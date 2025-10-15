日韓熱賣『百元唇彩』TOP 3！3CE、CLIO、曼秀雷敦人氣色選一次公開

（圖／品牌提供）

這個秋冬，唇彩不只是妝容的點睛之筆，更是展現氛圍感的關鍵！從韓妞爆紅的極柔霧唇，到日常最實用的潤色潤唇膏，再到甜美系的水光唇釉，這波「百元唇彩」熱潮來勢洶洶，不必花大錢也能輕鬆打造明星般的妝感。

韓系霧唇代表：3CE「奶油絲絨柔霧唇釉」

韓妞化妝包裡一定有一支的3CE，這回帶來經典品項的全新升級版-極致絲絨柔霧唇釉PLUSH！配方主打「絲絨般滑順×持久不乾×水潤服貼」，塗抹瞬間就像把奶油絨布輕柔包覆雙唇，薄擦能營造溫柔霧感、厚擦則氣場全開，唇色濃郁飽和又不顯唇紋之外，因為還添加角鯊烷與油橄欖精華等保濕成分，讓霧面妝效不再乾巴巴，全天持色依然水潤舒適。

3CE極致絲絨柔霧唇釉PLUSH 4g／500元（圖／品牌提供）

本次同步推出8款秋冬新色，從低調溫柔的「#20辣拿鐵」、溫暖氛圍感的「#21炙鐵棕」，到一擦就像韓劇女主角的「#23高調紅」，每一支都是話題色號！其中#25純色裸更是打造「偽素唇妝」的首選，一抹氣質感爆棚！以500 元的親民價，就能入手媲美專櫃的霧感妝效，難怪一上架就成為唇彩控熱搜焦點。

#20辣拿鐵、#21炙鐵棕、#23高調紅、#25純色裸是特調新色。（圖／品牌提供）

重磅回歸的#01紅梨色、#02磚紅色、#03豆沙紅跟#10木質玫瑰則是經典明星色。（圖／品牌提供）

同場加映~即日起至3CE蝦皮官方旗艦店還有期間限定購物滿額禮！睫毛夾、手拿鏡、化妝包等你來收集。（圖／品牌提供）

日系潤色系：曼秀雷敦「水彩潤唇膏」

想在日常妝容中多一點柔美氛圍，絕不能錯過曼秀雷敦的人氣潤唇膏！它們今年的話題新色#柔暮棕，以暖棕色揉合細緻紅調，一抹就能展現溫柔知性的高級感；而且成分也絲毫不馬虎，添加有多重植物精萃美唇油，質地絲滑輕盈、滋潤修護力一流，即使乾燥季節也能維持雙唇柔嫩光澤。

曼秀雷敦水彩潤唇膏#06柔暮棕3g／170元（圖／品牌提供）

系列還有閃耀紅、暖陽橙與甜戀粉三款人氣色調，從素顏到淡妝都能無違和搭配，是學生族、上班族包包裡的必備潤色好物。170元的價格不僅超佛心，實際上唇效果更是充滿「日系高級氛圍感」，難怪每到換季就會掀起搶購潮。

曼秀雷敦水彩潤唇膏全系列四種色選皆以輕透水彩感為靈感，打造透明感柔美色澤。（圖／品牌提供）

韓妞果汁唇：CLIO「水晶糖心光潤唇釉」

想要立刻擁有「韓劇女主角般的果汁水光唇」，CLIO這支水晶糖心光潤唇釉是近期社群最夯的選擇！蘋果限定版延續系列的高人氣玻璃光澤與輕盈質地，塗抹起來不黏膩、不顯唇紋，近距離也能呈現自然透亮感，再加上瓶蓋還嵌入可愛小蘋果，象徵「咬一口就能感受幸福」，整體氛圍超療癒。

CLIO水晶糖心光潤唇釉蘋果限定版3.4g／520元（圖／品牌提供）

這次推出的三款限定色也超討喜—#18冰糖蘋果是純欲系櫻桃粉，甜美不做作；#19暖澄蘋果則是元氣杏桃色，瞬間提亮膚色；#20太妃蘋果則以奶茶棕調展現知性感。520元的價格搭配極高顏值包裝，不只好用更好拍，是韓系妝容愛好者絕不能錯過的新品。

三款以蘋果為靈感的限定色系，柔嫩甜美卻不失質感，從粉色到奶茶色調，滿足不同日常氛圍。（圖／品牌提供）

