式極簡中的高級代表！像是品牌新作「艾克斯佛手柑檀木香水」就以佛手柑、檀香與淡茶香構築出清透木質調，像一層貼合肌膚的柔光氣息，溫柔卻有存在感。
值得一提的是，「香墅旅程」也提倡所謂的法式疊香藝術，像穿搭一樣的混香運用方式，讓清淡香氛也能玩出個性！例如木質調的「艾克斯佛手柑檀木香水」，就可以和花果香的「呂貝宏櫻桃花香水」疊擦，先噴明亮的櫻桃花香，再疊上木質香，香氣不互搶反而彼此融合，散發出「乾淨中帶個性、優雅裡藏態度」的氛圍，這就是所謂的「懂香女孩」氣場——自然卻令人難忘。
二、洗沐也要香，讓肌膚自帶光澤與溫柔香氣
真正讓人著迷的香氣，往往從洗完澡那一刻就開始！日韓女生在養成「偽體香」時，也很講究讓肌膚本身散發出乾淨香氣。黛珂全新推出的AQ煥妍潤澤沐浴乳與潤白身體乳，把頂級臉部保養的奢華成分延伸到全身肌膚，細緻如美容液的泡沫能溫柔洗淨髒汙與暗沉，肌膚洗後光滑細緻不乾澀；再搭配潤白身體乳，雙重有效成分「維他命C誘導體＋傳明酸」能提亮膚色、改善粗糙，讓肌膚透出如絲絨般的光澤。香氣以金玉蘭、曇花與木蘭為主調，融合淡淡麝香，溫柔中帶著高級感，那是一種「乾淨到讓人誤以為是妳天生體香」的味道，柔和、細膩、卻讓人記得。
三、最後一抹髮香，微風吹過的瞬間最迷人
真正懂香的女生，從不忽略「髮香」這個關鍵，因為香氣不只留在肌膚上，還會在髮絲的飄動之間，悄悄成為妳的記憶標誌！尤其在秋冬季節，一抹柔和髮香，往往比香水更能傳遞溫度，這也是為什麼巴黎萊雅熱銷斷貨的「金緻護髮精油-暖木裸香」一回歸就引發搶購潮！靈感源自「被晨光親吻的暖棉木質麝香」，融合佛手柑、鳶尾花與喀什米爾木香，香氣乾淨又溫柔，像清晨陽光落在白襯衫上的味道，當微風拂過肩頭，那股淡淡暖木香悄悄散開——既像擁抱，也像餘韻。
