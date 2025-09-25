樺加沙打風｜Yahoo 新聞報道清單一次睇
【屎話】淺談日韓整形技術差異，其實日本人才是整形大師！
【屎話】淺談日韓整形技術差異，其實日本人才是整形大師！
無論時代怎麽改變，女人們永遠都保持著一顆愛美的初心。
可是，換頭的地方這麽多，你知道哪裡才是讓臉蛋起死回生的寶地嗎？
眾所周知，韓國和日本都是名副其實的整形大亨，但是在選擇去日本還是韓國整容前，不妨先看看兩個國家的整形風格。
有中國網友就以日本和韓國的女星整容案例為素材，整理了一份《日本 VS 韓國整容對比》！
對比NO.1 風格不同：韓國是整形，日本是易容
・韓國：大改大整，根據最美五官徹底改造
韓國整形的最大特點是：對比整容前後的照片，簡直就是換了一個人。
因為韓國的整形是按照最完美的模板來塑造的，所以把韓國的美人們放在一起，根本就是連連看挑戰！
・日本：局部微調，保留個人五官特色！
相對於韓國的流水線整容風格，日本的整容術更有匠人精神。
其實看了日本女星的整容范例就能發現，日本的整容注重局部微調，充分保留了個人特色，一點一點慢慢來。
不留痕跡、自然、保留特色，是讓日本整容成功的重要因素。
所以在日本，很多我們心中天生麗質的女神都是「後天加工」過的哦！
對比NO.2 臉型篇
・韓國：鵝蛋臉、瓜子臉（下巴一定要尖）！
韓國崇尚的是標準的鵝蛋臉型， 下巴的線條流暢，咬肌不明顯，因此在韓國，臉型的整形主要是骨骼的整形，另外還包括吸脂。
面部美容整形算是較大的手術，通過挪動、切除部分下頜骨等改變骨骼位置的方法達到整形效果。
會根據你的面部特點，取切掉部分腮部的骨頭，挪動下頜骨的關節，然後自動產生一個拉長下巴的效果，使下巴、臉形同時發生變化。
・日本：不對臉型做過分調整
日本女星整形不會對原本的臉型做過大的調整，只是在原本的臉型上進行微調，讓整個臉型更加精致小巧。
這就是為什麽日本女星看起來整張臉都很自然，似乎也沒有多大變化，但就是感覺氣質和韻味直直往上漲。
日系整容寧願在五官上微調配合，較少在臉型上下狠手，這樣做的好處是盡量保留了個人的特色，避免了千人一面的尷尬。
比如堀北真希，整容之後，方的下頜角和高顴骨被保留了，這樣既保留了她個人的特色，又將她的顏值進行到最大化。
對比NO.3 眼睛篇
雙眼皮大概分為四種類型：平行型、開扇型、新月型和歐美型。
・韓國：平行以及新月型雙眼皮
韓國在眼部整形上偏愛深邃又BlingBling的眼睛，因此在雙眼皮手術上偏愛平行以及新月型。
▼平行型的特點是雙眼皮線與上眼瞼平行，看起來大氣、穩重。
還有大平行和小平行之說，區別在於寬度不一，好多韓國明星的眼睛都是這個形狀。
▼新月型雙眼皮中間部分最寬，而內外眼角處較窄，雙眼皮線即弧形，呈月牙形，顯得眼睛又大又圓，明亮有神，天然可愛。
・日本：扇形雙眼皮
日本在眼部整形的風格上與韓國大不相同，她們的雙眼皮不會開得特別寬。
▼扇形雙眼皮的特點是越靠近外眼角雙眼皮越寬，如同一把折扇打開的形狀，看起來溫柔嫵媚又秀氣。
除了雙眼皮手術外，日本女星在做眼部手術的時候，還會做一個下眼瞼下至術的項目，將外眼角內側的下眼瞼部分向下拉，使眼睛縱向變大一點。
這樣看起來，眼睛就稍微圓了一點，下眼瞼弧度也變得非常好看。
看森繪梨佳的下眼瞼後半部分，就有一個往外擴的弧度，就是靠這項下眼瞼手術打造出的無辜杏仁眼！
對比NO.4 鼻子篇
・韓國：L形
韓國比較偏愛L形的名品鼻，以太陽嫂閔孝琳為例子，清晰立體的鼻子線條和尖尖的鼻頭，顯得比較有距離感和攻擊性。
鼻子又挺又直，側面看基本是一條直線，弧度很完美，跟歐美人的立體感有一拚。
鼻翼自然收窄，鼻頭小而翹，顯得非常精致秀氣。
・日本：I形
日本在鼻部整形上還是發揮一貫鬼斧神工的風格，主張I形鼻，主打的就是自然！
比如水原希子原本是蒜頭鼻+山根也很塌，鼻小柱並不突出。
她修正鼻尖和鼻翼，最後收緊整個鼻子輪廓，所以即使感覺她始終在鏡頭前沒斷線，但其實她悄悄地就完成了變臉計劃。
對比NO.5 價格篇
從價格上來看，日本的整容費用是最貴的，其次是中國，最便宜的是韓國。
所有價格單給的數據僅僅是一個參考而已，整形手術必然會涉及到材料問題、醫生問題等。
使用不同材料、不同醫生，肯定價錢是不一樣的。
對比NO.6 技術篇
在中日韓三國中，日本是最早開展整形美容手術的亞洲國家。
日本整形外科學會是1958年成立的，韓國是1966年，中國是1985年。
千萬不要小看這短短十年不到的時間！對於整容界來說已經可以定奪一項新的手術項目是不是可以在市面上盛行了。
因此可以說日本的整容技術是走在亞洲領先地位的。
從這份最新國際美容外科學會（ISAPS）會員名單就可以看出，日本一流的整容醫生在亞洲是最多的，中國次之，而韓國最少。
最後還是要說，身體髮膚受之父母，加上手術風險高
愛美的男孩女孩們還是要三思而後行哦！
其他人也在看
中國古姓被日本搶風頭內幕！ 新垣端木東野的跨國黑幕！
哎呀，誰會想到新垣結衣的「新垣」其實來自中國周文王時代！這姓源自周文王第十五子封在新垣邑，後人以地為姓。漢代有新垣平是望氣師，魏國新垣衍是將軍，史書上都有記錄。Japhub日本集合 ・ 29 分鐘前
方媛懷孕後期僅48公斤！曝「做瑜珈」緩解身體不適 醫發聲提醒：別盲目模仿
天王嫂方媛近日分享孕期保養vlog，透露懷孕期間常吃花膠維持好精神，並且會去做瑜珈緩解腰酸背痛，掀起網友討論。姊妹淘 ・ 30 分鐘前
火星星座看你的性慾與野心！天蠍、金牛最強性戰士；山羊、白羊職場衝鋒陷陣｜神婆辦公室Celia《占星塔羅事件簿》
火星星座看你的性慾與野心！每個人星盤都由不同恆星所組成，其中一顆個人行星不容忽視：火星。而火星就是一個人在身處壓力時，變身成戰士的模樣。火星也代表活力、性愛、行動力與野心。當你利用太陽星座去設定目標後（國王），火星就是將軍與戰士，是指引我們行動的最佳動力，用甚麼行動、策略去實踐目標就是看火星星座了。以下幫各位來個火星星座分析，可以更了解自己的行動力與慾望追求！Yahoo Style HK ・ 1 天前
Yahoo娛樂圈｜專訪Jer柳應廷 識過濾惡意批評 罕談初戀會放伴侶做首位：我都幾戀愛腦！
柳應廷（Jer）一向是MIRROR中的唱將，即將舉行個唱《The Shape of Breathing》的他，早前卻因海報設計風波而成為網絡熱話。Yahoo 娛樂圈 ・ 56 分鐘前
深圳手搖飲新品 | 喜茶、奈雪的茶、瑞幸咖啡10大必喝新品（持續更新）中秋限定流心奶黃波波冰、網民激讚米其牛肝菌喜拉朵
雖然已經立秋，天氣依舊炎熱，每次出門總是大汗淋灕，還是要喝手搖才能消消暑。作為「肥仔水天堂」的內地飲料店愈開愈多，幾乎每月都推出新品進行一番龍爭虎鬥。加上方便的美團外送、預先線上點單、價錢比香港便宜等吸引力，熱衷北上的港人每次到深圳都要喝過幾杯才心滿意足。Yahoo Travel繼續為大家持續更新內地3間出名又大路的茶飲店—喜茶、奈雪的茶、瑞幸咖啡的全新產品，確保大家每次北上都能嘗鮮。各位肥仔水fans記得bookmark定這篇文章，以便隨時查看最新內容！Yahoo 旅遊 ・ 1 小時前
自助餐買一送一優惠｜朗廷酒店推「蟹迷出動」自助餐 人均低至$245食甲羅燒、帝皇蟹肉茶碗蒸、榴槤千層酥
尖沙咀朗廷酒店推出自助午餐及「蟹迷出動」自助晚餐買1送1優惠，前者人均低至$245，後者人均低至$461，即可享受有豐富菜式的自助餐盛宴。自助午餐提供新鮮長腳蟹及多款惹味菜式，如烤阿根廷沙朗牛排等；自助晚餐則以蟹主題美食為亮點，如甲羅燒、帝皇蟹肉茶碗蒸、蟹肉漢堡、姜蔥炒蟹等，還有其餘海鮮和燒烤美食，令人回味無窮。9月25日中午十二點上KKday開搶！立即睇下文了解詳情啦！Yahoo Food ・ 2 小時前
深圳酒店優惠｜前海君璞書院、深圳北站君璞酒店只要$199！全景落地窗客房、步行10分鐘到山姆
深圳酒店優惠一浪接一浪，嚟緊會北上深圳過夜玩樂的話，就要捉實KKday限時超抵優惠！KKday將於9月25日6pm推出深鐵前海君璞書院及深圳北站塘朗城君璞酒店快閃住宿優惠，入住一晚只需$199！兩間酒店地理位置方便之餘，當中更可入住全景落地窗客房，附近還有山姆超市等購物點，啱晒做落腳點！優惠手快手手慢無，記得mark實今日（25日）6pm搶優惠啦～Yahoo 旅遊 ・ 52 分鐘前
10號風球餐廳〡打風照常營業？10間打風連鎖餐廳營業安排！麥當勞/譚仔/KFC/Pizza Hut
10號風球餐廳開唔開？颱風韋帕逼近！天文台於上午7時20分改發九號烈風或暴風風力增強信號，並於9時20分改發10號風球（十號颶風信號）。作為打工一族，除了最關心是否需要上班外，相信另一個最重要的就是暴雨/打風食乜好？當然最好不要叫外賣，總有一間在附近的連鎖食店就是最佳選擇，即使高掛8號風球都照常營業，落街都可以隨時食得到。不過最重要安全至上，遇上9號及10號風球時，部份餐廳維持有限度的服務，出發前先致電查詢，馬上看看內文有什麼打風有咩食好推介！Yahoo Food ・ 1 天前
網民指葵廣地位有如台灣夜市掀熱論 呢啲地方最似？邊啲因素最關鍵？
最近有網民於網上討論區發帖，好奇葵涌廣場從何時起搖身一變成為有如台灣夜市的美食熱點，樓主回憶90年代葵廣非常頹廢，只賣翻版碟及成人影碟，及後千禧年開始有小店如眼鏡舖，當時小食店最多賣魚蛋燒賣，服務街坊客為主，跟現況不同。帖文一出，引起網友熱烈討論，有人指因為葵廣業權分散才可「萬家開花」，過多監管反而會令事物變質；有人認為現時葵廣內小食價格高企，甚至可跟堂食餐廳相若，跟一些較出名的台灣夜市差不多，直言葵廣已從街坊小食聚腳點變成旅遊美食景點！立即睇下文了解詳情啦！Yahoo Food ・ 6 小時前
颱風暴雨時期，「衛生巾」大派用場？準備膠袋、毛巾物資之餘，「M巾吸水大法」圍邊貼滴水位防漏水
颱風樺加沙，為香港帶來10號風球（十號颶風信號）、黃色暴雨警告信號。這場暴風雨下，市民都預早做足防風措施。不過，遇上漏水情況都會無助，而關於漏水，作為女生都會有「偏方」，就是以每月都會用到的「衛生巾」來吸水。Yahoo Style HK ・ 6 小時前
樺加沙襲港時整體風力較山竹弱｜股市旺大行在港擴軍復置高管｜汪明荃家門豪宅冧樹橫插花園｜9 月 25 日・Yahoo 早報
熱帶氣旋樺加沙逐漸遠離本港。天文台在昨日改發八號風球後發表「天氣隨筆」，回顧樺加沙襲港經過。天文台評價，樺加沙吹襲香港期間，整體的風力與 2017 年的天鴿、2023 年的蘇拉及今年的韋帕相若，但較 2018 年的山竹弱。至於參考 8 個參考測風站數據，長洲、赤鱲角、流浮山和西貢都錄得烈風或以上風力，符合天文台訂立的「八中四」原則，其中長洲錄得持續颶風。天文台指，樺加沙在香港以南掠過時採用略為偏西路徑，其眼壁最大風力的區域與香港擦身而過，沒有出現最壞情況，否則破壞程度可能更嚴重。Yahoo新聞 ・ 4 小時前
Gen Z「腦洞大開」的3個減壓法：學會「原地躺平」不心累，隨時療癒自己
減壓就是最重要的日常課題！Gen Z 熱愛養生，喜愛生活平衡，最近更興起讓人「腦洞大開」的新奇減壓法，任何地方亦隨性地「原地躺平」，享受一個人的療癒時光～Yahoo Style HK ・ 6 小時前
美股日誌｜AI累大市兩連跌 金價高位回落
美股連續兩日先升後回，道瓊斯指數跌160點收市，納斯達克指收跌0.5%。AI相關股繼續涯沽。美國財政部長貝森特表示，聯儲局今年應該減息1厘至1.5厘，但有局方官員對今年再減息提出質疑。美元回升，美匯指數反彈至超過1星期高位。金價回落，油價連續兩日顯著上升，見近一個月高位。油價上升，市場憂慮俄羅斯以至伊朗、委內瑞拉的最新局勢會否對供應有影響。Yahoo財經 ・ 8 小時前
蘇永康就涉毒舊事發文道歉 太太馮翠珊留言鼓勵「老公加油！」
蘇永康原定於10月喺浙江溫州舉行個唱，並到內地進行宣傳，但早前有網民提及23年前蘇永康喺台灣涉及毒品案件嘅舊事，更有人向當局舉報。據報，蘇永康個唱嘅門票已經喺內地售票網下架。事件掀起漣漪效應，內地官媒《人民網》都對此發表評論，更認為取消個唱之外仲要「進一步依法依規問責」。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
樺加沙災後・睇片｜九龍灣彩興路中學生遇塌樹 上演另類障礙賽：令我體驗咗返學的樂趣｜Yahoo
超強颱風樺加沙襲港期間，政府部門截至昨晚（24 日）8 時共錄得 1,224 宗塌樹報告。颱風遠去，不少學校今日（25 日）如常上課，但面對重重塌樹，學生返學路上並不簡單。學生「ann.1016._」今早在 Threads 上載片段，指在九龍灣彩興路返學期間，面對行人路有塌樹，完全遮蔽了前路，他跟前面幾步之遙的學生要走入塌樹叢中才能繼續前行。片主都不禁表示：「感謝大自然的饋贈，喺我翻學之前整咗個冒險樂園，令我體驗咗返學的樂趣」。Yahoo新聞 ・ 23 分鐘前
王梓軒受邀出席韓國⾳樂節 監製電影將開鏡家燕姐參演重要⾓⾊
近年將工作重⼼轉移⾄海外的多棲藝⼈王梓軒（Jonathan Wong），繼早前受到韓國電視台MBC邀請到知名⾳樂節目《Show! Music Core》中表演歌曲《Low Key》後，下⽉11⽇將會再次到訪韓國，出席由康樂及⽂化事 務署主辦及⾹港新⽣代藝術協會協合辦的《ImagineLand@Seoul 》！屆時王梓軒將會 與韓國實⼒⼥歌⼿Lena Park（朴正炫）合作，以⾹港知名電影主題歌及韓劇OST進⾏ ⽂化交流，在韓國的蘭芝漢江公園上演充滿⾳樂與浪漫的舞台。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
券商傳應要求收緊內地客開戶
近日《第一財經》報道，富途證券、老虎證券根據最新監管要求，收緊了內地居民的開戶安排。此前只是要求境外工作或生活證明，例如工作簽證、居留許可等，便可以為內地居民開設港股或美股戶口；但是在最新安排下，新客戶必須獲得海外身份證明，才可開辦戶口。信報財經新聞 ・ 11 小時前
證券及期貨專業總會：業界前線反映打風不停市下需冒險上班
超強颱風「樺加沙」吹襲本港，天文台今年第二度發出最高級別的十號颶風信號，港交所(00388.HK)表示，在惡劣天氣交易安排下過去兩日市場運作一切如常。然而，香港證券及期貨專業總會指，有不少證券業界前線員工反映需在十號風球下冒險返回辦公室，認為打風不停市或罔顧從業員安全。(gc/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 4 小時前
樺加沙打風・睇片｜土瓜灣吊臂狂搖玻璃爆裂 居民目擊過程：個天秤真係好恐怖︱Yahoo
超強颱風樺加沙吹襲香港，天文台在凌晨 2 時 40 分改發十號颶風信號，亦在 2 時 45 分發出黃色暴雨警告信號。不少網民在社交平台分享自己居住地點附近的情況，其中有居住土瓜灣的網民「visuals.glow」上傳影片，顯示榮光街與鴻福街交界的地盤，有吊臂在強風吹襲下搖搖欲墜，附近大廈高層單位的玻璃窗被吹至爆裂。Yahoo新聞 ・ 1 天前
謝展寰：難要求業界標示使用預製菜 已有法例監管食品安全
環境及生態局局長謝展寰在立法會回應議員質詢時表示，內地提出推廣餐飲環節明確標示「使用預製菜」，但並非強制執行，而食肆出售食物的安全性，與是否採用預製食材沒有關係，作出標示不會改善食物安全。AASTOCKS ・ 2 小時前