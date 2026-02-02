早前有棚網違規上架 業界稱或因年尾趕工 指做法鹵莽

【on.cc東網專訊】去年年底有兩宗取得符合阻燃效能標準測試報告的棚網上架後，被屋宇署發現未達標準，而需將棚網下架。屋宇署指，有關個案並非透過建造業議會採購的棚網。香港建造業分包商聯會永遠榮譽會長伍新華今日(2日)在電台節目表示，估計承建商可能因臨近年尾趕完工或期望盡快完成部分工序，但他認為，檢測報告未出就安裝棚網，做法不理性及有點鹵莽，將不合格棚網上架屬違規。

伍稱，現時監管機制嚴謹，地盤開工需要向屋宇署入紙申請，並獲准許，而棚網上架前，需要填表並交負責人簽名，當中要附加檢測報告，屋宇署對違規違例行為必有處分，呼籲業界切勿因一時心急或僥倖心態犯法。他續稱，市面棚網主要分兩類，大型建築公司想識別到自己的地盤，會預先訂購棚網供使用，其餘公司會交予負責棚網的二判公司購入。伍建議建造業議會制訂棚網供應商的「白名單」等供業界參考，並呼籲承建商的商會，為會員統一採購棚網。

另外，伍提到建造業議會為業界集體採購新棚網，共為418棟樓宇合採購5萬張棚網，指相關棚網一直有運抵本港，相信農曆年前會到齊，足夠使用。據了解並非所有承建商都有申請購入新棚網。

