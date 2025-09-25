【屎話】淺談日韓整形技術差異，其實日本人才是整形大師！

無論時代怎麽改變，女人們永遠都保持著一顆愛美的初心。

可是，換頭的地方這麽多，你知道哪裡才是讓臉蛋起死回生的寶地嗎？

眾所周知，韓國和日本都是名副其實的整形大亨，但是在選擇去日本還是韓國整容前，不妨先看看兩個國家的整形風格。

有中國網友就以日本和韓國的女星整容案例為素材，整理了一份《日本 VS 韓國整容對比》！

對比NO.1 風格不同：韓國是整形，日本是易容

・韓國：大改大整，根據最美五官徹底改造

韓國整形的最大特點是：對比整容前後的照片，簡直就是換了一個人。

因為韓國的整形是按照最完美的模板來塑造的，所以把韓國的美人們放在一起，根本就是連連看挑戰！

・日本：局部微調，保留個人五官特色！

相對於韓國的流水線整容風格，日本的整容術更有匠人精神。

其實看了日本女星的整容范例就能發現，日本的整容注重局部微調，充分保留了個人特色，一點一點慢慢來。

不留痕跡、自然、保留特色，是讓日本整容成功的重要因素。

所以在日本，很多我們心中天生麗質的女神都是「後天加工」過的哦！

對比NO.2 臉型篇

・韓國：鵝蛋臉、瓜子臉（下巴一定要尖）！

韓國崇尚的是標準的鵝蛋臉型， 下巴的線條流暢，咬肌不明顯，因此在韓國，臉型的整形主要是骨骼的整形，另外還包括吸脂。

面部美容整形算是較大的手術，通過挪動、切除部分下頜骨等改變骨骼位置的方法達到整形效果。

會根據你的面部特點，取切掉部分腮部的骨頭，挪動下頜骨的關節，然後自動產生一個拉長下巴的效果，使下巴、臉形同時發生變化。

・日本：不對臉型做過分調整

日本女星整形不會對原本的臉型做過大的調整，只是在原本的臉型上進行微調，讓整個臉型更加精致小巧。

這就是為什麽日本女星看起來整張臉都很自然，似乎也沒有多大變化，但就是感覺氣質和韻味直直往上漲。

日系整容寧願在五官上微調配合，較少在臉型上下狠手，這樣做的好處是盡量保留了個人的特色，避免了千人一面的尷尬。

比如堀北真希，整容之後，方的下頜角和高顴骨被保留了，這樣既保留了她個人的特色，又將她的顏值進行到最大化。

對比NO.3 眼睛篇

雙眼皮大概分為四種類型：平行型、開扇型、新月型和歐美型。

・韓國：平行以及新月型雙眼皮

韓國在眼部整形上偏愛深邃又BlingBling的眼睛，因此在雙眼皮手術上偏愛平行以及新月型。

▼平行型的特點是雙眼皮線與上眼瞼平行，看起來大氣、穩重。

還有大平行和小平行之說，區別在於寬度不一，好多韓國明星的眼睛都是這個形狀。

▼新月型雙眼皮中間部分最寬，而內外眼角處較窄，雙眼皮線即弧形，呈月牙形，顯得眼睛又大又圓，明亮有神，天然可愛。

・日本：扇形雙眼皮

日本在眼部整形的風格上與韓國大不相同，她們的雙眼皮不會開得特別寬。

▼扇形雙眼皮的特點是越靠近外眼角雙眼皮越寬，如同一把折扇打開的形狀，看起來溫柔嫵媚又秀氣。

除了雙眼皮手術外，日本女星在做眼部手術的時候，還會做一個下眼瞼下至術的項目，將外眼角內側的下眼瞼部分向下拉，使眼睛縱向變大一點。

這樣看起來，眼睛就稍微圓了一點，下眼瞼弧度也變得非常好看。

看森繪梨佳的下眼瞼後半部分，就有一個往外擴的弧度，就是靠這項下眼瞼手術打造出的無辜杏仁眼！

對比NO.4 鼻子篇

・韓國：L形

韓國比較偏愛L形的名品鼻，以太陽嫂閔孝琳為例子，清晰立體的鼻子線條和尖尖的鼻頭，顯得比較有距離感和攻擊性。

鼻子又挺又直，側面看基本是一條直線，弧度很完美，跟歐美人的立體感有一拚。

鼻翼自然收窄，鼻頭小而翹，顯得非常精致秀氣。

・日本：I形

日本在鼻部整形上還是發揮一貫鬼斧神工的風格，主張I形鼻，主打的就是自然！

比如水原希子原本是蒜頭鼻+山根也很塌，鼻小柱並不突出。

她修正鼻尖和鼻翼，最後收緊整個鼻子輪廓，所以即使感覺她始終在鏡頭前沒斷線，但其實她悄悄地就完成了變臉計劃。

對比NO.5 價格篇

從價格上來看，日本的整容費用是最貴的，其次是中國，最便宜的是韓國。

所有價格單給的數據僅僅是一個參考而已，整形手術必然會涉及到材料問題、醫生問題等。

使用不同材料、不同醫生，肯定價錢是不一樣的。

對比NO.6 技術篇

在中日韓三國中，日本是最早開展整形美容手術的亞洲國家。

日本整形外科學會是1958年成立的，韓國是1966年，中國是1985年。

千萬不要小看這短短十年不到的時間！對於整容界來說已經可以定奪一項新的手術項目是不是可以在市面上盛行了。

因此可以說日本的整容技術是走在亞洲領先地位的。

從這份最新國際美容外科學會（ISAPS）會員名單就可以看出，日本一流的整容醫生在亞洲是最多的，中國次之，而韓國最少。

最後還是要說，身體髮膚受之父母，加上手術風險高

愛美的男孩女孩們還是要三思而後行哦！